Eydie Gormé, la voz sefardí del bolero y el swin

7 septiembre, 2022

Fue el nombre artístico de Edith Gormezano quien fuera una cantante estadounidense de origen judío sefaradí.

Se le reconoce, al igual que a su esposo, Steve Lawrence, la contribución de mantener vivo y vigente el repertorio clásico de música pop.

A lo largo de su extensa trayectoria, recibió numerosos premios y distinciones, incluidos el premio Grammy y un premio Emmy. La fusión que hizo la pareja de baladas y breezy swing se ha combinado con la continuidad de su matrimonio y su buen humor, lo que los convirtió en iconos estadounidenses y grabó con numerosas bandas, entre ellos el Trío los Panchos.

Los padres de Gormé eran inmigrantes turcos de origen sefardí y ella era la menor de tres hermanos. Puesto que el ladino era la lengua de la familia, ella creció conociendo y hablando fluidamente el idioma castellano.

Su madre, sefardí de Turquía, se llamaba Fortuna, emigrada a Estados Unidos tras la Gran Guerra. Su padre, se llamaba Nissim Gormezano, era un judío siciliano, era sastre, y su apellido -siguiendo la costumbre de ese tiempo- fue cambiado por oficiales de la isla Ellis cuando llegó a EE.UU. a Gormé.

Al acabar la II Guerra Mundial, Edith trabajaba como traductora de español para las Naciones Unidas, aunque su lengua madre, la que hablaba en casa con sus padres, era el ladino o judeo-español.

Sus inquietudes musicales surgieron a los tres años de edad, cantando en un programa radiofónico infantil. En la escuela secundaria William Howard Taft en el Bronx, Gormé era “la más bonita, animadora” de los musicales de la escuela, y cantaba. Al graduarse, trabajó como intérprete de español con la Theatrical Supply Export Company y en las Naciones Unidas en Nueva York como traductora, aprovechando su dominio del español antes de decidir concentrarse en la carrera del canto, con Greengrass como su agente artístico.

Su primera grabación fue en 1950 con la Orquesta de Tommy Tucker y Don Brown, y una segunda grabación incluía a Dick Noel. El sello MGM produjo estas dos grabaciones en discos de vinilo de 78 rpm.

Gormé también trabajó como cantante a sueldo. Trabajó en las grandes bandas de Glenn Miller y el cantor Tex Beneke. En 1951, Eydie realizó varias grabaciones de audiciones radiofónicas que se lanzaron, posteriormente, como discos de larga duración y, recientemente, como CD. En 1952, Eydie Gormé comenzó a grabar como solista, y sus primeras grabaciones las distribuyó el sello Coral.

Tuvo su primera gran oportunidad y conoció a su compañero de toda la vida cuando a ella y al cantante Steve Lawrence los llamaron para el The Tonight Show original, que era conducido por Steve Allen. Andy Williams era también cantante de The Tonight Show, en esa época.

Triunfó en Las Vegas, galardonada con premios como el Gramy y el Emi.

En 1950, después de hacer coros en la famosísima orquesta de Glenn Miller, fue lanzada al estrellato y grabó un disco para la Metro Goldwin Mayer, con la Orquesta de Tommy Tucker y Brown. Dos años después, empezó a grabar como cantante solista. No obstante, su gran oportunidad llegó el día que apareció en un show de la NBC, un late show donde llevaban a dos estrellas. Su partenaire era un cantante de The United States Army Band “Pershing’s Own”, Steve Lawrence. Se casaron poco después, el último día de 1957, en Las Vegas.

En 1967, cuando ya estaba considerada como una de las cuarenta indispensables de la música popular en todo el mundo, se le concedió un Premio Gramy a la mejor voz femenina por su versión de “If He Walked Into My Life”, del musical Mame, lo cual le servía para hacer numerosas apariciones televisivas en programas tan famosos como el Show de Carol Burnett.

Estaba en la cima de su éxito; uno de sus discos más vendidos fue cantando en español con el Trío Los Panchos, con los cuales, dado el éxito de su aterciopelada y potente voz, la llevó a grabar con los clásicos del bolero otros tres discos más. De esta época es su mote “La Neoyorquina” (también hizo duetos con Armando Manzanero y Roberto Carlos, entre otros).

En 1995 fueron designados para el Hall of Fame como canta autores, pero, aunque siguieron cantando, el mundo ya no era lo que era antes. Volvieron a hacer giras y en el año 2006 incluso editó un blog, pero desde 2009 Eidy dejó de cantar.

Murió el diez de agosto de 2013, en Las Vegas.

Su marido durante 55 años sigue cantando por ella, y presidiendo la fundación a la que dan nombre, que se creó en 1972 para sufragar la pediatría y la lucha contra el cáncer y el Alzheimer del prestigioso hospital Cedars Sinai.

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.