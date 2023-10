El presidente colombiano, Gustavo Petro, justifica lo injustificable y banaliza el Holocausto

17 octubre, 2023

En el pasado fue declarado persona non grata por Perú por comparar a policías peruanos con nazis, ha pasado todas las líneas rojas.

Se negó a condenar el ataque terrorista por parte de Hamás a Israel y banalizar el Holocausto.

Tampoco ha sido capaz de enviar sus condolencias a las familias de las dos víctimas colombianas en el mismo.

Por Ricardo Angoso

Contra todo pronóstico, y dinamitando el edificio de unas impecables relaciones entre Israel y Colombia durante lustros, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, se ha negado a condenar el salvaje y brutal ataque terrorista de Hamás contra el Estado hebreo. Ni siquiera las salvajes imágenes de niños degollados, enjaulados o quemados vivos, junto a otras igual de terribles, han logrado conmover a Petro, cuyo pasado terrorista quizá explique su familiarización con estas escenas dantescas y el uso indiscriminado del terror más inhumano contra civiles indefensos, incluidos ancianos, niños e incluso discapacitados.

Al tiempo que el máximo mandatario se negaba a condenar la acción terrorista, Petro comparaba a Gaza con Auschwitz y a los nazis con los judíos, provocando, con ello, el rechazo de la comunidad judía colombiana y la condena diplomática de Israel, los Estados Unidos y otros países. Al día de hoy, pese a que ya hay dos asesinados colombianos por Hamás y algún desaparecido, Petro se niega a condenar los hechos ocurridos y, con su silencio, toma claramente partido por este puñado de asesinos sin alma ni principios éticos y morales. Hamás, por su parte, ha incluido a Petro como uno de sus líderes de referencia mundial en sus páginas de Instagram por su apoyo incondicional.

Para rizar el rizo, en plena escalada verbal entre ambos países, Petro ha llegado a decir “si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios”, en respuesta al anuncio del Gobierno de Israel de suspender las exportaciones de equipos de seguridad al país. Aparte de su negativa a condenar los actos terroristas, en Israel han causado estupor y asombro sus dichos, como cuando escribió sin ruborizarse en la red X: “Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”.

El comentario del presidente fue repudiado por el Congreso Judío Mundial, que también en esa red social cargó contra el presidente: “Lo que usted está diciendo es un insulto a los seis millones de víctimas del Holocausto y al pueblo judío. Sus comentarios aquí y los demás en su perfil ignoran por completo los cientos de muertos y secuestrados durante el ataque asesino de Hamás contra civiles israelíes. Esta publicación es una vergüenza para usted y su país. Un líder mundial debería hacerlo mejor”.

“Petro tiene el dudoso honor de ser el único líder mundial que niega el Holocausto”, asegura tajante Dani Dayan, presidente del prestigioso museo y centro Yad Vashem, el lugar dedicado a preservar la memoria histórica de las víctimas del Holocausto. “El Holocausto fue el genocidio más tremendo total de la historia humana y comparar a esto con lo que está sucediendo en Gaza, donde Israel se está defendiendo frente un ataque terrorista terrible, es minimizar, trivializar y banalizar el Holocausto, en realidad es negarlo”, aseveró Dayan en clara referencia a Petro.

EL EMBAJADOR DE ISRAEL DEBE IRSE

Para echar más leña al fuego, en un gesto desafortunado y poco diplomático, el canciller colombiano, Alvaro Leyva, dijo que el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, lo que tenía que hacer era “mínimo pedir excusas e irse”. El canciller Leyva rechazó la “patanería insensata del embajador de Israel” contra Petro y condenó su actuar desde el comienzo del ataque terrorista en Hamás, criminalizando al mismo y siguiendo la estela irresponsable de Petro al negarse a condenar la acción terrorista y enviar condolencias a las víctimas colombianas en la misma. Para más señas, este personaje fue él mismo que comenzó unos “diálogos estratégicos” con las autoridades iraníes para blanquear a este régimen terrorista, genocida y criminal, en plena campaña de persecución de miles de mujeres iraníes por parte de las fuerzas de seguridad de Irán.

El verdadero problema de Petro y Leyva, esa pareja de inefables sinvergüenzas que bajo el paraguas de la “paz total” han convertido a Colombia en un violento estercolero sin arreglo, es que son un par de ignorantes. Destrozar en apenas unos días el trabajo diplomático de varios presidentes durante veinte años para construir los más sólidos lazos entre Colombia e Israel es algo imperdonable y que las futuras generaciones de colombianos no se lo perdonarán nunca a este par de payasos, por decirlo de una forma diplomática. Petro se pavonea de ser un intelectual, ya quisiera, y se jacta a través de sus trinos de sus conocimientos, superfluos y deformados por su desconocimiento de los temas en cuestión, de ser un gran conocedor de la historia, el cambio climático, la pobreza, la inteligencia artificial y así hasta un sinfín de temas. El problema de Petro, y su canciller, es que no saben que no saben nada.

CONCLUSIONES FINALES:

Existe un hilo conductor entre la izquierda latinoamericana, e incluso europea, con el revisionismo nazi, que niega, relativiza o justifica el Holocausto como un proceso histórico en que los judíos son responsables de haber sido víctimas por su sionismo activo, lo cual no es cierto, pues hay judíos sionistas y no sionistas. Israel es, para ellos, un Estado injustificable y se asienta sobre un territorio que no les pertenece a los judíos, sino que sería solamente titularidad de un futuro Estado palestino sin judíos, a los que habría “echar al mar” en su jerga política. Coinciden con Hitler en que su naturaleza per se justifica su aniquilación total.

El antisionismo, como exhiben ahora Gustavo Petro, la ministra española Yolanda Díaz o Nicolás Maduro, es, por tanto, una forma de judeofobia actualizada, pero con muchos de los “valores” de antaño. Igual que a los judíos se les está estigmatizando y persiguiendo por el siempre hecho de existir, a Israel se le cuestiona su mera existencia por ser una expresión judía. Además, el antisionismo es el único movimiento en el mundo que exige la desaparición de un Estado, Israel, y, como expresión de su odio manifiesto, es el único que lo exige junto con todos sus habitantes, incluyendo aquí la desaparición física. Gustavo Petro es hoy en día el más genuino representante del antisionismo a nivel global, una vergüenza para Colombia y para la izquierda.