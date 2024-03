Ganadores del Premio Brenner de Literatura 

Por Chiquita Levov

El ganador del Premio 2023 es el escritor Yishai Sarid por su libro “Vulnerabilities” de la editorial Am Oved. El Premio Debut se otorgó a 3 nuevos autores.

El Premio Brenner 2023 es un premio que otorga la Asociación de Escritores de Israel, dirigida por Tzvika (Zvi) Nir y apoyado por Rachel y Moshe Yanai. En el marco de un concurrido acto que se llevó a cabo en la sala del Teatro Tzavta, conducido por Dalia Mazor, se procedió a entregar los premios. En el año 2023 se presentaron al concurso 87 libros en prosa que fueron leídos por un jurado formado por Prof. Irit Keinan, Dra. Aliza Wasserman y el Dr. David Gurvitz. Al final de largas discusiones, se decidió conceder el Premio Brenner (Prosa) 2023 al libro “Vulnerabities” de Yishai Sarid. El premio es de 50.000 mil NIS. Para el premio al mejor libro debut se recibieron 70 libros, y el jurado eligió a 3 nuevos autores.

Zvi Nir, escritor, poeta, abogado, ex político israelí y presidente de la Asociación de Escritores Hebreos, nos informa que el Premio Brenner es un premio literario importante en la vida cultural y literaria israelí. El premio que se otorga desde 1945, lleva el nombre del escritor Yosef Haim Brenner, habiendo sido fundado en su memoria. Fue financiado por la familia Hept hasta el 2011, a partir de ese año Rachel y Moshe Yanai continuaron su financiación. La Asociación que dirige, fundada en Tel Aviv en 1921 por Bialik y Tchernichovski, es el cuerpo que incorpora escritores y poetas que escriben hebreo, y que viven en Israel.

“Vulnerabilities” de Yishai Sarid

Este libro es una muestra de excelente literatura. Un libro en el que con pocas y sencillas palabras se construyen mundos y experiencias inolvidables, a través de una narrativa que fluye y atrapa. El autor nació en Tel Aviv en 1965, es abogado y escritor. Este es su séptimo libro, y el sexto que ve la luz en la editorial Am Oved. “Limassol” (2009) ganó el gran premio de ficción policial en Francia. “Gan Naomi” (2013) fue incluido en la terna del Premio Sapir. Publicado por la editorial Am Oved,

Razones del jurado: “El libro “Vulnerabilities” de Sarid confronta al lector con un tema universal cuyos sucesos en la condición humana se revelan cada vez de manera diferente. El héroe del libro, Ziv, es un experto en detectar debilidades en los sistemas de defensa. de teléfonos y computadoras, la trama en realidad desarrolla la historia de una debilidad moral, que se profundiza hasta el amargo final. De esta manera, el libro sale de la categoría de relato sobre un caso, y entra en la categoría de literatura que profundiza en verdades universales”

“El título del libro, (Detectando debilidades” en hebreo) describe no sólo la profesión del héroe, sino también el papel del escritor. Yishai Sarid ha construido un personaje complejo, una especie de híbrido entre un niño inocente y rechazado y un monstruo. y lo presenta sin debilidad e indolencia, sin fariseísmo y sin culpar. En esta combinación entre un inocente deseo de reconocimiento social y bienestar económico, y un deseo de poder ignorar las luces rojas que parpadean con creciente intensidad, Ziv en realidad representa a la mayoría de la gente”.

El Premio Brenner para libros debut se otorgó a los siguientes libros:

“To Go Elswhere” de Rachel Getz Salomon (Am Oved). La heroína de la novela Yvonne está ocupada cuidando su casa y a su exigente marido. Entre todas las actividades domésticas emergen escenas completamente diferentes de la época del Holocausto en Túnez, años antes de que ella lo conociera. Con madurez y sin dudarlo, la autora logra contar y crear en su primer libro una vida de la que no se ha tratado mucho, y establecerla aquí en toda su complejidad y cargas, a los ojos del lector.

“The Nature of Dunya” de Nadia Thawho Boshnak (Ha Kibbutz Hamujad)). Es una novela sigue a Donya, una árabe de un pueblo de Galilea, en su primer año de estudios de medicina en la Universidad Hebrea. Paralelamente a sus estudios trabaja como camarera en una cafetería de un centro comercial. Cuestiona su relación con los jóvenes judíos que la rodean, a quienes llama “los que visten camisetas” que es el nombre del libro en hebreo.

“Orange 88” de Yuval Morán, es un libro cuya trama se centra en Rudy, un superviviente del holocausto de un kibutz del norte, ávido y decepcionado seguidor de la selección holandesa. Su vida da un vuelco cuando una madre y su hijo, nuevos inmigrantes, se mudan a la casa de al lado. (Editorial Aina)

Compartir