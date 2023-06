El Joint, Comité de Distribución Conjunta Judío Estadounidense – 3ra. Parte

24 junio, 2023

Trabajo de la diáspora.

Link de la 1ra. Parte: https://aurora-israel.co.il/el-joint-comite-de-distribucion-conjunta-judio-estadounidense/

Link de la 2da. Parte: https://aurora-israel.co.il/el-joint-comite-de-distribucion-conjunta-judio-estadounidense-2da-parte/

Las décadas de 1980 y 1990 vieron a JDC expandir tanto su alcance como el alcance de su misión. Bajo el lema de “Rescate, Alivio y Renovación”, la organización respondió a los desafíos que enfrentaban las comunidades judías de todo el mundo, su énfasis en desarrollar la capacidad de los socios locales para ser autosuficientes.

El deshielo de la Guerra Fría y la posterior ruptura de la Unión Soviética dieron como resultado una invitación formal de Mikhail Gorbachov para el regreso de JDC a la región en 1989; 50 años después de que Joseph Stalin expulsara brutalmente a la organización, matando a varios miembros del JDC en el proceso. La antigua Unión Soviética y su comunidad mayoritariamente aislada y desamparada de poblaciones judías ancianas se convirtió rápidamente, y sigue siendo la prioridad de la organización. Una creciente red de Heseds, o Hesed (Centros de Bienestar de la Comunidad Judía), que JDC ayudó a establecer en las comunidades locales, brindó asistencia social a un número máximo de casos de 250.000 judíos ancianos. Según una publicación del JDC, “El primer Centro Hesed fue establecido en 1993 en San Petersburgo por el Dr. Amos Avgar del AJJDC (American Jewish Joint Distribution Committee)”. El Dr. Avgar comenzó a desarrollar el Modelo Hesed en 1992 mientras dirigía un trabajo de expertos que buscaban para crear “un modelo de servicio multifunctional”. Fue Avgar quien sentó las bases del modelo Hesed que opera de acuerdo con tres principios fundamentales: valores judíos, orientación comunitaria y voluntarismo. Los Centros Hesed han dejado un profundo impacto tanto en las comunidades judías como en los círculos no judíos de Rusia y los países eslavos. Para reconocer pública y formalmente este impacto, la Academia Rusa de Idiomas agregó en marzo de 2000 la palabra hebrea “Hesed” al idioma ruso. Hoy en día, los Centros de Bienestar Comunitario de Hesed todavía atienden a 168.000 de los judíos más pobres del mundo en la antigua Unión Soviética (diciembre de 2008).

JDC también ha sido fundamental en el rescate de judíos que huyen del hambre, la violencia y otros peligros en todo el mundo. La saga de los judíos de Etiopía fue quizás la más dramática, y culminó con la Operación Salomón, el puente aéreo masivo de 36 horas de 14.000 judíos desde Addis Abeba a Israel el 24 y 25 de mayo de 1991, justo cuando la ciudad estaba a punto de ser atacada por los rebeldes. JDC ayudó en la negociación y planificación de ese esfuerzo de rescate, que se produjo inmediatamente después del programa integral de salud y bienestar que había estado operando para los miles de judíos que se habían reunido en Addis Abeba en preparación para la partida.

Igualmente convincentes fueron los 11 convoyes de rescate que JDC operó desde Sarajevo, devastada por la guerra, durante la guerra de 1992-1995 en Bosnia y Herzegovina. Los convoyes lograron transportar a 2.300 serbios, croatas, musulmanes y judíos a un lugar seguro en otras partes de la ex Yugoslavia y más allá. JDC también apoyó los esfuerzos de socorro no sectarios de la comunidad judía de Sarajevo en esa ciudad sitiada, y ayudó a la comunidad de Belgrado a ayudar a los muchos judíos afectados por las dificultades económicas de Serbia a medida que las sanciones comerciales impuestas por la ONU cobraban un precio cada vez mayor.

