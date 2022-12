El Irgún previo a la Segunda Guerra Mundial – Parte 2

26 diciembre, 2022

Los primeros pasos del Irgún fueron por causa de los disturbios árabes de 1929.

https://aurora-israel.co.il/el-irgun-organizacion-militar-nacional-en-la-tierra-de-israel-parte-1/

En la rama de Jerusalén de la Haganá había sentimientos de decepción y malestar internos hacia el liderazgo de los movimientos y de la Histadrut. Estos sentimientos surgieron como consecuencia de la opinión de que la Haganá había fracasado después de diez años de existencia frente al creciente vandalismo de las pandillas árabes hacia los judíos, quienes cometían impunemente asesinatos, diversos actos de violencia y vandalismo contra propiedades judías, lo que provocaban un creciente sentimiento de abandono de los asentamientos y barrios que se encontraban en manos de los forajidos árabes. Del mismo modo, los críticos del mando se quejaron de la existencia de graves omisiones en la cantidad y disposición de armas, una excesiva política de moderación y una falta grave de resistencia frente a las agresiones. El 10 de abril de 1931, los comandantes y directores de una unidad paramilitar judía anunciaron su negativa a regresar las armas que la Haganá les había solicitado antes del feriado de Nebi Musa. Estas armas fueron devueltas más tarde por el comandante de la rama de Jerusalén, Avraham Tehomi, alias “Gideon”. Sin embargo, los comandantes que decidieron rebelarse contra el mando de la Haganá transmitieron un mensaje en relación con su dimisión al Vaad Leumi (Comité Nacional), por lo que este cisma creó un nuevo movimiento independiente.

A la cabeza del flamante movimiento clandestino recién creado se encontraba Avraham Tehomi, junto con otros miembros fundadores y comandantes de la Haganá, además de afiliados al Partido Laborista Juvenil y la Histadrut. También entre ellos estaba Eliyahu Ben Horin, un activista del Partido Revisionista. Este grupo anteriormente había sido miembro de la Haganah Ha’Atzmit del pueblo judío de Odesa. Al nuevo movimiento se lo llamó Irgun Tsvai Leumi (“Organización Militar Nacional” con el fin de destacar su carácter activo, en contraste con la Haganá. Por otra parte, la organización fue fundada con el deseo de convertirse en una verdadera organización militar y no solo una milicia como la Haganá lo era en ese momento.

En el otoño de ese año el grupo de Jerusalén se fusionó con otros grupos armados afiliados al Beitar. El centro de actividades de los grupos de Beitar fue Tel Aviv y comenzaron sus actividades en 1928 con el establecimiento de la “Escuela de Oficiales e Instructores de Beitar”. Los estudiantes a este tipo de instituciones se habían escindido previamente de la Haganá por razones políticas y el nuevo grupo se llamó “Defensa Nacional”. Durante los disturbios de 1929 los jóvenes del Beitar participaron en la defensa de los barrios de Tel Aviv bajo el mando de Yermiyahu Halperin. Después de los disturbios el grupo de Tel Aviv fue ampliado y fue más tarde conocido como el “Ala derecha de la Organización”.

Después de la expansión en Tel Aviv otra rama se estableció en Haifa. A fin de 1932 la rama de Safed de la Haganá también desertó y se unió al Irgún. En ese momento el periódico clandestino del movimiento, Ha’Metsudah (la Torre), comenzó a publicarse en forma masiva. En él se expresaba la tendencia activa del movimiento, así como sus objetivos a largo plazo. El Irgún también aumentó su número de proyectos de ampliación de los regimientos del Beitar – grupos de voluntarios, comprometidos a dos años de seguridad y actividades pioneras. Estos regimientos fueron creados en sitios, a partir de los cuales el Irgún derivaba en otras nuevas bases en numerosos lugares, incluidos los asentamientos de Yesod HaMa’ala, Mishmar HaYarden, Rosh Pina, Naharía y Metula en el norte; en el centro Hadera, Biniamina, Herzlía, Natania y Kfar Saba; y al sur de allí Rishon LeZion, Rejovot y Nes Ziona. Más tarde, regimientos se activaron también en la ciudad vieja de Jerusalén (“Brigadas del Kotel”), entre otros. Los primeros centros de entrenamiento se crearon en Ramat Gan, Qiriat Malaji y otros lugares.



Bajo el comando de Tehomi

En 1933 se evidenciaron algunos signos de malestar dentro del grupo, debido a la incitación de los dirigentes árabes locales a actuar en contra del gobierno del Mandato. La fuerte respuesta británica sofocó los disturbios rápidamente y la paz se mantuvo por un breve período. Durante ese tiempo el Irgún operaba de forma similar a la Haganá y mayormente fue una organización de autoprotección. Las dos organizaciones colaboraron tanto en la coordinación de las posiciones de guardia como en el intercambio de inteligencia.

