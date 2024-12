Estudio israelí encuentra la forma de “liberar el potencial cognitivo de las personas con síndrome de Down”

Los nuevos hallazgos de los investigadores y colaboradores de la Universidad Bar-Ilan abren el camino a intervenciones específicas y programas educativos para mejorar la calidad de vida a medida que la esperanza de vida sigue aumentando

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Bar-Ilan, la Universidad Ariel y el Colegio de Educación Levinsky ha revelado hallazgos alentadores sobre el crecimiento y desarrollo cognitivo en adultos con discapacidad intelectual no específica (DNIE), especialmente aquellos con síndrome de Down (SD), y desafía las suposiciones previas sobre el potencial cognitivo de las personas con síndrome de Down.

El estudio transversal examinó a 340 individuos de grupos adolescentes (de 16 a 21 años) y adultos (de 22 a 45 años), comparando la inteligencia cristalizada (que implica conocimiento adquirido, lenguaje y hechos) y la inteligencia fluida (que implica capacidad de razonamiento y resolución de problemas). Los resultados, publicados recientemente en la revista Scientific Reports, brindan un panorama completo de los patrones de desarrollo cognitivo en estas poblaciones y una nueva esperanza para el desarrollo cognitivo continuo hasta bien entrada la edad adulta.

Entre los hallazgos clave:

Los adultos con discapacidades intelectuales demostraron un mayor desempeño cognitivo en comparación con los adolescentes en tres pruebas de inteligencia clave (vocabulario, similitudes y diseño de bloques de la prueba de inteligencia para adultos de Wechsler), lo que respalda la teoría de la edad de compensación (Lifshitz, 2020), que sugiere que el potencial de aprendizaje y desarrollo continúa hasta mediados de los 40 años.

Diferencias en la inteligencia fluida: los participantes con síndrome de Down se desempeñaron mejor en tareas que miden la inteligencia fluida, incluidas las pruebas de diseño de bloques y matriz de Raven, que involucran razonamiento visoespacial y habilidades de resolución de problemas en comparación con aquellos con discapacidad intelectual no definida.

Diferencias en la inteligencia cristalizada: los individuos con discapacidad intelectual no definida obtuvieron puntajes más altos en la prueba de vocabulario, una medida de inteligencia cristalizada, en comparación con aquellos con síndrome de Down.

No hubo diferencias en el razonamiento verbal: en la prueba de similitudes, una medida de razonamiento verbal, no se encontraron diferencias entre los dos grupos, lo que sugiere que las habilidades verbales en individuos con síndrome de Down pueden estar menos deterioradas de lo que se pensaba anteriormente.

Perfiles cognitivos distintos: el análisis de gráficos reveló redes cognitivas distintas entre los grupos. Sorprendentemente, los participantes con síndrome de Down mostraron conexiones más integradas entre la inteligencia cristalizada y fluida, especialmente en la edad adulta, mientras que los adultos con trastorno no invasivo de la inteligencia mostraron conexiones cognitivas más fragmentadas.

La relativa fortaleza de la capacidad verbal y las conexiones más coherentes entre los dos tipos de inteligencia en los participantes con síndrome de Down indican un perfil cognitiva y neurológicamente más coherente en la etiología del síndrome de Down, especialmente en la edad adulta.

En una población típica, los científicos examinaron la asociación entre la inteligencia fluida y cristalizada a lo largo de la vida. Las correlaciones más altas entre las dos sugirieron que los participantes que muestran puntuaciones más altas en un tipo de inteligencia también muestran puntuaciones más altas en el otro.

Sorprendentemente, en el estudio actual, las interconexiones entre los dos tipos de inteligencia son consistentes con las correlaciones entre los dos tipos de inteligencia que se encontraron en la población típica en el mismo período de edad (22-45), pero solo en adultos con síndrome de Down y no en aquellos con trastorno no invasivo de la inteligencia.

“Nuestros hallazgos indican una relativa fortaleza y compensación de las capacidades cognitivas en las áreas visoespaciales, e incluso en las capacidades verbales y del lenguaje en una etiología diagnóstica clara como el síndrome de Down, especialmente en la edad adulta, en comparación con etiologías genéticas poco claras como el trastorno no invasivo de desarrollo”, afirma la profesora Hefziba Lifshitz, de la Facultad de Educación de la Universidad Bar-Ilan, autora principal del estudio. “Ahora tenemos evidencia de que el desarrollo cognitivo continúa hasta bien entrada la edad adulta en estas poblaciones. Estos hallazgos tienen implicaciones significativas para los servicios educativos y de apoyo”, añade Lifshitz, que colaboró ​​con el Dr. Roi Yozevitch del Departamento de Informática de la Universidad Ariel y el Dr. Shlomit Shnitzer-Meirovich de la Facultad de Educación Levinsky.

La investigación confirma que los programas educativos y de desarrollo deberían extenderse más allá de la adolescencia, ya que los adultos con síndrome de Down y trastorno no invasivo de desarrollo demuestran capacidad para un crecimiento cognitivo continuo. Esto es particularmente relevante ya que la esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual sigue aumentando, y muchas de ellas viven ahora más de 80 años.

En julio de 2024, seis estudiantes matriculados en el Proyecto de Empoderamiento de la Facultad de Educación de la Universidad Bar-Ilan se convirtieron en la primera cohorte de adultos con discapacidad intelectual (DI) en Israel en recibir su título de licenciatura. Dos de ellos tienen SD. El Proyecto de Empoderamiento, un programa pionero en su tipo establecido por la profesora Lifshitz, se basa en su teoría de la edad de compensación, que postula que la edad cronológica, a diferencia de la edad mental, desempeña un papel importante en la determinación de la capacidad cognitiva de los adultos con discapacidad intelectual. El estudio actual confirmó esta postulación con mayor fuerza en adultos con SD.

Los hallazgos de este estudio abren nuevas vías para la investigación y el desarrollo de intervenciones específicas y programas educativos diseñados específicamente para adultos con discapacidad intelectual.ilidades, mejorando potencialmente los resultados a largo plazo y la calidad de vida de estas personas.