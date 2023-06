El Joint, Comité de Distribución Conjunta Judío Estadounidense – 2da. Parte

23 junio, 2023

Refugios seguros.

Link de la 1ra. Parte: https://aurora-israel.co.il/el-joint-comite-de-distribucion-conjunta-judio-estadounidense/

La Conferencia de Evian se organizó en 1938 para encontrar soluciones a la creciente crisis de refugiados judíos en la Alemania nazi.

La República Dominicana* y su líder dictatorial Rafael Trujillo acordaron aceptar 100.000 refugiados, el único país, de los 32 países asistentes a la conferencia, dispuestos a aumentar sus límites de inmigración. La Asociación de Asentamiento de la República Dominicana, o DORSA, un proyecto del JDC, se inició para reasentar a los refugiados judíos de Europa en un asentamiento agrícola en Sosua, en la República Dominicana. Leon Falk Jr. fue presidente de la asociación entre 1941 y 1942. El primer grupo de refugiados llegó a la colonia de 26.000 acres en la Bahía de Sosúa el 11 de mayo de 1940. Para enero de 1941, 300 refugiados habían emigrado a la colonia. Falk Jr. y su esposa Katherine fueron muy activos en la asociación, incluido el patrocinio de algunos de los viajes, la organización de subvenciones de la Fundación Falk y visitaron la colonia varias veces.

Rafael Trujillo- Foto: Wikipedia

*En 1938, en la Conferencia de Evian fue el único país dispuesto a aceptar una cantidad significativa de judíos franceses, con un convenio realizado entre Trujillo y empresarios judíos de la ciudad de Nueva York, donde acordaron el pago de alrededor de un millón de dólares. En 1940 llegaron a República Dominicana 750 judíos mediante un acuerdo firmado por Trujillo, que instituía la donación de 110 km² para los refugiados, que luego se asentaron en Sosúa. No obstante las intenciones del régimen dominicano, el número total de refugiados judíos no superó el millar.

Para 1940, JDC todavía podía ayudar a los refugiados en tránsito en más de 40 países. El Joint abrió refugios y comedores populares para miles de refugiados judíos en Polonia, ayudando a unos 600.000 en 1940. También subvencionó hospitales, guarderías y programas educativos y culturales. Incluso se enviaron suministros de Pésaj. El objetivo de esto era proporcionar a los refugiados ayuda para mantener la vida mientras se intentaba asegurarles un refugio permanente en los Estados Unidos, Palestina y América Latina.

La Declaración de Guerra de Estados Unidos en diciembre de 1941: JDC se convierte en una organización clandestina

Daños en Pearl Harbor, Hawái por ataque japonés. Foto: Wikipedia – Dominio Público

Con la entrada de EE. UU. en la guerra después de Pearl Harbor en diciembre de 1941, JDC tuvo que cambiar drásticamente de marcha. Ya no autorizados a operar legalmente en países enemigos, los representantes de JDC explotaron una variedad de conexiones internacionales para canalizar la ayuda a los judíos que vivían en condiciones desesperadas en las áreas controladas por los nazis. El cuartel general durante la guerra se estableció en la neutral Lisboa, Portugal.

Desde Lisboa, JDC fletó barcos y financió misiones de rescate que sacaron con éxito a miles de refugiados del peligro. Algunos llegaron a Shanghai, China, donde JDC patrocinó un programa de ayuda para 15.000 refugiados de Europa Central y Oriental. En Europa, JDC dirigió fondos para apoyar a 7.000 niños judíos en la clandestinidad. El Joint también trabajó con Œuvre de secours aux enfants (OSE) para apoyar y rescatar a niños. Por ejemplo, ayudó a más de 1.000 niños a emigrar a Suiza y España. Otros niños huyeron a Estados Unidos, con la ayuda del Joint y otras organizaciones, como HIAS (organización judía estadounidense sin fines de lucro que brinda ayuda humanitaria a los refugiados. Se estableció oficialmente en 1881.​ En 1909, la Sociedad Judía para la Promoción de los Inmigrantes se fusionó con la Asociación Hebrea de Casas de Refugio. La nueva organización adoptó la abreviatura HIAS). Muchos de esos niños que pudieron llegar a Estados Unidos llegaron sin padres, lo que los convirtió en parte de los “Mil niños judíos rescatados de los nazis”.

