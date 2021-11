Gabriel Degen, director general de Hanoar Hatzioni Haolamí: «La tnuot traerán grandes cambios en esta etapa»

19 noviembre, 2021

En diálogo con Aurora, el directivo de Hanoar Hatzioni reflexionó sobre la pandemia y la respuesta de su tnuá a la crisis.

Gabriel Degen lleva cinco años como Director General de Hanoar Hatzioni Haolami, una tnúa (movimiento juvenil) con presencia en 46 localidades alrededor del mundo.

En diálogo con AURORA, Gabriel reflexionó acerca de los últimos dos años, cruzados por la pandemia de COVID-19, “la peor crisis para los movimientos juveniles”, como él mismo la define.

“No hubo peor crisis para las tnuot noar que la pandemia. Nos encerraron con un enemigo desconocido. Impactó fuertemente en los adolescentes”, señala. Para Gabriel, el mayor problema con respecto a las juventudes fue que “los sueños se acababan. Lo dice la Organización Mundial de la Salud: el impacto en los jóvenes fue durísimo”.

Habaita.

Gabriel entiende de tnuot. Antes de ocupar su rol actual, fue director para América Latina del movimiento, además de sheliaj (enviado) en Uruguay, de donde es oriundo, y Ecuador. “Llegué a Hanoar Hatzioni en 2004 y me enamoré de la tnuá. Antes había sido parte de Habonim Dror, pero en Hanoar encontré mi espacio”, explica.

Esa experiencia sirvió para delinear y capear la crisis surgida a partir de la pandemia de coronavirus. Durante los años 2020 y 2021, Hanoar Hatzioni multiplicó sus esfuerzos para mantener el trabajo, y los resultados están a la vista.

En ese sentido, Gabriel destaca el esfuerzo que significó en 2020 movilizar a 200 jóvenes de México a Israel. El proyecto Habaita logró así llevar a 50 olim jadashim y 150 participantes de otros proyectos a Israel.

Los números apoyan la idea del crecimiento que Gabriel destaca en la charla. “Hoy tenemos 104 madrijim en el proyecto Shnat Hajshará, y más de 300 jóvenes entre todos los proyectos que realizamos en Israel. Nunca tuvimos tantos chicos”, se entusiasma.

Shnat

Además de Shnat, un proyecto en dónde jóvenes vivencias una experiencia de un año en Israel, Hanoar Hatzioni desarrolla otros proyectos, como Israel Challenge, Arevim y Made in Israel.

Pero un proyecto en particular es la gran apuesta de Hanoar Hatzioni. Se trata de Restart, un esfuerzo global por retomar la iniciativa luego de la pandemia. “Restart busca motivar a toda nuestra gente. La dirigencia de Hanoar Hatzioni está comprometida para generar herramientas que permitan volver a entusiasmarnos. Esto incluye viajar a cada una de nuestras comunidades para trabajar cuerpo a cuerpo”.

Restart en Budapest.

La idea de Restart va más allá de ser simplemente una respuesta a la “post-pandemia”. También atiende la realidad posterior al COVID-19. “No va a volver a ser todo como antes. Lo híbrido llegó para quedarse. Por eso se trata de innovar, el objetivo es la esencia de las start-ups”.

No es lo único que Gabriel señala como ejemplo. Israel está en el centro del proyecto. “Israel le dio una respuesta a los jóvenes en medio de la crisis. No es casual que hayan aumentado las ganas de viajar a Israel en los jóvenes. Cuando el mundo no estaba vacunando, Israel sí”, explica.

Finalmente, Gabriel deja una reflexión sobre el rol que las tnuot están destinadas a cumplir en esta etapa. “Cada comunidad con su identidad, seguro, pero las tnuot serán las que traigan grandes cambios. Hoy está de moda el coaching, por ejemplo. Pero en las tnuot venimos trabajando en ese sentido hace años. Las herramientas que damos, la pertenencia, son para toda la vida. Damos identidad, y eso es invaluable en este escenario”.

Shnat.