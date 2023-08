Fallece el actor estadounidense Paul Reubens a los 70 años

1 agosto, 2023

El padre del famoso intérprete de Pee-wee Herman fue uno de los pilotos fundadores de la Fuerza Aérea de Israel en la Guerra de Independencia en 1948.

Paul Reubens fue un reconocido actor y comediante estadounidense. Saltó a la fama mundial por su rol protagónico en la película Pee-wee’s Big Adventure, dirigida por Tim Burton en 1985.

Reubens nació en Peekskill, Estados Unidos, en 1952. Comenzó su carrera como comediante y actor de teatro en la década del 70, en la que se unió a The Groundlings, una compañía de comedia radicada en Los Angeles.

En los 80 comenzó a desarrollar un personaje llamado Pee-Wee, y estrenó un show llamado The Pee-wee Herman Show. El estreno fue un éxito, llenó el teatro durante meses y luego la productora HBO produjo un especial a partir del show. Finalmente, en 1985, llegó la película con el mítico Tim Burton, que se convirtió en un filme de culto. Durante cuatro años, interpretó a su personaje los sábados por la mañana en un programa infantil llamado Pee-wee Playhouse.

El actor creció en una familia judía. Sus padres, Judy y Milton Rubenfeld, tienen una relación cercana con Israel. Milton peleó en la Segunda Guerra Mundial como piloto de la armada estadounidense. Además, fue uno de los pilotos fundadores de la Fuerza Aérea de Israel en la Guerra de Independencia.

Reubens falleció el 30 de julio, en un centro médico en Los Angeles. Tenía 70 años de edad y hace 6 estaba luchando con un cáncer que había decidido mantener en privado.

Con el anuncio de su muerte, la familia publicó un mensaje del propio actor: “Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.