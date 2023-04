23 abril, 2023

Quienes crecimos gastando nuestra vista por leer mucho, conocemos el sistema.

Mauricio Aliskevicius

Cuando después de impreso algo, el autor o el editor revisaba el texto, y cuando encontraba algún error, al final ponía como título “Fe de erratas” y hacía la aclaración correspondiente: donde dice… debe decir…

Con la actual posibilidad que brinda el tener una computadora, eso ya no hace falta porque aparecen los errores a tiempo y se pueden corregir antes de imprimir.

Pero el caso que hoy nos ocupa es diferente. No somos los autores ni los editores, por lo que nuestra fe de erratas se origina en la obligación moral y material de presentarla a los lectores. Nos referimos a quienes hayan leído el artículo del prolífico escritor Luis E. Sabini Fernández, tan prolífico como experto antisemita -siempre suponiendo que alguien lo lee- fechado el pasado día 19 publicado en el ejemplar de UYPRESS.

Como existe esa posibilidad (que alguien lo lea) queremos hacer notar las “erratas” encontradas en el mismo. El lector sabrá darse cuenta que hay erratas involuntarias y de las otras, y juzgará.

DONDE DICE: …los sionistas inician la conquista del territorio palestino…

DEBE DECIR: …la población israelí hace pública la declaración de independencia en los territorios que las Naciones Unidas le adjudicó por mayoría de votos en la Asamblea General…

ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS:

a) La mencionada “nakba” en el título, palabra que en idioma árabe significa “catástrofe”, la usaron los árabes de muchos países árabes de Asia y Africa porque nunca les gustó (ahora tampoco) que habitaran cerca de ellos otros no musulmanes, como ser cristianos, judíos, bahaístas, etc. Reiteramos que es en idioma árabe, porque no existe ni existió nunca un idioma palestino.

b) Simultáneamente con la Declaración de Independencia de Israel, podría haber existido una declaración de independencia de la población árabe que habitaba la Cisjordania y Gaza, ya que la Asamblea General de la ONU dividió la zona adjudicando a los árabes determinados territorios al igual que a la población judía otra parte. Pero hubo una evidente falta de interés para declarar un país independiente que pudo haberse llamado Palestina, y en lugar de ello cinco países árabes musulmanes enviaron sus ejércitos para eliminar al recién independizado Israel. Personalmente opinamos que les hubiera resultado mucho más barato -y eficaz- un acto en un salón con altavoces y un líder leyendo un acta de independencia que enviar cinco ejércitos a una guerra, incluidos aviación, tanques, infantería. ¡Y muertos!

DONDE DICE: Cuando los ingleses retiran sus “fuerzas del orden”…

DEBE DECIR: Cuando los ingleses terminan su mandato en la región, obtenido por haber ganado la Primera Guerra Mundial, conquistando esa zona que durante cuatro siglos había sido parte del imperio otomano…

ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS:

a) imperio otomano se refiere a lo que nosotros llamamos comúnmente imperio turco. Los turcos son musulmanes, pero no árabes.

b) el ejército británico retiró a su personal, pero no a todo su equipo de guerra, por lo que quedó en poder de los árabes de la zona todo lo que dejaron: tanques, cañones, ametralladoras, municiones, explosivos.

DONDE DICE: … siempre con una tendencia a favorecer los reclamos de los judíos sionistas y no los de la vieja comunidad judía (llamada Antiguo Ishuv) y menos todavía a la población árabe, tenida por minusválida (homo non europeus)…

DEBE DECIR: … después de haber prohibido durante muchos años el ingreso de judíos a la zona, pero sí permitiendo que entraran árabes, y después de haber dejado en poder de los árabes todo su armamento, fue milagroso que la población judía israelí prácticamente desarmada haya podido vencer la embestida de cinco ejércitos árabes bien preparados y bien pertrechados.

ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS: invadieron la zona los ejércitos de Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak. Nadie escuchó en 1948 que alguno de los combatientes dijera ser palestino.

DONDE DICE: Fecha del despojo de la sociedad palestina y fundacional para el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948.

DEBE DECIR: En esa guerra de 1948 provocada por los países árabes, se despojó al recién formado Estado de Israel de la zona oriental del río Jordán incluyendo a Jerusalén, por lo que el país limítrofe Transjordania pasó a llamarse Jordania.

ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS: los países invasores habían pedido previamente a los árabes que allí vivían que se fueran porque en un par de días les iban a entregar todo el territorio libre de judíos. Parte de los pobladores árabes se fueron, constituyendo el origen de los actuales refugiados, pero otra parte no hizo caso y se quedó en Israel, y hoy son más del 20% de la población israelí con todos los derechos de ciudadano, prosperidad económica, libertad de culto, profesionales universitarios, diputados, jueces, etc.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

No pretendemos aburrir al lector, si continuamos analizando lo escrito por el señor Sabini Fernández tendríamos para escribir más que un libro.

Nuestra única intención es no olvidar aquella sentencia de que quien calla otorga, por lo que no podemos callar ante tantas negaciones a la verdad histórica comprobada y comprobable, documentada, sabida por mucha gente en el mundo entero.

Nunca entenderemos el odio visceral antisemita de muchas personas. Durante casi dos mil años el origen del antisemitismo era la prédica cristiana de que los judíos habían matado a Jesús, pero eso ya fue demostrado que no fue así, incluso por la propia iglesia católica.

Tampoco podemos entender a quienes se proclaman izquierdistas, incluso marxistas, y defienden con furor a las dictaduras teocráticas y reinados hereditarios como son casi sin excepción los países musulmanes, países donde un marxista es perseguido, asesinado o encarcelado mientras que en Israel hay partido comunista, partido socialista, democracia plena. Pero eso es un tema para debatir en otra oportunidad.