Jordania interceptó drones iraníes en el ataque contra Israel y convocó al embajador de Irán

El Ministerio de Exteriores jordano convocó al embajador iraní en Amán con el fin de entregarle un mensaje para que Irán deje de «ofender» y «cuestionar» la postura de Jordania, después de que este país interceptara drones iraníes en el ataque contra Israel.



«El Ministerio de Exteriores convocó al embajador iraní y le entregó un mensaje sobre la necesidad de dejar de ofender y cuestionar las posturas de Jordania», aseguró el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, en una entrevista con la televisión estatal jordana Al Mamlaka.



Esta decisión se produce después de que medios iraníes -como la agencia iraní Fars- informaron citando una fuente anónima de que Teherán estaba vigilando la posición de Jordania ante este ataque, ya que podría convertirse en el siguiente objetivo en el caso de que apoye a Israel.



Safadi señaló que «todo lo que suponga una amenaza para Jordania y la seguridad de los jordanos, lo enfrentamos con todas nuestras capacidades», y que «cualquier dron o misil que penetre en el espacio aéreo jordano, le haremos frente para evitar que cause daño en el país».



El Consejo de Ministros jordano señaló que las defensas antiaéreas interceptaron en el espacio aéreo del reino hachemí «objetos voladores» durante el ataque iraní a Israel, mientras que fragmentos de los misiles y drones lanzados «cayeron en múltiples lugares durante la noche sin causar daños significativos ni heridos».



El rey jordano, Abdallah II, le aseguró al presidente estadounidense, Joe Biden, que el reino hachemí no se será «un escenario de una guerra regional».



Oriente Medio afronta un momento de máxima tensión después de que Irán lanzara anoche Israel más de 300 drones, misiles crucero y balísticos, en lo que supuso el primer ataque de este tipo desde suelo iraní, a la espera de ver cuál será la posible respuesta israelí.



Israel -con ayuda de Estados Unidos, el Reino Unido y la vecina Jordania- logró interceptar el 99 % de esos misiles, la mayoría fuera del espacio aéreo israelí, de forma que la ofensiva iraní no causó muertos, pero sí dejó herida de gravedad por metralla a una niña de siete años y se registraron daños leves en una base de la Fuerza Aérea en el sur del país.

Con información de agencias

