Habla un palestino

3 noviembre, 2023

Mudar Zahran es un palestino jordano que ha sido descrito como el secretario general de la supuesta Coalición de Oposición Jordana. (transcripción de internet)

Transcribimos el reportaje que el canal de televisión norteamericano OAN hizo a este señor. El reportaje se encuentra en YouTube subtitulado al español. Los méritos a Hatzad Hasheni y a la traductora Silvia Shnessel.

-Esta vez, desde Jordania, nuestro primer invitado palestino, jordano palestino, debo añadir.

-Se trata del militante político Mudar Zahran. Mudar, bienvenido a nuestra emisión.

-Gracias y saludos a todos desde Belén. Si mira bien podrá ver la Iglesia de la Natividad al fondo.

-Así pues, como usted dice, la Iglesia de la Natividad al fondo, Belén detrás. No son las palabras que muchos de nuestros telespectadores americanos esperan oír de la boca de un palestino.

-Bien, discúlpeme, esto no sale de la boca de un palestino sino de la boca de un dirigente palestino, líder al frente de 6,3 millones de palestinos en Jordania y estoy aquí para hablar de los hechos. Si usted llama a Rick y sus amigos “locos” “pro-Israel” y “racistas”, yo ciertamente no soy pro-Israel, no estoy loco y no estoy en contra de los palestinos. Soy un palestino hijo de refugiados palestinos. ¡Hamás está cometiendo las masacres, Hamás asesina a mi pueblo! ¡Hamás lanza cohetes desde las escuelas, desde las casas! Hamás dispara a la gente, a palestinos que huyen de zonas civiles atacadas por el ejército de Israel. El ejército israelí, del que no soy en ningún caso defensor, no amo a Israel, el ejército israelí envía SMS, emails y llama a las casas antes de bombardear porque Hamás dispara desde esos lugares. Y tengo múltiples pruebas que me permiten decirlo, y Hamás les impide abandonar la zona.

-Además, Hamás dispara exactamente desde los lugares donde se encuentran los civiles, porque saben que los israelíes no dispararán allí. Créame, Israel tiene uno de los ejércitos más fuertes del mundo y el ejército más fuerte de la región; si Israel quisiera destruir Gaza lo haría en 15 minutos. Todo lo que hay son 2.000 civiles inocentes muertos a causa de la imprudencia de Hamás, y Hamás no es más que un grupo terrorista que aterroriza a mi pueblo. Y luego hay gente que no sabe nada como Penélope Cruz, pretendiendo que hay que apoyar y tolerar a Hamás. No. Señorita Cruz, nunca me gustaron sus videos y nunca me gustaron sus películas, y aparte de eso no me gusta lo que usted cuenta. Deje a mi pueblo tranquilo, usted y los demás idiotas y de hecho todos los demás imbéciles que no tienen ni idea de lo que pasa realmente.

Hay que detener a Hamás, mi pueblo sufre, mi pueblo sangra y ustedes están ahí sentados cálidamente en sus casas de Beverly Hills y queréis dictar lo que se debe hacer y lo que Israel debe hacer. No, nosotros estamos en contra de Hamás, la mayoría de los gazatíes están contra Hamás y nos encantaría ver a Hamás evaporarse en la naturaleza.

Hamás no es otra cosa que ISIS, o que Al Qaeda, otro Boko Haram y merece ser tratado como tal.

-Mudar, nos gustaría ayudarle a expresarse aún más libremente. Lo digo con sarcasmo. Valoramos mucho sus comentarios. Qué más le gustaría decir a la izquierda americana puesto que tenemos telespectadores en internacional, que dicen “un momento, Israel es responsable de lo que pasa allí, por culpa de los asentamientos, y todo lo que hace Hamás es proteger a los débiles, los oprimidos, los tiranizados”.

-Por supuesto que Hamás protege a los débiles, acabamos de ver cómo Hamás ha disparado a 35 manifestantes que se manifestaban contra él en Gaza hace 7 días. Los mató a sangre fría y han herido a 20 personas. ¡Qué ejemplo de protección a los más débiles!

