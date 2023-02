El ministro de Defensa de Israel advirtió que Irán busca vender sus drones a 50 países diferentes

17 febrero, 2023

Yoav Gallant alertó en la Conferencia de Seguridad de Múnich sobre los próximos movimientos de Teherán.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant alertó en la Conferencia de Seguridad de Múnich que “Irán está actualmente manteniendo conversaciones para vender armas avanzadas, incluidos UAV y PGM, a no menos de 50 países diferentes”.

Gallant participó en un panel organizado por el Instituto Abraham Accords y la Conferencia de Rabinos Europeos. El ministro estuvo acompañado por el ministro emiratí de Cambio Climático y Medio Ambiente y el subsecretario de Asuntos Políticos de Báhrein.

“Irán ya no es un ‘proveedor local’, sirviendo a representantes en el Medio Oriente. Es una ‘corporación multinacional’, un exportador global de armas avanzadas”, advirtió Gallant.

“Desde Bielorrusia en Europa del Este hasta Venezuela en América del Sur, hemos visto a Irán entregar vehículos aéreos no tripulados con un alcance de hasta 1000 kilómetros. De hecho, Irán actualmente está manteniendo conversaciones para vender armas avanzadas, incluidos vehículos aéreos no tripulados y PGM, a no menos de 50 países diferentes”, explicó.

Además, Gallant hizo un llamado a la comunidad internacional para que tome medidas concretas para detener la proliferación de armas avanzadas. “Todo esto ocurre mientras el embargo de misiles a Irán sigue vigente, un embargo que expirará este año. El tiempo se acaba, mientras un malvado régimen trafica con armas. La comunidad internacional debe crear una alternativa efectiva al embargo moribundo: un mecanismo práctico de disuasión y consecuencias”.

Con respecto a la amenaza nuclear iraní, el ministro señaló que “cuando hablamos de evitar que Irán obtenga un arma nuclear, debemos mantener todos los medios posibles, repito, todos los medios posibles sobre la mesa”.

Finalmente, Gallant destacó la importancia de los Acuerdos de Abraham. “Han pasado más de 2 años desde que firmamos los históricos Acuerdos de Abraham. Todos vemos su impacto: construir una nueva arquitectura regional”.

“Esto no es una narración. Es la realidad sobre el terreno. Está trabajando en conjunto en búsqueda y rescate, luego del terremoto en Turquía. Son Israel, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos asegurando los recursos hídricos. Son más de 100 reuniones de defensa celebradas en solo un año, entre Israel y sus socios regionales. Y esto es sólo el principio.»