Comité de Distribución Conjunta Judío Estadounidense y el MS St. Louis

El 13 de mayo de 1939, el trasatlántico MS St. Louis partió de Alemania con rumbo a La Habana, Cuba. En el barco había 937 pasajeros, la mayoría de los cuales eran judíos que huían de la Alemania ocupada por los nazis. Casi todos los pasajeros judíos habían solicitado visas estadounidenses y planeaban quedarse en Cuba solo hasta que obtuvieran visas estadounidenses. Sin embargo, el gobierno cubano “revocó” las visas cubanas y solo otorgó la entrada a Cuba a 28 de los 937 pasajeros. Además, Estados Unidos se negó a proporcionar visas de entrada a Estados Unidos.

Una vez que esta noticia llegó a Europa y Estados Unidos, un abogado, Lawrence Berenson, que trabajaba con el Comité Judío de Distribución Conjunta decidió intervenir en favor de los pasajeros a los que se les negaba la entrada a Cuba. Durante este tiempo, el JDC se esforzaba por ayudar a los inmigrantes judíos a encontrar un hogar, por lo que el objetivo de Berenson era ayudar a estos pasajeros a encontrar un hogar. Berenson se reunió y negoció con el presidente cubano Federico Laredo Brú; sin embargo, las negociaciones no tuvieron éxito. El 2 de junio, Bru exigió que el St. Louis abandonara las aguas cubanas. El barco navegó cerca de las fronteras de Florida y le pidió al presidente Roosevelt que les permitiera ingresar a los Estados Unidos. Nunca recibieron respuesta. El barco regresó a Europa y el JDC siguió negociando en nombre de los pasajeros. Morris C. Troper, así como otras personas del JDC, hicieron un llamamiento a los gobiernos europeos para obtener visas de entrada para aquellos que no tienen a dónde ir.

Gracias a los esfuerzos del JDC, 288 pasajeros fueron admitidos en Gran Bretaña, 181 en los Países Bajos, 214 en Bélgica y 224 en Francia. Cuando Hitler y los nazis invadieron los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia, los pasajeros que habían sido admitidos por esos países estaban en peligro. Trágicamente, de hecho, 254 de estos pasajeros de St. Louis murieron en el Holocausto. Debido a los esfuerzos activos y las conexiones de JDC, estos pudieron salvar a la mayoría de los pasajeros judíos a bordo del St. Louis.

El Holocausto

Durante el Holocausto, el Comité de Distribución Conjunta Judío Estadounidense fue el principal benefactor financiero de la emigración judía de Europa y los intentos de rescate de judíos de los territorios controlados por los nazis. Desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial hasta 1944, JDC hizo posible que más de 81.000 judíos emigraran de la Europa ocupada por los nazis a un lugar seguro. JDC también pasó de contrabando ayuda a prisioneros judíos en campos de trabajo y ayudó a financiar la clandestinidad judía polaca en los preparativos para la revuelta del gueto de Varsovia de 1943. Además, JDC fue un canal importante que mantuvo informados a los líderes judíos estadounidenses, a menudo en detalle, sobre el holocausto.

Rescate de sobrevivientes del Holocausto después de la Segunda Guerra Mundial

La victoria aliada no ofreció ninguna garantía de que las decenas de miles de judíos recién liberados (Sh’erit ha-Pletah) sobrevivirían para disfrutar de los frutos de la libertad. Para evitar la hambruna masiva, JDC reunió sus recursos, instituyendo un ambicioso programa de compras y envíos para satisfacer las necesidades urgentes de los sobrevivientes del Holocausto que enfrentan una escasez local crítica. Más de 227 millones de libras de alimentos, medicamentos, ropa y otros suministros se enviaron a Europa desde los puertos de EE. UU.

A finales de 1945, 75.000 sobrevivientes judíos de los horrores nazis se habían apiñado en campamentos de desplazados instalados apresuradamente en toda Alemania, Austria e Italia. Las condiciones eran abominables. Earl Harrison, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, pidió a Joseph Schwartz, director europeo del JDC, que lo acompañara en su gira oficial por los campamentos. Su informe histórico pidió campamentos judíos separados y la participación de la Administración de Rehabilitación y Socorro de las Naciones Unidas (UNRRA) en su administración, con la ayuda de JDC. En respuesta, Schwartz prácticamente recreó el JDC, reuniendo una organización de campo que cubría Europa y luego el norte de África y diseñando una estrategia operativa más proactiva.

