«En la tierra de mi amor» – 100 años de arte israelí 

5 septiembre, 2023

El Museo Ramat Gan de Arte Israelí inauguró una impresionante exposición de la colección de arte de “Phoenix Holdings” con 200 obras icónicas de grandes maestros. Entrada gratuita hasta el 15.10.

La exposición de la Colección de Arte Israelí de Phoenix Holdings en el Museo de Arte Israelí de Ramat Gan se titula «En la tierra de mi amor», presenta más de 200 obras fundamentales de muchos de los artistas más importantes activos en Israel que dejaron su huella en el curso del siglo 20 y por también en la historia del arte israelí a lo largo de ese siglo.

DENZIGER EN RAMAT GAN

Esta es la primera vez desde 2006 que los grandes maestros del arte israelí se presentan en una exposición completa de la colección considerada con mucha razón una de las más grandes e importantes de Israel. Cuenta con nuestra recomendación. Por las fiestas, la entrada está subvencionada y será gratuita con previa reserva, hasta el 14.10.

Más datos y reserva: https://www.rgma.org.il/

RONI COHEN BINYAMINI

Sobre la Colección de Arte Israelí de Phoenix Holdings se nos informa que se trata de una de las más completas y mejores en su campo, junto con las colecciones de los principales museos de Israel. Compuesta de obras clave de muchos de los artistas más importantes que trabajaron aquí y dejaron su huella en el curso del arte israelí a lo largo del siglo XX. La colección se creó a principios de la década de 1980 por iniciativa de Yosef Hachami, propietario y director ejecutivo de Phoenix hasta 2002, un coleccionista de arte que construyó la colección a partir de una profunda familiaridad con los artistas, su compromiso y su fuerte pasión por el arte israelí.

La colección incluye obras icónicas y fundamentales de artistas como Yitzhak Danziger, Reuven Rubin, Leah Nikel, Nachum Gutman, Yigael Tumarkin, Yair Garbuz, Menashe Kadishman, Micha Ullman, Zivi Geva, Ido Bar El, Yossi Berger, Adi Ness, Michal Rovner, Sigalit Landau, David Adika y muchos más.

SIGALIT LANDAU

La curadora de la exposición, Roni Cohen-Binyamini declaró en la inauguración: “Este es un momento especial: no todos los días se abre en Israel una exposición que concentra obras maestras de esta magnitud. No es común que una empresa comercial sea propietaria de semejante colección y decida hacerla accesible a la población. Más aún, no todos los días un grupo de grandes talentos se reúne para un evento cultural importante como este. El flamante director general del Museo Ramat Gan, Ran Guetta dijo: “Tenemos artistas especiales y sorprendentes en Israel. La colección de arte trajo al museo un gran regalo. Hasta el momento, más de 12.000 visitantes ya han reservado sus entradas y vendrán muchos más”. El alcalde de Ramat Gan Shama-Hacohen declaró:

“Es un gran honor para Ramat Gan presentar una exhibición tan única y tan mentada por su valor. Israel está pasando por días complejos y he aquí una exposición que logrará reunir al pueblo. Estoy orgulloso de que se exhiba en este museo en el que se han invertido últimamente muchos recursos públicos”.

IGAEL TUMARKIN

Fotos Chiquita Levov