Con el objetivo de poner fin a la inmigración judía al Mandato Británico, la Gran Revuelta Árabe estalló el 19 de abril de 1936. Los disturbios comenzaron con ataques de los manifestantes árabes en emboscadas y colocación de bombas en las principales carreteras y en los asentamientos judíos, así como actos de vandalismo en las propiedades agrícolas, además de asesinatos indiscriminados a civiles. En un principio, el Irgún y la Haganá mantuvieron, en general, una política de “autocontención” (Havlagá en idioma hebreo). Algunos expresaron su resentimiento a esta política, lo que dio lugar a disputas internas en ambas organizaciones. El Irgún optó por tomar represalias con más frecuencia y, a veces, los miembros del Irgún patrullaban zonas más allá de sus posiciones con el propósito de encontrar a los atacantes antes de que perpetraran sus operaciones con finalidad preventiva. Sin embargo, hubo diferencias de opiniones sobre qué es lo que se debía hacer también en el seno de la Haganá. Debido a la unión de muchos miembros de la Juventud de Beitar al Irgún, Jabotinsky (fundador de Beitar) tuvo una gran influencia sobre la política del movimiento. Sin embargo, Jabotinsky era de la opinión de que, por razones morales, no se debía emprender represalias violentas.

Durante la primera etapa de la revuelta, a partir del mes de abril de 1936 hasta octubre de ese año, 80 judíos fueron asesinados y otros 369 resultaron heridos, 19 escuelas hebreas fueron atacadas, así como nueve orfanatos y tres geriátricos. También se llevaron a cabo 380 ataques en trenes y autobuses, y aproximadamente 4000 hectáreas (16 km²) de tierras agrícolas fueron destruidas. Estas acciones fueron llevadas a cabo por bandas árabes armadas reforzadas por vándalos llegados de Siria e Irak que se unieron en los actos de tropelías. El Supremo Comité Árabe, encabezado por Haj Amin al-Husayni, que organizaba y dirigía esos disturbios, declaró una huelga general de trabajadores y comerciantes. A principios de octubre de 1936 la actividad de las pandillas se redujo debido a la intervención tardía del ejército británico.

En noviembre de 1936 la Comisión Peel (Comisión Real Palestina, fue una Comisión Real Británica de Investigación, encabezada por Lord Peel, nombrada en 1936 para investigar las causas de los disturbios en el Mandato británico de Palestina después de la huelga general árabe de seis meses de duración en el mandato) fue enviada a investigar acerca de las responsabilidades en los disturbios y proponer una solución para poner fin a la ola de violencia. A principios de 1937 algunos dirigentes en el Ishuv consideraron que la comisión recomendaría una partición de las tierras al oeste del río Jordán, creando así un Estado judío en parte del territorio del Mandato. El liderazgo del Irgún, así como el “Comité de Vigilancia”, tenían la misma apreciación, al igual que algunos miembros de la Haganá y la Agencia Judía. Esta idea fortaleció la política de autocontención y llevó a la valoración de que no habría lugar para organismos de defensa clandestinos en el futuro Estado judío. Tehomi proclamó: “Estamos ante grandes acontecimientos: la posible creación de un Estado judío y un ejército judío independiente. Existe la necesidad de una única fuerza militar”. Esta posición intensificó las diferencias de opinión sobre la política de autocontención, tanto dentro del Irgún como en el campo político alineado con la organización. El comité de dirección del Irgún apoyó una fusión con la Haganá. El 24 de abril de 1937 se celebró un referéndum entre los miembros del Irgún en relación con la continuación de su existencia independiente. David Raziel y Abraham (Yair) Stern se manifestaron públicamente en apoyo a la continuación de la existencia del Irgún:

El Irgún se ha colocado … antes de tomar una decisión, si hay que someterse a la autoridad del gobierno y de la Agencia Judía o prepararse para un doble sacrificio y peligro. Algunos de nuestros amigos no tienen la suficiente voluntad para esta difícil situación, y se han sometido a la Agencia Judía y han abandonado la batalla … todos los intentos … para unirse con la organización de izquierda han fracasado, debido a que la izquierda entró en negociaciones y no sobre la base de la unificación de las fuerzas, sino sobre la sumisión de una fuerza a la otra. ​



La primera división

En abril de 1937 el Irgún se dividió tras el referéndum. Aproximadamente 1500-2000 personas, cerca de la mitad de los miembros del Irgún, incluido el personal de mando superior y miembros del comité regional (junto con la mayoría de las armas de la agrupación), regresaron a la Haganá, que en ese momento estaba bajo el liderazgo directo de la Agencia Judía. Por otra parte, ya no se vieron importantes diferencias ideológicas entre los movimientos. Los que permanecieron en el Irgún fueron principalmente jóvenes activistas, en su mayoría laicos, que estaban del lado de la continuidad de la independencia del Irgún. De hecho, la mayoría de los que permanecieron fueron originalmente personas del Beitar. Moshe Rozenberg estimó que quedaron unos 1800 miembros. En teoría, el Irgún continuó siendo una organización no alineada con un partido político, pero en realidad el comité de supervisión se disolvió y la continuación ideológica del Irgún se alineó de acuerdo a la escuela de pensamiento y decisiones de Zeev Jabotinsky, hasta que finalmente el movimiento se convirtió en el brazo militar del Sionismo revisionista. Uno de los principales cambios en la política de Jabotinsky fue el final de la política de autocontención.

