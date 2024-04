Francia ordena reforzar la seguridad en sinagogas y escuelas judías

El ministro francés de Interior, Gérard Darmanin, ordenó reforzar la seguridad en las sinagogas y centros de culto hebreos, además de en las escuelas judías, por el incremento de la tensión en Oriente Medio tras el ataque de Irán contra Israel.



«En vísperas de la fiesta judía de Pessah (del 22 al 30 de abril) y ante el contexto internacional he dado instrucciones a los prefectos (delegados del Gobierno) de reforzar significativamente la seguridad de los lugares frecuentados por nuestros compatriotas judíos», indicó Darmanin en la red social X.



En particular, el ministro señaló que el despliegue de fuerzas del orden será «estática y visible» en «lugares y edificios sensibles o emblemáticos».



Además, ha ordenado que se desplieguen fuerzas suplementarias en las escuelas judías «durante la entrada y la salida de los alumnos».



Darmanin señaló que las fuerzas de seguridad no serán suficientes para afrontar esta nueva tarea, por lo que pidió que se utilicen a ese efecto soldados del destacamento antiterrorista desplegado en todo el país.



También pidió que las fuerzas móviles pasen regularmente frente a los comercios especializados.



En el mensaje enviado a los Prefectos les pidió prestar atención a las fiestas de Pessah, que reúnen a mucha cantidad de judíos.



El ministro justificó esta decisión por el «nivel muy elevado de amenaza terrorista» y del incremento de los actos antisemitas que se han detectado en el país desde los ataques de Hamás contra Israel en octubre pasado.



A ello se suma, señala, el ataque de Irán a Israel de la pasada madrugada que hace incrementar la tensión. EFE

