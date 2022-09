Festival “Manofim” de Arte Contemporáneo

8 septiembre, 2022

Celebra la edición 14º revelando al público el trabajo fascinante que ocurre en Jerusalén. Invita a apreciar mundos de música, arte, caminatas y otros ricos contenidos para todo tipo de público.

Chiquita Levov – Texto y fotos

El Festival de Arte de Jerusalén que lleva el nombre de “Manofim” (Grúas, en hebreo), es el evento que abre anualmente la temporada de arte en Jerusalén cada otoño, revela el fascinante trabajo que se desarrolla en la ciudad, en todas sus complejidades y en colaboración con comunidades y artistas de diferentes sectores. Festival 2022 festeja la 14 edición durante cinco días y noches en los que presenta una rica y variada programación artística conectada con el quehacer de la capital. Es un festival fundado y dirigido por las artistas Lee-He Shulov y Rinat Edelstein quienes declaran estar felices y orgullosas de presentar el evento. Entre el 13 y el 17 de septiembre.

Más datos y programa en https://manofim.org/

Vista desde la nueva terraza

También este año se presenta un programa con eventos únicos: inauguraciones de docenas de nuevas exposiciones, la Conferencia de Arte de Jerusalén, un programa para niños y toda la familia, presentaciones musicales originales, conciertos en los tejados de la ciudad, en estudios íntimos, debajo del puente, en los áticos y en galerías en lugares sorprendentes. Este año se lanza el club titulado “Tierra de las criaturas del puente” un club infantil bilingüe para toda la familia, ubicado en el parque de la “Mesilá”.

Lea y Sharon en Mamuta

Durante los días del festival este complejo único invita a toda la familia a realizar actividades combinadas y talleres, espectáculos de música y teatro. También crear un mural en colaboración con las comunidades y, además, espacio para juegos. Todo gratuito.

Las directoras Lee He y Rinat invitaron a un recorrido previo para conocer algunas de las ofertas interesantes que incluye la programación. Explican: “Manofim” “es un emprendimiento independiente que tiene como socios a decenas de galerías e instituciones culturales y cientos de artistas y creadores de diferentes campos y nos invitan a presenciar un poco de cada uno de los mundos: música, algo de arte, caminatas. Comenzamos con la visita a “Sadnaot Omanim” (Talleres de Artistas) una institución dirigida por Edelstein. Se abren aquí varias exposiciones y el público puede acercarse a conocer el trabajo interesante de Neta Mozes, quien logra revivir y cambiar la edad de los familiares usando fotos antiguas, una experiencia emocionante. En la flamante terraza, con vista espectacular, se llevará a cabo un show de apertura que conmemora el decenio de la revista “Harama” y se abre con la actuación del artista multidisciplinario Itzik Gil Abizohar junto a la cantante Eco (el 13.9).

Galería de Sonido Beit Hansen

Luego sigue la visita a Beit Hansen donde encontramos a Lea Mauas, una artista e investigadora de origen argentino quien junto a Diego Rotman fundaron en el 2000 el grupo artístico multidisciplinario de Jerusalén “Sala Manca”, a través del cual han realizado gran variedad de creaciones usando nuevos medios de comunicación, siempre enfatizando su compromiso constante con temas políticos y sociales. En el 2009 el grupo fundó el centro de arte e investigación “Mamuta” en un espacio único del histórico edificio. Es donde se abrirá la exposición de Sharon Balaban titulada “Resting Bitch”. La que se podrá visitar durante los días de Manofim y hasta el 26.11.

Hamifal: Grupo “Familia Hype”

Lea nos presentó también la nueva galería de sonido ubicada en el “Hogar del Té” en la que se escucha la exposición de sonido de los artistas Bar Eran y Tom Klein en conjunto con el ensamble “Medusa” y otros artistas que participan en el proyecto “Now, All is in Place”. Es un trabajo de sonido en el que se usan técnicas de grabación especiales. El Hogar del Té” es una edificación histórica con forma de caracola y piso de mosaico. El trabajo de sonido se escucha sin interrupción y la visita es una experiencia especial. En el Beit Hansen se presentará además “Analog” con el conjunto El Kath, que combina instrumentos musicales hechos a mano a partir de chatarra, Tocan composiciones originales y al grupo se une la cantautora Reef Cohen.

Visitamos también la galería “Hamifal” (The Factory) un local que se dedica a difundir eventos de cultura, arte y culinaria. En el segundo piso hay una galería, un espacio de exhibición que funciona desde 2021. Durante el festival se exhibirán varias muestras. Y se ofrecerán montajes musicales, uno de ellos del grupo “Familia Hype”.