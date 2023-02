El Proyecto Uranio: Nombre clave en la Wehrmacht

4 febrero, 2023

Para el proyecto de energía nuclear desarrollado por el Departamento de Desarrollo de Armamento.

Fue el intento de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial para su empleo en la fabricación de la bomba atómica.

El proyecto de energía nuclear alemán se conoce informalmente como el Uranverein (‘Club del uranio’) y comenzó pocos meses después del descubrimiento de la fisión nuclear.



El descubrimiento de la fisión nuclear

En diciembre de 1938, los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann enviaron un manuscrito a la presentación de informes Naturwissenschaften en el que informaban que habían detectado el elemento bario después de bombardear con neutrones el uranio.​ Al mismo tiempo, se comunicaron estos resultados a Lise Meitner, que en julio de ese año huyó a los Países Bajos y posteriormente a Suecia. Meitner y su sobrino Otto Frisch, interpretaron correctamente estos resultados como una prueba de la fisión nuclear. Frisch confirmó estos resultados experimentalmente el 13 de enero de 1939.



Comienzan a trabajar

El Proyecto Uranio es el análogo de la Alemania nazi al Proyecto Manhattan de los EE UU. Los esfuerzos alemanes desembocaron en la creación de dos equipos rivales, uno trabajando para fines militares, y otro dedicado a fines civiles, ambos coordinados por la Reichspost (el sistema postal del Tercer Reich).



El primer Uranverein

Paul Harteck fue director del departamento de física y química en la Universidad de Hamburgo y asesor de la Heereswaffenamt (HWA, Oficina de armamento del Ejército). El 24 de abril de 1939, junto con su ayudante de enseñanza Wilhelm Groth, Harteck se puso en contacto con la Reichskriegsministerium (RKM, Ministerio de la Guerra del Reich) para alertarlos sobre el potencial de las aplicaciones militares de las reacciones nucleares en cadena. Dos días antes, el 22 de abril de 1939, después de escuchar una conferencia de Wilhelm Hanle sobre el uso de la fisión del uranio en una Uranmaschine (máquina de uranio, es decir, el reactor nuclear), Georg Joos, junto con Hanle, notificó a Wilhelm Dames, del Reichserziehungsministerium (REM, Ministerio de Educación del Reich), de las posibles aplicaciones militares de la energía nuclear. Tan solo siete días después, un grupo organizado por Dames en el REM se reunió para discutir la posibilidad de una reacción nuclear en cadena sostenida. El grupo incluía a los físicos Walther Bothe, Robert Döpel, Hans Geiger, Wolfgang Gentner (probablemente invitado por Walther Bothe), Wilhelm Hanle, Gerhard Hoffmann, Georg y Joos; Peter Debye fue invitado, pero no asistió. Después de la reunión, el trabajo informal comenzó en la Universidad Georg-August de Gotinga por Joos, Hanle, y su colega Reinhold Mannfopff; el grupo de físicos que se conoce informalmente como el primer Uranverein (Club de Uranio) y oficialmente como Arbeitsgemeinschaft für Kernphysik. El trabajo del grupo se suspendió en agosto de 1939, cuando los tres fueron llamados a filas.

Agua pesada

Durante la guerra, los aliados destruyeron varias veces las plantas de agua pesada de los nazis, elemento necesario para la fabricación de armas nucleares. Los aliados, avisados del extremo peligro que representaba la investigación nuclear, llegaron a organizar misiones de comandos destinados a hundir el último cargamento de agua pesada que había escapado a la destrucción de un bombardeo aliado.

Los alemanes necesitaban el agua pesada, porque para experimentar la fisión nuclear es necesario moderar la reacción en cadena evitando que se convierta en una explosión. Con el uso de un moderador es posible construir un reactor nuclear que puede ser usado, por ejemplo, para generar electricidad. Según las grabaciones de Farmer Hall, los científicos alemanes no hicieron cálculos sobre la masa crítica y eso puede ser la evidencia que les hizo pensar que Heisenberg y su equipo no tenían la menor intención de fabricar una bomba atómica. A mediados de 1942, Albert Speer le preguntó a Heisenberg si podía construir la bomba en nueve meses y Heisenberg pudo responderle con toda convicción que no, porque no sabía qué cantidad de material fisionable se requería. La mejor respuesta que alguna vez pudo dar, fue que eran entre 10 kilos y varias toneladas. Es posible que Heisenberg estuviera respondiendo con absoluta sinceridad.

Operación ALSOS

El nombre clave Operación Alsos (o Misiones Alsos) corresponde a las misiones dirigidas como parte del Proyecto Manhattan estadounidense para conocer los progresos alemanes sobre el empleo de la energía atómica como arma de guerra y saquear los remanentes.

En otoño de 1943, el coronel Marshall ideó una operación dirigida por el Jefe de Distrito del Proyecto Manhattan destinada a obtener el máximo de información sobre los progresos alemanes. Dicha operación se llevaría a cabo sin el conocimiento de los servicios convencionales de inteligencia militar, con el fin de proteger la propia carrera atómica estadounidense. Marshall reconoció que las investigaciones más importantes tendrían lugar en Alemania, si bien podría obtenerse información relevante de otros científicos que trabajasen, por ejemplo, en Italia. Así, Marshall estableció que el objetivo de la misión debería cubrir todo tipo de conocimientos científicos militares y que la investigación se llevase a cabo de modo que se adquiriesen conocimientos sobre los progresos alemanes en cualquier campo, sin mostrar interés en ningún aspecto particular, con el fin de proteger el programa nuclear propio. En principio, se propuso enviar personal científico civil a las zonas de Italia ya ocupadas por los aliados. El personal científico sería seleccionado por el Brigadier General Leslie R. Groves con la aprobación del Dr. Vannemar Bush. El personal militar lo seleccionaría el Asistente al jefe de Personal G-2 de entre sus propios hombres. A finales de 1943 se establecieron los cuarteles generales para las misiones en Londres. El destacamento original lo formaban trece militares, intérpretes incluidos, y seis científicos. Los miembros del equipo se hallaban familiarizados con los programas de investigación de Estados Unidos y Gran Bretaña y eran capaces de obtener la información necesaria sobre energía atómica de observaciones e interrogatorios. El mando militar lo ostentaba el teniente coronel Boris T. Pash, mientras que el Dr. Samuel Goudsmith era el jefe científico.

La batalla de Berlín

En mayo de 1945, cae Berlín y los aliados occidentales capturan a los científicos alemanes del Proyecto Uranio. Otto Hahn, Max von Laue, Walter Gerlach, Werner Heisenberg, Paul Harteck, Carl Friedrich von Weizsäcker, Karl Wirtz, Erich Bagge, Horst Korsching y Kurt Diebner son detenidos y enviados a Farm Hall en Inglaterra. Entre los materiales incautados, los estadounidenses envían a los Estados Unidos varias toneladas de uranio-235, un isótopo inestable del uranio. Los soviéticos capturaron a otros como Manfred von Ardenne, encargado de los disparadores de la bomba atómica.

Lavrenti Beria, jefe del NKVD soviético, tenía como una de las prioridades de la batalla de Berlín el asegurarse el suministro de uranio, así como la captura de los científicos alemanes.​ El general Andréi Jruliov mandó a las tropas que custodiaron el uranio y los laboratorios encontrados. Se obtuvieron 250 kg de uranio metálico, 3 toneladas de óxido de uranio y 20 litros de agua pesada. Asimismo, los científicos Peter Thiessen y Ludwig Bewilogua acompañaron a los materiales en su traslado a la Unión Soviética.

Fuente: Wikipedia