Dondequiera que JDC se ha vuelto activo, la ayuda de emergencia ha ido de la mano con el desarrollo de instituciones locales a largo plazo. En India, hogar de una comunidad indígena Bene Israel, JDC en la década de 1960 canalizó fondos para la rehabilitación de escuelas locales e incluyó apoyo para programas alimentarios y mejoras de capital. También ayudó a sufragar la matrícula de maestros y líderes estudiantiles para estudiar en Israel. En América Latina, donde los judíos que huían de los nazis se habían asentado décadas antes (con la ayuda de JDC), la organización a finales de los años 80 creó Leatid, un programa que capacita a líderes judíos profesionales y laicos locales para garantizar que las comunidades sean autosuficientes.

La formalización del trabajo no sectario de JDC bajo su Programa de Desarrollo Internacional en 1986 marcó otro hito. Si bien el JDC siempre había ofrecido asistencia a los no judíos en crisis desde la fundación de la organización en 1914, la formación del nuevo programa se realizó para garantizar una respuesta judía unificada a los desastres globales, tanto naturales como provocados por el hombre, en nombre de las agencias judías estadounidenses y extranjeras. Desde entonces, los esfuerzos de socorro y recuperación de JDC han ayudado a decenas de miles de personas que quedaron vulnerables a raíz de la guerra civil de mediados de los 90 en Ruanda, la crisis de refugiados de Kosovo, el devastador terremoto de 1999 en Turquía y el tsunami de 2004 en el sur de Asia. Al igual que en sus proyectos específicos para judíos, el trabajo no sectario de JDC incluye tanto la ayuda de emergencia en casos de desastre como el desarrollo de la capacidad institucional local para garantizar que las personas en riesgo continúen siendo atendidas mucho después de que haya pasado el desastre.



Operaciones del siglo XXI

JDC ha operado en 85 países en un momento u otro a lo largo de sus 100 años de historia. A principios de 2009, JDC está realizando proyectos en 71 países, incluidos Argentina, Croacia, Etiopía, Polonia, Marruecos, Cuba y en toda la antigua Unión Soviética. JDC también mantiene un enfoque en Israel y ha sido una presencia humanitaria en el Medio Oriente desde su fundación en 1914.

JDC Entrelazado

JDC Entwine, la plataforma de liderazgo para adultos jóvenes de JDC, se lanzó en 2007 con el nombre de JDC Next Gen, con el objetivo de empoderar a los jóvenes líderes judíos para que continúen con el legado de JDC. Según su sitio web, “Entwine es un movimiento único en su tipo para jóvenes líderes judíos, personas influyentes y defensores que buscan tener un impacto significativo en las necesidades judías globales y los problemas humanitarios internacionales”. El nombre proviene de una cita del líder del JDC y vicepresidente ejecutivo honorario Ralph I. Goldman: “Hay un solo mundo judío: entrelazado, interconectado”.

Entwine involucra a jóvenes profesionales judíos y estudiantes universitarios a través de su serie anual de experiencias inmersivas en el extranjero (Insider Trips), Multi-Week Services Corps y Jewish Service Corps Fellowship (JSC) de un año de duración.

Socios

En su misión de apoyar a las comunidades en el desarrollo de sus propios recursos en formas que sean culturalmente sensibles y orgánicas, JDC se asocia con organizaciones locales en la creación e implementación de todos los proyectos de JDC en todo el mundo. Estas asociaciones permiten a JDC abordar de manera más efectiva las necesidades únicas de las comunidades donde opera y desarrollar la capacidad de todas las instituciones, profesionales y voluntarios para que estén equipados con las habilidades necesarias para servir a sus propias comunidades.

