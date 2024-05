“Ortega recibió un duro golpe en el caso contra Alemania por el apoyo a Israel”

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Moscú en 2014 Foto: Kremlin.ru CC BY 4.0

Opositores nicaragüenses en el exilio calificaron como un «duro golpe» para el Gobierno que preside Daniel Ortega la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de rechazar imponer medidas cautelares a Alemania para que deje de dar apoyo político, financiero y militar a Israel ante la «campaña de destrucción» del pueblo palestino, como había solicitado Nicaragua.

«Un duro golpe ha recibido la dictadura de Nicaragua y, ¿por qué no decirlo?, también la dictadura de Rusia que estaba moviendo los hilos detrás de esa demanda», declaró el exembajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields Yescas en un audio publicado en X.

«La CIJ dijo no a la dictadura de Nicaragua, dijo no a la dictadura de Rusia y dijo no a todos aquellos interesados en promover el terrorismo contra el pueblo de Israel», continuó McFields Yescas, que se rebeló contra el Gobierno de Ortega durante una sesión virtual de la OEA en marzo de 2022.

El diplomático y periodista desnacionalizado por Ortega, que formó parte del Gobierno sandinista desde 2011 hasta marzo 2022, aseguró que «los nicaragüenses de bien bendecimos al pueblo de Israel y estamos alegres por esta decisión de la CIJ, que desestimó el deseo de Ortega de seguir teniendo protagonismo internacional y de seguir atacando a Alemania, a Israel y a cuanto país democrático puedan»

«Buena noticia. Duro golpe. Gancho al hígado a la dictadura en la CIJ», enfatizó.

Por su lado, el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga tildó como «un revés significativo para la dictadura sandinista de Daniel Ortega» la decisión de la CIJ de rechazar las peticiones de Nicaragua contra Alemania.

«Esta solicitud absurda que buscaba detener la ayuda militar y financiera de Alemania a Israel carecía de fundamentos legales sólidos», consideró Maradiaga, que fue excarcelado, expulsado y desnacionalizado en febrero de 2023.

¿Rusia estaba detrás de la demanda de Nicaragua?

«Es evidente que la mano de Vladimir Putin, de Rusia, está detrás de los movimientos de la dictadura de Ortega en Nicaragua, intentando manipular la situación en beneficio de sus intereses geopolíticos», denunció.

En ese sentido, Maradiaga destacó que «la independencia y la integridad de la Corte se ha mantenido intacta al no ceder a esa presión externa», y llamó a la comunidad internacional a estar «alerta ante los intentos de esos regímenes autoritarios de socavar las instituciones en su afán de perpetuar su poder».

En tanto, el también dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro resaltó la «hipocresía» y «la doble moral de parte de la dictadura Ortega y Murillo que se quiere presentar ante la comunidad internacional como los grandes defensores de las convenciones internacionales, particularmente la de genocidio, cuando ellos mismos violan esta mismas convenciones», así como la relacionada a la tortura, la apatridia, y la de los derechos humanos.

«Es una verdadera incongruencia, una hipocresía, que la dictadura de Ortega y Murillo, que es la que más viola los derechos internacionales, ahora aparezca en los tribunales internacionales como el gran defensor de estas convenciones», insistió.

El pasado 8 de abril, Nicaragua solicitó a la CIJ exigir a Alemania «cesar de proveer apoyo» político, financiero y militar a Israel «ante su campaña de destrucción» del pueblo palestino, ya que a su juicio viola la Convención del Genocidio, e instó a Berlín a diferenciar su compromiso con el «pueblo judío» del «Gobierno israelí».

Nicaragua asegura que Alemania está violando en particular la Convención de la ONU sobre el Genocidio, de 1948, creada después del Holocausto.EFE