Complementando el socorro proporcionado por el ejército, por la UNRRA y por la agencia sucesora de la UNRRA, la Organización Internacional para los Refugiados, el JDC distribuyó ayuda de emergencia, pero también satisfizo las necesidades educativas y culturales de los desplazados, proporcionando máquinas de escribir, libros, rollos de la Torá, artículos rituales, y provisiones de vacaciones. Los fondos del JDC se dirigieron a restaurar un sentido de comunidad y normalidad en los campamentos con nuevas instalaciones médicas, escuelas, sinagogas y actividades culturales. Durante los siguientes dos años, la afluencia de refugiados de toda Europa Central y del Este triplicaría con creces el número de judíos en los campos de refugiados. Su número incluía judíos polacos que habían regresado de su refugio durante la guerra en la Unión Soviética solo para huir una vez más (hacia el oeste, esta vez) del renovado antisemitismo y pogromos.

Durante el período inmediatamente posterior a la guerra, el JDC también trabajó en estrecha colaboración con organizaciones centradas en la propiedad cultural judía (mucha de la cual no tiene herederos), como la Reconstrucción Cultural Judía y la Organización Sucesora de la Restitución Judía.

Al mismo tiempo, JDC estaba ayudando a mantener a decenas de miles de judíos que permanecían en Europa del Este, así como a miles de personas que vivían en el oeste fuera de los campos de refugiados en comunidades judías que también recibían asistencia de reconstrucción de JDC. En 1946, aproximadamente 120.000 judíos en Hungría, 65.000 en Polonia y más de la mitad de los 380.000 judíos de Rumania dependían de JDC para alimentos y otras necesidades básicas. Para 1947, JDC apoyaba a 380 instalaciones médicas en todo el continente y unos 137.000 niños judíos recibían algún tipo de ayuda de JDC.

Víctima de las tensiones de la Guerra Fría, JDC fue expulsado de Rumania, Polonia y Bulg

Reasentamiento en Israel

Llegó el momento de que JDC cambiara su enfoque en Europa de la ayuda de emergencia a la rehabilitación a largo plazo. Una gran parte de su misión en evolución involucró la preparación de la población de refugiados judíos para una nueva vida en Palestina, que pronto será el estado judío de Israel. Se establecieron centros de capacitación vocacional y hachsharot (capacitación agrícola) para este propósito.

El objetivo del reasentamiento conllevaba sus propios obstáculos. Desde antes de la guerra, Palestina había estado bajo el control de Gran Bretaña, que restringió severamente la inmigración de refugiados judíos de Europa. La inmigración clandestina continuó a pesar de los bloqueos, en gran parte debido al trabajo de Bricha y Aliá Bet, dos movimientos organizados parcialmente financiados y provistos por JDC. Cuando los británicos comenzaron a internar a inmigrantes judíos ilegales en campos de detención en Chipre, JDC brindó servicios médicos, educativos y sociales a los detenidos.

La eventual retirada de Gran Bretaña de Palestina preparó el escenario para el nacimiento del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948, que rápidamente atrajo oleadas de judíos no solo de Europa, sino de todo el mundo árabe. El norte de África se convirtió en un lugar especialmente peligroso para los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos en Libia sufrieron un devastador pogrom en 1945.

La guerra árabe-israelí de 1948 en Palestina desencadenó una ola de fervor nacionalista en la región, lo que provocó disturbios antijudíos en Adén, Marruecos y Trípoli. Casi toda la población judía de Libia, 31.000 personas, emigró a Israel en pocos años. El JDC e Israel organizaron la Operación Alfombra Mágica, el puente aéreo de junio de 1948 de 50.000 judíos yemenitas a Israel. En total, más de 300.000 judíos partieron del norte de África hacia Israel. Miles de judíos iraquíes y kurdos fueron transportados a través de la Operación Ezra, también financiada por JDC.