Programas y prioridades

Alivio, Rescate, Renovación: Ayudar a los judíos en todo el mundo es la misión de JDC para aliviar el sufrimiento y mejorar la vida de los judíos, atravesando fronteras geográficas, culturales y políticas en los cinco continentes. Actualmente, las regiones que atraen la mayor cantidad de esfuerzo del JDC incluyen las siguientes:

• La antigua Unión Soviética. La agitación causada por la desintegración de la Unión Soviética en 1991 trajo crisis y oportunidades para los judíos que vivían allí. Todas las religiones y minorías sufrieron bajo el comunismo, por lo que las comunidades divididas de judíos se vieron confrontadas repentinamente con una infraestructura colapsada y un futuro incierto, pero también con la esperanza de que ahora sería posible afirmar y reclamar una herencia que les fue negada durante mucho tiempo. JDC, que recientemente había comenzado a restablecer una presencia en la región después de ser expulsado violentamente por Stalin en 1938, invirtió sus recursos en el socorro, el rescate y la restauración de las poblaciones judías que luchan por sobrevivir. En la actualidad, el JDC brinda alimentos, atención médica, atención domiciliaria y alivio invernal a 168.000 judíos ancianos, en gran parte a través de 175 centros de asistencia social Hesed en toda la región. JDC también brinda asistencia nutricional, médica y de otro tipo a 25.000 niños en riesgo y sus familias. Además de la ayuda para el sustento de la vida, JDC ayuda a los judíos a recuperar su herencia y construir comunidades judías vibrantes y autosuficientes a través de Centros Comunitarios Judíos, bibliotecas, centros juveniles Hillel, retiros familiares, educación judía y desarrollo de liderazgo local.

• Europa Central y del Este. Al igual que en la antigua Unión Soviética, los cambios sociales y económicos amenazan la estabilidad de las diversas comunidades judías en toda Europa central y oriental y los países bálticos. Los enfoques de bienestar social y desarrollo comunitario de JDC son tan variados como las comunidades a las que ayudan. Los programas de ayuda de JDC para sobrevivientes del Holocausto llegan a 26.000 ancianos, mientras que la organización trabaja con socios locales para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de los niños empobrecidos. El objetivo general es la autosuficiencia y trasladar las responsabilidades de bienestar a las entidades locales. Para lograr esto, JDC brinda asesoramiento a las comunidades en las áreas de capacitación en liderazgo, planificación estratégica, recaudación de fondos, administración de propiedades y creación de redes, ayudando a los profesionales locales a desarrollar las habilidades para servir a la comunidad en general.

• África y Asia. En términos de números absolutos, las comunidades judías en África y el Lejano Oriente van desde considerables (más de 25.000 en Turquía) hasta pequeñas (al momento de escribir este artículo, Argelia alberga solo a un puñado de judíos, debido a los gobiernos islamistas de la década de 1990). Las poblaciones judías en ambos continentes están disminuyendo, ya sea por la emigración o porque los ancianos son todo lo que queda. Pero dondequiera que haya un judío y un deseo de mantener los adornos y las tradiciones de la vida judía, JDC se esfuerza por garantizar que se satisfagan las necesidades básicas y que las instituciones judías continúen. JDC apoya los esfuerzos locales de educación y capacitación judía y pone especial énfasis en los programas internacionales que unen a las poblaciones judías aisladas con judíos de todo el mundo.

• Las Americas. Hay casi un cuarto de millón de judíos en Argentina, más que en cualquier otra nación del hemisferio occidental después de Estados Unidos. Ese número incluía una clase media emergente y vibrante. Pero gran parte de ese progreso se vio afectado por una crisis financiera nacional en 2001 que sumió a miles en la desesperación económica y afianzó la pobreza para quienes ya vivían en ella. JDC respondió, brindando asistencia crítica a 36.000 judíos argentinos. Desde entonces, JDC ha comenzado a ceder su función de asistencia a sus socios locales sin dejar de garantizar que se satisfagan las necesidades médicas y alimentarias básicas de los ciudadanos más vulnerables.

