Entrevista desde Irán sobre las protestas

13 octubre, 2022

Diálogo con 'R', de 33 años, proveniente de una familia religiosa en Isfahan, participante en las manifestaciones.

– ¿Qué piensa la gente en ciudades religiosas como Qom, Kashan y Mashhad sobre los acontecimientos actuales en Irán?

La gente de Kashan tiene trabajo y buenos salarios. Son mercenarios del vilayat al-faqih (es decir, personas leales al régimen actual en Irán, porque han ganado materialmente con el mismo – ed.). Pero en este momento, Qom y Mashhad están en contra del régimen y eso es importante. En estos días tenemos una oportunidad única. Debido a la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No pueden reprimir sin consecuencias. La gente en Teherán debería actuar con decisión. Si todas las ciudades importantes como Shiraz, Tabriz, Isfahán continúan con las protestas, el régimen no puede enfocarse completamente en Teherán. La situación habitual es que el 50 por ciento de las fuerzas deben permanecer en Teherán. Así anticipamos que la caída del régimen está en camino.

– ¿Cuáles son las razones por las que las personas de Qom y Mashhad que solían ser pro-régimen y religiosas se están volviendo ahora contra el gobierno?

Durante los últimos años el régimen ha convertido a Mashhad en una casa de prostitución para iraquíes, sirios, yemeníes y libaneses que defiende los intereses de Hashd Al Shabi (milicia chiita iraquí), Hamás y Hezbollah. Las personas religiosas ya no toleran eso. No pueden aceptar que las mujeres necesitadas en Mashhad se conviertan en prostitutas de esa gente. Tenemos honor. No dejamos que lo quiebren más. Ya no les permitimos vender nuestro honor. Sabemos que el año pasado en un estadio iraquí durante el partido de fútbol de Irán vs Irak, los iraquíes mostraron 10 mil dinares iraquíes (menos de 15 dólares -ed.). y les dijeron a los iraníes que por esta cantidad de dinero dormimos una noche con sus mujeres.

En Qom los clérigos tienen un salario mensual. Hay muchas historias reveladas de que violaron a niños pequeños. Muchas de las familias prefirieron permanecer en silencio. Algunos casos han sido publicados en Internet. Nuestros corazones se han llenado de odio.

– ¿Qué opinas de las protestas actuales?

Deben ser continuas. Esa consistencia es importante. Hemos experimentado manifestaciones más violentas en el pasado, pero no fueron continuas.

– ¿Por qué las protestas no fueron continuas en el pasado?

Porque los países occidentales y Estados Unidos decepcionaron a nuestra juventud. No podemos luchar con las manos vacías. Ningún país nos está ayudando. Empiezan a hablar de derechos humanos siempre que les favorece. ¿Pero nombra un país que reclame valores humanistas y ha hecho algo por los iraníes?

No necesitamos escuchar palabras de simpatía de líderes internacionales y palabras vacías de la ONU de condolencias por el martirio de nuestra juventud. Necesitamos ayuda real. No son lo suficientemente hombres para eso.

– Si las protestas actuales conducen a la revolución, ¿qué tipo de sistema político funcionaría mejor para el pueblo iraní?

La solución para Irán es la democracia federal. Irán tiene diversidad étnica y debería haber leyes federales. Debería haber escaños en el parlamento para todos los grupos étnicos y minorías según la población.

– Quiero saber un poco sobre la situación económica general y de los estudiantes graduados como tú.

La economía no tiene perspectivas, y solo por la circulación del dinero, aún no se ha derrumbado por completo. De lo contrario, todos los bancos estarían ahora completamente en bancarrota. En las protestas pasadas la gente tampoco quería pagar por la libertad. Pero esta vez es diferente. Mi madre de 60 años se ha unido a las protestas.

Soy un graduado de ingeniería eléctrica de la Universidad de Teherán. Pero quiero postularme para ir a un país de habla inglesa. No solo yo, casi todos los técnicos lo han hecho o lo están haciendo.

Personalmente, a pesar de que tengo una experiencia laboral relativamente buena en comparación con mis colegas y acabo de terminar mi servicio en el ejército, y he dejado atrás los engorrosos temas de educación, etc., mi mayor objetivo es simplemente irme, irme, irme de Irán. Con toda la responsabilidad que tiene un ingeniero el salario ronda los 300 USD. Un poco menos.

Entonces, ¿cuál es la esperanza para alguien como yo?

Me voy…

(La última frase fue pronunciada en inglés. Es es una frase comúnmente utilizada por la juventud iraní – ed.)

Fuente: MECRA Middle East Center for Reporting and Analysis