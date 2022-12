Grave: Netflix estrena una película que compara a Israel con el nazismo

2 diciembre, 2022

La plataforma estrenó la película jordana "Farha", que revisita los sucesos del año 48 desde una mirada profundamente anti-israelí.

El Festival Internacional de Cine de Toronto concluyó sus nueve días de festividades con el estreno de Farha, una película sobre un adolescente palestino que compara a las FDI con los soldados nazis. Ahora, la película se estrenará en el servicio de transmisión de Netflix.

Farha, la obra del director y escritor jordano Darin J. Sallam, también ha sido elegida para representar a Jordania en la ceremonia de los Oscars. La producción está inspirada «en hechos reales» y cuenta la historia de una niña palestina de 14 años que vive en el Mandato Británico de Palestina en 1948.

En el film, la vida de la niña da un vuelco cuando son atacados por soldados israelíes. Entre las escenas brutales, la película muestra a soldados de las FDI ejecutando despiadadamente a una familia de refugiados palestinos y dejando atrás a un recién nacido huérfano para que muera.

La escena es brutal y hace un paralelismo con la historia de Ana Frank. El director asegura que la historia se basa en una joven que escapó a Siria en 1948. La película fue realizada con apoyo saudí y sueco.

Críticos de todos los ámbitos han señalado el antagonismo contundente del lado israelí en la escena en particular y en la película en general, alegando que subjetiviza un tema extremadamente controvertido.

El director del film asegura que no tuvo intención en retratar el accionar israelí como nazi, aunque aseguró que «entiende» que se haga.

El lanzamiento en Netflix del film motivó la reacción israelí. Nataly Dadon, modelo e influencer, posteó en su Instagram una dura crítica de la película acompañada de su des-suscripción del servicio de streaming.

«Netflix está lanzando una película llamada Farha que aparentemente tiene el único propósito de aumentar el antisemitismo. Y esta no es la única serie antiisraelí que consigue un escenario en Netflix. Hay algo muy cínico y doloroso cuando sale una película que pretende presentarnos como personas crueles y despiadadas. … ¡Nosotros no somos los que metemos a las familias en las cámaras de gas, no somos los que vigilamos y perseguimos, no somos los que violamos y asesinamos! ¡Somos los que siempre hemos estado del otro lado!«, reclamó Dadon.