• Israel. La relación de JDC con Israel es única. Si bien la organización trabaja con la cooperación de los gobiernos de otras naciones donde tiene presencia, con Israel la relación es más una asociación directa. Trabajando juntos, JDC y el gobierno israelí fortalecen la capacidad de las agencias locales para abordar las necesidades inmediatas y a largo plazo de los ancianos, los jóvenes en riesgo, los subempleados crónicos y los nuevos inmigrantes. JDC ayuda a construir y mantener las fortalezas sociales de Israel, incluida la gestión del sector público, la gobernanza y la gestión de organizaciones sin fines de lucro, el voluntariado y la filantropía, para que la sociedad en su conjunto pueda satisfacer mejor sus propias necesidades. JDC también ayuda a los judíos y no judíos que viven bajo fuego en el sur de Israel.

JDC Israel

En 1976, JDC Global estableció JDC Israel (también conocido como “The Joint”, con sede en Jerusalén. Desde entonces, JDC Israel ha estado desarrollando programas y servicios para las poblaciones más vulnerables de Israel a través de sus alianzas con el gobierno israelí, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro. JDC Israel opera a través de varios departamentos:

• ASHALIM – Promoción de la Movilidad Social

• ELKA – Eficiencia y Eficacia del Sistema

• ESHEL – Envejecimiento Óptimo

• Israel Unlimited: vida independiente para personas con discapacidad

• TEVET – Integración y Productividad de la Fuerza Laboral

Instituciones

En el transcurso de su larga historia, JDC ha ayudado a crear instituciones duraderas que hacen gran parte de la investigación y el desarrollo de políticas que informan los programas de JDC y promueven sus objetivos. De hecho, el trabajo de las instituciones es muy apreciado más allá de la comunidad judía y podría decirse que ha elevado el nivel en la prestación de servicios sociales a nivel mundial.

Elaboración de políticas públicas

El Instituto Myers-JDC-Brookdale (MJB), una asociación entre el JDC, el Gobierno de Israel y la Fundación David e Inez Myers, se estableció en 1974. Su función es realizar investigaciones sociales aplicadas sobre el alcance y las causas de las necesidades sociales, específicamente los relacionados con el envejecimiento, la política de salud, la infancia y la juventud, las personas con discapacidad, el empleo y la calidad de los servicios sociales, y evalúa diferentes enfoques para abordarlos. La información producida por los investigadores ha demostrado ser una poderosa herramienta para los encargados de formular políticas y los profesionales de los servicios sociales de Israel. Entre otros ejemplos, los investigadores del MJB:

• Reveló el dramático aumento en el número de ancianos discapacitados en Israel y ayudó a desarrollar estrategias para ampliar los servicios comunitarios para ellos.

• Ayudó a ampliar y mejorar la política educativa nacional para los niños etíopes en la década de 1990, lo que dio como resultado mejores logros en la escuela secundaria y una mayor participación en la educación superior.

• Facilitó la implementación de la Ley de Educación Especial de Israel, que amplió notablemente los servicios para niños discapacitados en la década de 1990.

• Ayudó a introducir e implementar efectivamente la Ley del Seguro Nacional de Salud (1995), que proporciona una cobertura universal y más equitativa a todos los ciudadanos de Israel.

Otras instituciones afiliadas al JDC incluyen el Centro Taub para Estudios de Política Social en Israel, un grupo de expertos independiente que analiza y desarrolla alternativas de política social, y el Centro Internacional para el Desarrollo Comunitario del JDC recientemente establecido, que apoya los esfuerzos del JDC en todo el mundo para mejorar y apoyar la vida de la comunidad judía.