-Gente, ustedes no conocen los hechos, no saben lo que pasa, no saben lo que pasa. Yo no apoyo a Israel, pero toda esta destrucción se ha causado a mi pueblo y no tiene que creer a Rick y todos los otros que podríamos llamar bobos, simplemente créanle a los habitantes de Gaza. Como dirigente estoy en contacto con todo mi pueblo en Gaza y todos están contra Hamás, y además no se trata solo de los habitantes de Gaza, también hay una encuesta por el excelente y respetado Instituto Washington que muestra que la mayoría de los habitantes de Gaza están contra Hamás. Un gazatí me dijo: “Por el amor de Dios, querríamos que Hamás desapareciera”. Hamás ha traído la miseria y la destrucción, no lucha por la causa de los palestinos, Hamás lucha por Qatar, el estado petrolero islamista, el Estado de Qatar lo financia y le envía dinero para matar judíos, y créalo o no, el Rey de Jordania, que pretende ser moderado, apoya a Hamás y cada vez hay más pruebas de ello. ¿Y por qué tolera esto EEUU? Los EEUU lo toleran porque Qatar tiene bastante petróleo, que EEUU necesita. Y este es mi mensaje para los americanos: sigan a gente como Thomas Kuhn que produce la tecnología de fusión fría que pondría fin a la dependencia del petróleo árabe, controlado por unas dictaduras como Qatar.

Y locos como el Rey de Jordania. Tenéis que reconsiderar y buscar respuestas antes que sea demasiado tarde.

-Mudar Zahran, ¿por qué se encuentra usted en Jordania en este momento?

-Salí de Londres y vine a Cisjordania hace un mes, tengo que estar con mi pueblo; si mueren, merezco morir con ellos. Si viven merezco vivir con ellos. No soy mejor que ellos y tengo que pasar exactamente por lo que ellos pasan.

-Como jordano palestino entiendo que usted es un refugiado que, como usted dice, vive actualmente en Londres. Explique a nuestros espectadores por qué tuvo que abandonar Jordania.

-Porque el Rey de Jordania no tolera a los militantes pacifistas. Se niega a darle a los palestinos la mayor parte del 78% que les corresponde, rehusando respetar el acuerdo original. Muy pocos americanos comprenden que nosotros tenemos un viejo acuerdo de hace 90 años con los judíos de Palestina por el que nosotros nos quedamos con el 78% de la tierra llamada Jordania, y ellos reciben el 22% de la tierra, lo cual es más pequeño que Rhode Island y ahora, porque el Rey de Jordania y los locos como Hamás se niegan a reconocer a Israel, el Rey de Jordania aparece como moderado, posa con todas las estrellas de Hollywood de izquierda y los invita a Jordania mientras que de hecho oprime a la mayoría palestina. Y ésta es la hipocresía: nosotros, los palestinos de Jordania vivimos como bajo el Apartheid. Estamos proscritos, el 88% no tiene acceso al empleo, a la educación, a los cuidados de salud, y jamás oiremos a la señorita Penélope Cruz hablar con su mejor amiga Rania, la Reina de Jordania, y preguntarle: ¿por qué hacéis esto a los palestinos? ¿Cómo puede ser que eso no ocurra jamás?

-Entre usted y yo, y todos los telespectadores, para ser honestos, he llegado a creer que la gente de los medios, en Hollywood y otros sitios, son demasiado ignorantes y están ciegos o es que básicamente odian a los judíos, lo que para mí suena más lógico. Es más fácil odiar y decir “odio a los judíos” que decir “amo a los palestinos”. Y es así como nos dejan de lado a los palestinos, evitan a la gente como yo, Penélope Cruz jamás será mi amiga, y los otros tampoco. Tal vez serían amigos de los guerreros de Hamás.

-Mudar Zahran, el tiempo se ha agotado, querría preguntarle: ¿qué ve ahora en Cisjordania, ¿cuál es el estado de Hamás? ¿Cree que serán desmilitarizados a raíz de este conflicto? ¿O todavía tendrán medios para continuar, más débiles?

-Hamás recibe de Qatar un apoyo financiero increíble y tienen un poder de presión increíble del Rey de Jordania que secretamente presiona por Hamás, él y su gobierno, en la Casa Blanca en Washington y en el Congreso donde por primera vez se hace creer a los EEUU que… el Rey de Jordania. Entonces, esto no va a parar, porque no hay motivo para que pare. La muerte de civiles no tiene ninguna importancia para ellos. De hecho, mientras más mueren más dinero reciben de Qatar y además, sus dirigentes, esos cobardes, mientras yo estoy en Cisjordania con mi pueblo, y si fuera posible estaría en Gaza, si los israelíes me ayudan y me dan permiso para que vaya, los dirigentes de Hamás todos están en Qatar y en Aman gozando de la vida y Khaled Mashal, el dirigente de Hamás, tiene una fortuna estimada en $ 2,6 billones, potencialmente cerca o superior a la de Donald Trump.

-OK, Mudar Zahran, habrá que invitarlo otra vez. Valoramos su pasión, sus revelaciones para la izquierda aquí en América si son suficientemente inteligentes para abrir los ojos, usted al menos les ha dado información. Lo que hagan de ella es su problema. Muchas gracias.

Transcripción: Mauricio Aliskevicius