La afluencia fue tan masiva, y la capacidad de la nación recién nacida para proveer a su creciente ciudadanía tan limitada, que el sueño de un Estado podría haber muerto antes de echar raíces. Entre los recién llegados se encontraban 100.000 veteranos de los campos de desplazados de Europa, menos de la mitad de adultos sin discapacidad. El resto incluía a los sobrevivientes ancianos, enfermos o discapacitados de los campos de concentración. La tuberculosis estaba latente.

El gobierno israelí a fines de 1949 invitó a JDC a unirse a la Agencia Judía para Israel para enfrentar estos desafíos. El resultado fue MALBEN, un acrónimo hebreo de Organización para el Cuidado de Inmigrantes Discapacitados. Durante los años siguientes, MALBEN se apresuró a convertir los antiguos cuarteles del ejército británico y cualquier otro edificio disponible en cientos de hospitales, hogares para ancianos, sanatorios, talleres protegidos y centros de rehabilitación. MALBEN también financió la formación de enfermeras y trabajadores de rehabilitación.

En 1951, JDC asumió la responsabilidad total de MALBEN. Sus numerosos programas de rehabilitación abrieron nuevos mundos a los desfavorecidos, permitiéndoles contribuir a la construcción del nuevo país. Al mismo tiempo, las agencias gubernamentales locales y nacionales de Israel estaban desarrollando capacidades. Con la disminución de la necesidad de ayuda de emergencia, a fines de la década, JDC desarrolló más programas comunitarios a largo plazo dirigidos a los ciudadanos más vulnerables de Israel. En los próximos años, JDC se convertiría en un catalizador social al alentar y guiar las colaboraciones entre el gobierno israelí y las agencias privadas para identificar, evaluar y abordar las necesidades no satisfechas de la sociedad israelí.

Bienestar social

Como deja en claro su historial de logros en Israel, JDC ayudó a Israel a desarrollar métodos y políticas de bienestar social, y muchos de sus programas sirvieron como modelos para agencias gubernamentales y no gubernamentales de todo el mundo. En la década de 1950, el cuidado institucional para los ancianos se reemplazó siempre que fue posible con iniciativas del JDC que permitieron que las personas mayores vivieran en sus casas en sus comunidades. El Ministerio de Salud se estableció en colaboración con el Fondo Fiduciario de Psiquiatría para desarrollar servicios de salud mental modernos e integrados y para capacitar a personal calificado. La Escuela de Trabajo Social Paul Baerwald, creada por primera vez por JDC en Francia para capacitar a profesionales que trabajan con refugiados de muchas culturas diversas, se restableció en la Universidad Hebrea de Jerusalén para profesionalizar los servicios sociales.

Las innovaciones del trabajo social de JDC continuaron en la década de 1960 con la fundación del primer Centro de Evaluación y Desarrollo Infantil de Israel, que puso en práctica la idea entonces emergente de que la detección y el tratamiento tempranos optimizan los resultados para los niños con discapacidades. Un éxito, los Centros de Desarrollo Infantil pronto se extendieron por todo el país.

Durante este período, JDC también trabajó en estrecha colaboración con agencias voluntarias israelíes que atendieron a niños con discapacidades físicas y mentales, ayudándolos a establecer programas de terapia, jardines de infancia, centros diurnos, servicios de asesoramiento para padres y campamentos de verano. También asesoró a estas organizaciones sobre estrategias de recaudación de fondos para ayudarlas a ser financieramente independientes.

En 1969, JDC y el gobierno de Israel inauguraron ESHEL, la Asociación para la Planificación y el Desarrollo de Servicios para los Ancianos, para extender una red de servicios coordinados locales, regionales y nacionales a los ancianos desatendidos. Todavía activo hoy, ESHEL se acredita con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de Israel.

Con estos y otros proyectos afines, JDC experimentó una transición importante con respecto a su papel en Israel. Inicialmente contratado por el gobierno para brindar ayuda de emergencia a una población traumatizada y empobrecida de ex refugiados, JDC había redirigido sus esfuerzos para asesorar y subsidiar un amplio espectro de proveedores de servicios voluntarios y públicos basados en la comunidad. La evolución fue un reflejo de una nueva realidad: Israel se había convertido en una nación y había logrado con éxito una infraestructura con la capacidad de abordar las necesidades de sus ciudadanos más vulnerables.

A fines de 1975, JDC transfirió sus instalaciones de MALBEN al gobierno y se despojó de todos los servicios directos.

Fuente: Wikipedia