Estado y religión en Israel: guarismos actualizados

26 junio, 2023

Este estudio refleja una vez más la heterogeneidad étnica y cultural de la población judía en Israel.

Por Dr. Israel Jamitovsky

Recientemente el Instituto Israelí de Democracia hizo público el informe bianual que aborda algunos espacios de las relaciones entre el Estado y Religión en Israel, uno de los tópicos mas controvertidos en la sociedad isaraelí.El estudio promovido por el Dr. Ariel Finkelstein, Ila Goldberg y la Abogada Shlomit Ravitzky Tur Paz, pone en descubierto tendencias y modificaciones que se registran en este espacio en los últimos años.He aquí y en breve algunas de sus conclusiones.

Sábado y día de descanso

Un 19.8% de la población activa de Israel y mayor de 18 años, trabajó el último año en Israel durante los sábados. Entre los asalariados su número fue 18.8% mientras que un 26.6% de los autónomos e independientes hicieron otro tanto. Entre la población judía el porcentaje fue de 18.8%, en tanto que en sector árabe fue del 24.9%.

En los asalariados , un 6% declaró que el trabajar en sábado fue una condición para obtener su puesto de trabajo, un 23% declaró que si bien no configuró una condición indispensable para ser aceptados, existía por parte del empleador una clara presunción y expectativa que así lo hicieran, en tanto que un 71% declaró hacerlo por su deliberada voluntad. En relación a los ámbitos de trabajo en Sábado, un 19% pertenece al Hi-Tech y espacios tecnológicos, un 54% abarca el área de cafés , bares, restaurantes, turismo, esparcimientos y cultura, en tanto que un 45% de las distintas fuerzas de seguridad de Israel opera en Sábado.

Consumo de Productos Kosher

Un 69% de la población judía de Israel consume de un modo u otro productos alimenticios conforme a las normas dietéticas de la tradición judía.Un 46% declaró que lo hace estrictamente en tanto que un 23% lo cumple en forma parcial. Un 35% de los judíos señaló adquirir productos alimenticios únicamente en establecimientos que posean el certificado de Cashrut que le merecen confianza, en tanto que un 22% lo hace según su mejor entendimiento o declaración del establecimiento en el que adquieren los productos alimenticios, incluso sin poseer el pertinente certificado de cashrut. Para el restante 43% de la población judía en Israel este tópico es sencillamente irrelevante aunque existen familias laicas que su cocina es casher habida cuenta que sus padres o sus hijos son tradicionalistas y/o religiosos.

Obviamente y como era de esperar, no existe ni asoma un referente único en cuanto a la expedición de los productos casher. Un 48% de los judíos israelíes confía en el certificado expedido por el Rabinado, un 37% acepta el certificado por Tzohar(Rabinos ortodoxos moderados), un 19% hace otro tanto con Rabinatos específicos o un Rabinato más estricto en tanto que el restante tercio confía únicamente en la autorización concedida por organismos de la ultra ortodoxia.

Conversiones al Judaísmo

Tópico por cierto trascendente y complejo habida cuenta que el Judaísmo no fue, no es ni debe ser proselitista. Entre 1996 y 2021 se convirtieron al judaísmo 101.609 personas, 82% lo hizo en marcos estatales en tanto que el restante 18% lo hizo en el espacio del Ejército de Israel. Entre los años 2008 y 2021, el origen de los conversos fue el siguiente, a saber:

36% de Etiopía

29% de la ex Unión Soviética

17% de nativos israelíes

18% de otros países

Guarismo interesante a señalar es que las mujeres con un 63% configuran la mayoría de las personas convertidas al judaísmo.Cabe señalar que paralelamente a marcos oficiales, operan en Israel organismos privados en los cuales se celebra la antedicha conversión. Estas conversiones son reconocidas a los efectos de la Ley del Retorno y su inscripción en el Registro de la Población, pero no por parte de los organismos estatales religiosos en todo lo relacionado con el Derecho de Familia y en particular a los efectos de contraer matrimonio .En el año 2021,un 17% del total de las conversiones se efectuaron en estos espacios, sin tomar en cuenta el número que se celebras en marcos ultraortodoxos de los cual no se posee información alguna.Dato interesante que aflora en este estudio es que para el caso de hijos cuyo padre era judío y su madre no, el 70% de los encuestados no los percibe como judíos, un 26% si los reconoce, en tanto que el restante 4% desconoce el tópico. En el sector laico de la población israelí asoma una pequeña diferencia a favor (50% en relación a 44%) que al igual que religiosos y tradicionalistas tampoco considera a dichas personas como judíos.

Entierros y baños rituales

Un 65% de los encuestados señaló que prefiere ser enterrado conforme a la tradición religiosa, un 12% se inclina por un entierro civil en tanto que un 5% prefiere la incineración del cuerpo del o la causante.

En relación a los baños rituales, un 35% de las mujeres judías asiste regularmente a los baños rituales(mikvaot en hebreo) conforme a la tradición religiosa y un 11% accede de vez en cuando. De este conglomerado de mujeres, 85% pertenece al sector nacional-religioso y 31% al colectivo de mujeres tradicionalistas.

A título de reflexión final, este estudio refleja una vez más la heterogeneidad étnica y cultural de la población judía en Israel.