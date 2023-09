El primer ministro bávaro no cesará a su vice pese al escándalo por un panfleto antisemita

3 septiembre, 2023

El primer ministro bávaro, el conservador Markus Söder, rechazó desprenderse de su viceprimer ministro y responsable de Economía del "Land" meridional, Hubert Aiwanger, envuelto en un escándalo por un panfleto antisemita que sacude Alemania desde hace una semana.

En una rueda de prensa en Múnich, Söder afirmó que un cese seria una respuesta desproporcionada a la situación y que Aiwanger se ha disculpado «tarde, pero no demasiado tarde».



«El asunto está cerrado», afirmó el jefe de Gobierno bávaro, que se enfrenta a comicios regionales el próximo 8 de octubre, en los que espera reeditar la coalición entre la Unión Cristianosocial (CSU) y los Electores Libres (FW) que lidera Aiwanger.



Según una investigación publicada hace una semana por el diario «Süddeutsche Zeitung», en sus tiempos como estudiante de secundaria Aiwanger redactó un panfleto antisemita que fue hallado en su mochila y por el que fue castigado a realizar una presentación sobre el Tercer Reich.



La crudeza del pasquín, que convocaba a un concurso para determinar quien era el más grande traidor a Alemania y ofrecía como «primer premio» un vuelo gratuito a través de las chimeneas de Auschwitz o una estancia a perpetuidad en una fosa común, ha causado indignación en Alemania.



Aiwanger denegó ser el autor y poco después su hermano mayor afirmó que lo había escrito él. Söder, este domingo, señaló que no se podía probar a ciencia cierta que el redactor hubiera sido su aliado político.



No obstante, la versión del viceprimer ministro bávaro sobre los hechos presenta incongruencias y en el curso del escándalo han surgido más detalles sobre sus presuntas tendencias filonazis en su época escolar, que han atestiguado antiguos compañeros y profesores.



En su defensa, Aiwanger ha denunciado ser la víctima de una «caza de brujas» y ha asegurado que al menos «desde la edad adulta» no es antisemita, rechazando taxativamente una dimisión.



Los Electores Libres, una agrupación liberal-conservadora que en los últimos comicios bávaros obtuvo un 11,6 % de los votos, ha cerrado filas entorno a su jefe, por lo que se conjetura que Söder no puede cesar a Aiwanger si quiere mantener las esperanzas de reeditar la coalición.



En virtud de las encuestas, está previsto que la CSU necesite un socio para formar Gobierno y aparte de FW los Verdes serían la única opción disponible -más allá de la ultraderecha, que queda excluida debido al cordón sanitario-, pero Söder ha rechazado hasta ahora de forma tajante una alianza con ellos.EFE