El 27 de abril de 1937 el Irgún fundó una nueva sede, con el personal de Moshe Rozenberg a la cabeza, Abraham (Yair) Stern como secretario, David Raziel como jefe de la rama de Jerusalén, Hanoch Kalai como comandante de Haifa y Aharon Haichman como comandante de Tel Aviv. El 20 de Tamuz (29 de junio), día de la muerte de Theodor Herzl, se celebró una ceremonia en honor de la reorganización del movimiento clandestino. Por motivos de seguridad esta ceremonia se celebró en un sitio secreto en construcción en Tel Aviv.

Zeev Jabotinsky colocó al coronel Robert Bitker a la cabeza del Irgún. Bitker había servido como comisionado del Beitar en China y tenía experiencia militar. Unos meses más tarde, probablemente debido a la incompatibilidad total con el puesto, Jabotinsky sustituiría a Bitker por Moshe Rozenberg. Cuando el informe de la Comisión Peel fue publicado unos meses más tarde, el campamento Revisionista decidió no aceptar las recomendaciones de la comisión. Por otra parte, las organizaciones del Beitar, Hatzohar y el Irgún comenzaron a aumentar sus esfuerzos para llevar judíos a la Tierra de Israel de forma ilegal. Esta Aliá fue conocida como “Aliá Af Al Pi”. Contrariamente a esta posición, la Agencia Judía comenzó a actuar en nombre de los intereses sionistas en el frente político y la continuación de la política de autocontención. Desde este punto en adelante las diferencias entre la Haganá y el Irgún fueron mucho más evidentes.



Aliá Bet

De acuerdo al «Plan de Evacuación» de Jabotinsky, que consistía en llevar a millones de judíos europeos al Mandato Británico inmediatamente, el Irgún ayudaba a la inmigración ilegal de judíos europeos a la Tierra de Israel. Esto fue llamado por Jabotinsky como “el Deporte Nacional”. La parte más significativa de esta inmigración ilegal antes de la Segunda Guerra Mundial fue llevada a cabo por el campo Revisionista, en gran parte debido a que los organismos centrales del Ishuv y las instituciones de la Agencia Judía habían rehusado realizar este tipo de costosos proyectos ilegales, basados en la creencia de que Gran Bretaña tendría que, en el futuro, permitir una amplia inmigración judía inevitablemente.

El Irgún unió sus fuerzas con el Hatzohar y el Beitar en septiembre de 1937, cuando asistieron a un convoy de 54 miembros de Beitar en la playa de Tantura (cerca de Haifa). El Irgún era responsable de ayudar a desembarcar discretamente a los Olim o inmigrantes judíos a las playas, así como la posterior dispersión de ellos entre los diversos asentamientos judíos para evitar que sean deportados por las autoridades británicas. El Irgún también comenzó a participar en la organización de la inmigración y en el transcurso del emprendimiento se comprometió a acompañar a los buques durante su arribo. Este proceso comenzó con el buque «Draga»” que llegó a las costas de la Tierra de Israel en septiembre de 1938. En agosto del mismo año se cerró un acuerdo entre Ari Jabotinsky (el hijo de Zeev Jabotinsky), el representante del Beitar Hillel Kook y el representante del Irgún, a fin de coordinar la inmigración ilegal (también conocida como Haapala). Este acuerdo también se hizo en la “Convención de París” en febrero de 1939, en la que también estuvieron presentes Zeev Jabotinsky y David Raziel. Posteriormente se fundó la “Aliá Central”, compuesta por representantes del Hatzohar, el Beitar y el Irgún, donde este último fue participante de pleno derecho en la organización y el proceso de ejecución.

Las difíciles condiciones en los barcos exigieron un alto nivel de disciplina. Las personas a bordo de los buques a menudo eran divididas en unidades y conducidos por comandantes. Además del diario quehacer y la distribución de alimentos y agua (por lo general muy poco de ambos), se realizaban conversaciones organizadas a fin de proporcionar información precisa acerca del estado real de la situación a su llegada a Eretz Israel. Uno de los buques más grandes fue el “Sakaria” con 2300 Olim, que en el momento conformaba el 0,5% de la población judía del Mandato. El primer barco llegó el 13 de abril de 1937 y el último el 13 de febrero de 1940. En total, alrededor de 18.000 judíos llegaron a Israel con la ayuda de las organizaciones revisionistas y las iniciativas privadas de otros simpatizantes.

Fuente: Wikipedia

La parte 3 del artículo se editará el 27-12-2022