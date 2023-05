El manifestante pro-Israel da declaraciones luego de ser atacado por la seguridad del concierto de Roger Waters

31 mayo, 2023

Nombrado como “Marcel L”, el hombre que subió al escenario con la bandera israelí conversó con periodistas del Canal 12 de noticias de Israel y aclaró lo sucedido.

El domingo, Roger Waters dio un concierto en Frankfurt, Alemania. Durante el show, un manifestante pro-Israel se subió al escenario con la bandera israelí, y luego la seguridad de la organización lo atrapó y lo hizo descender.

Luego del incidente, el hombre afirmó haber sido maltratado por la seguridad, quien lo amenazó de romperle el cuello. Cuando terminó el concierto, comenzaron a aparecer videos y fotografías en las que se veía cómo el manifestante logró esquivar a la seguridad y subirse al escenario. También se podía observar a otras personas que mostraban la bandera de Israel mientras cantaban “am yistrael chai”, es decir, el pueblo de Israel vive.

Estas demostraciones del público se dan luego de que el cantante, ex miembro de la mítica banda Pink Floyd, generara controversia por algunos actos antisemitas durante este mismo tour. Por ejemplo, a principios de mes, Waters salió al escenario en Berlín luciendo un uniforme nazi.

El lunes, un día después del concierto, el manifestante dialogó con el Canal 12 de noticias en Israel. Mantuvo oculto su nombre completo, y se hizo llamar “Marcel L.”. Afirmó ser cristiano, defensor del Estado de Israel y líder del foro de juventud de la Organización de la Sociedad Alemana-Israelí.

“La seguridad llegó rápido y me sacó violentamente hasta el sótano. Me amenazaron con romperme el cuello si no les daba mi celular”, afirmó Marcel en televisión. Del mismo modo, también amenazaron con romperle el brazo si no soltaba la bandera de Israel.