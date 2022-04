El Ministro de Transporte y Seguridad Vial Merav Michaeli, inauguró la nueva línea de tren eléctrico Modi’in-Jerusalén

1 abril, 2022

«Es muy emocionante verlos a todos aquí en la inauguración de la moderna línea eléctrica que conecta Jerusalén con Modi’in en unos 22 minutos. ¡Felicitaciones!»

Tras la inauguración, el político aclaró: «En primer lugar, quiero dar las gracias. Gracias a todos los que han hecho un gran esfuerzo para que esto ocurra. Llevamos mucho tiempo esperando esta línea. Se concibió en 2016, y entonces se empezó a trabajar en el proyecto. Pero en algún momento parecía haber peligro de que no se completara, y no para marzo de 2022. Por eso quiero agradecer a todos los que han hecho un gran esfuerzo para que no haya más retrasos.

En el Ministerio de Transportes, bajo mi dirección, estamos haciendo enormes esfuerzos para acelerar la electrificación del ferrocarril y abrir más líneas. Además, estamos trabajando para acelerar muchas obras de infraestructura para que todos podamos ir de un lugar a otro -en Israel y en la vida- con mucha más comodidad y eficacia en el transporte público.

No es ningún secreto que cuando entré en el Ministerio de Transportes anuncié que estamos cambiando completamente el orden de prioridades. Primero los peatones y las infraestructuras peatonales de paseo, luego la micro movilidad y los vehículos ligeros, el transporte público, el transporte público y los vehículos privados sólo al final.

Entrada de estación de tren. Foto: Creative Commons

Debemos hacer este cambio tanto por el bienestar de todos y cada uno de nosotros, como por nuestro propio bienestar como país. Estamos en ello con todas nuestras fuerzas. Esta línea, para mi gran satisfacción, es un paso más en ese camino.

Una de las cosas que recordamos en momentos como éste es que nuestro espacio de transporte tiene que darnos seguridad: seguridad personal y seguridad nacional. Estamos en una época difícil, días de acontecimientos dolorosos. Hay que decir que, desgraciadamente, el Estado de Israel tiene mucha experiencia en este tipo de acontecimientos y siempre ha sabido afrontarlos con eficacia. Y eso es lo que ocurrirá también esta vez.

Nos opondremos a los que quieran amenazarnos, no permitiremos que lo hagan los que quieran hacernos daño. Tenemos enemigos y los combatiremos hasta el final. La mano que se levante contra nosotros con un cuchillo o un arma, la mano del terror, la cortaremos. Pero al mismo tiempo debemos decir que nuestra mano está extendida en la paz.

Vuelvo esta semana de una visita a los Emiratos, a raíz de los Acuerdos de Abraham. Y encontré allí tremendos socios para una visión de una vida mejor, para la prosperidad de toda la región y de todos los pueblos de la región. Una de las cosas de las que hablé con ellos es el proyecto del «Tren de la Paz», del que se lleva hablando muchos años. Pero no se ha hecho lo suficiente para llevarlo a cabo.

Afortunadamente, la actual dirección de los trenes es un socio para hacer avanzar esta visión. Hemos hablado de los pasos concretos que podemos y debemos dar para que tome forma y sea un tren que salga del puerto de Haifa, llegue al puerto de Dubai y traiga mucho beneficio y mucha prosperidad y éxito a todos los que viven en esta zona.

Una última cosa que me gustaría decir es que nuestra capacidad para avanzar en la visión del transporte público y la libertad de movimiento que nos beneficia a todos depende del trabajo de tantos profesionales: los trabajadores del ferrocarril, la dirección del ferrocarril, los organismos profesionales del Ministerio de Transporte y, por supuesto, las autoridades locales, que están tan comprometidas con la mejora constante de la vida de sus residentes.

Al igual que conseguimos concluir este proyecto de conectar Jerusalén con Modi’in, dos ciudades clave, con una línea eléctrica innovadora y tranquila, a pesar de todo tipo de problemas que se interpusieron en el camino, confío en que todos los implicados sigan haciéndolo en el futuro. No permitamos que los problemas de ego, los problemas puntuales, el cansancio o cualquier otra cosa, que al final y en perspectiva son asuntos menores, nos impidan realizar nuestra visión: mejorar la libertad de movimiento de cada israelí e inculcarles la confianza y el potencial para llegar a donde quieran en la vida».