Entrenamiento

La capacitación en liderazgo es un valor central de JDC. Con ese fin, JDC fundó Leatid, el centro europeo para el liderazgo judío. El programa de capacitación Leatid, con su enfoque en la gestión y la planificación comunitaria, ayuda a ampliar el grupo de destacados hombres y mujeres judíos profesionales comprometidos con el bienestar continuo de sus comunidades. Los líderes judíos de todas partes de Europa han participado en los seminarios de capacitación de Leatid, incluidos la mayoría de los actuales presidentes de las comunidades judías europeas, directores ejecutivos, miembros clave de la junta y rabinos. De hecho, aquellos líderes que no son exalumnos de Leatid seguramente se sometieron a la Capacitación de Liderazgo Comunitario de Buncher, otro esfuerzo de JDC en asociación con la Fundación de la Familia Buncher y la Federación Judía Unida de Pittsburgh. Desde su inicio en 1989, Buncher Leadership Training ha realizado seminarios en la antigua Unión Soviética, los Estados bálticos, Polonia, Alemania, la antigua Yugoslavia, Rumania, Hungría y Bulgaria, así como en India y América Latina.

Finalmente, la Escuela de Administración de ONG de Moscú, fundada por JDC en 2005, fortalece de manera efectiva el sector sin fines de lucro ruso brindando capacitación profesional a los gerentes de organizaciones sin fines de lucro. El plan de estudios está diseñado para brindar oportunidades para que los líderes sin fines de lucro adquieran habilidades para ayudar a sus organizaciones a tener éxito.

Socorro en casos de desastre

El papel de JDC como agencia no sectaria de socorro en casos de desastre está motivado por el espíritu de tikún olam, la obligación moral tradicional de los judíos de mejorar las condiciones de toda la familia humana. Trabajando con socios locales, JDC ha brindado ayuda de emergencia y asistencia para el desarrollo a largo plazo a comunidades devastadas por eventos catastróficos como el terremoto de Cachemira en 2005 y el tsunami del sur de Asia en 2004. Otros esfuerzos de ayuda incluyen:

• Terremoto de Ziarat de 2008. El 29 de octubre de 2008, un terremoto de magnitud 6,5 sacudió el suroeste de Pakistán, al noreste de la capital provincial Quetta. JDC recaudó fondos para ayudar directamente a las víctimas del terremoto y se asoció con International Blue Crescent para entregar alimentos, ropa de cama, kits de higiene y ropa de abrigo que tanto necesitan los más afectados.

• Conflicto Rusia-Georgia. Tras el estallido de las hostilidades el 7 de agosto de 2008, JDC se asoció con la Cruz Roja de Georgia y MASHAV, el Centro para el Desarrollo Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, para coordinar el envío y despliegue de suministros médicos críticos y otra asistencia de emergencia. JDC continúa evaluando las necesidades de la región y desarrollando una estrategia para la asistencia a largo plazo a los desplazados por el conflicto.

• Terremoto de China de 2008. El peor terremoto de China en más de 30 años devastó Sichuan y ocho provincias más el 12 de mayo de 2008, matando a más de 70.000 personas y dejando a 1,39 millones sin hogar. JDC está apoyando una asociación entre la Federación de Cooperativas de Abastecimiento y Comercialización de China (ACFSMC) y el Instituto Néguev para Estrategias de Paz y Desarrollo (NISPED) que está liderando un ambicioso esfuerzo de reconstrucción en la región.

• Ciclón de Myanmar de 2008. JDC estuvo entre las únicas organizaciones de ayuda que ingresaron al delta del Irrawaddy en Myanmar luego del ciclón Nargis, que azotó el 2 de mayo de 2008. El desastre afectó a aproximadamente 2,4 millones de personas. JDC se coordinó con otras organizaciones no gubernamentales para proporcionar de inmediato agua, alimentos y suministros médicos y apoya los esfuerzos para reconstruir escuelas, viviendas y terraplenes destruidos por el ciclón.

• Terremoto de abril de 2015 en Nepal. Tras el terremoto de magnitud 7,8 que devastó el país de Nepal, el JDC busca aprovechar su equipo de expertos en respuesta a desastres y coordinarse con las autoridades locales para evaluar la situación y satisfacer las necesidades de los sobrevivientes. Su objetivo es llevar suministros médicos, distribuir suministros para albergues, kits de alimentos y sales de rehidratación oral, así como atender las necesidades de los niños.

