El Gobierno de Israel acuerda tomar medidas para «evitar el colapso» de la Autoridad Palestina

10 julio, 2023

El Gabinete de Seguridad del Gobierno, que preside el primer ministro Benjamín Netanyahu, aprobó una serie de medidas para "evitar el colapso de la Autoridad Palestina", que gobierna zonas de Cisjordania y se encuentra muy debilitada para combatir a las organizaciones terroristas.

“En ausencia de un cambio en la evaluación nacional, Israel actuará para evitar el colapso de la Autoridad Palestina», indicó el Gobierno israelí en un comunicado, al explicar que la decisión fue tomada por una mayoría de ocho contra uno y una abstención.



«Los servicios de seguridad seguirán tomando medidas decididas para frustrar el terrorismo», mientras que Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, «presentarán al gabinete de Seguridad medidas para estabilizar la situación civil en el sector palestino», añadió el comunicado, sin precisar de qué medidas se trata.



A cambio de estas medidas, el Gabinete de Seguridad exigirá a los líderes palestinos el «cese de su actividad antiisraelí en el ámbito jurídico-diplomático internacional y de la incitación en sus medios y sistema educativo».



También les reclamará no apoyar financieramente a las familias de los palestinos presos en cárceles israelíes por crímenes relacionados con «terrorismo» y frenar la construcción de casas y estructuras en el Área C de Cisjordania, una zona controlada por las Fuerzas de Defensa de Israel.



Según los reportes, las medidas que adoptaría Israel para sostener a la Autoridad Palestina (AP) serían de índole económica, de seguridad y de facilidades de desplazamiento para civiles, después de que altos funcionarios de seguridad israelíes advirtieran a la coalición gubernamental sobre los peligros que traería una posible caída del gobierno palestino.



Los ministros ultranacionalistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, de Finanzas y Seguridad Nacional, respectivamente, habían asegurado previamente que se opondrían a las medidas.



El anuncio de las medidas por parte de Israel ocurre después de que el lunes y martes pasados las Fuerzas de Defensa de Israel realizaran una operación de dos días en el campo de refugiados de Yenín, bastión de grupos terroristas palestinos del norte de Cisjordania, en la mayor incursión militar desde la Segunda Intifada (2000-05).



Doce terroristas palestinos -entre ellos cuatro menores- y un soldado israelí murieron durante la operación, que implicó ataques por tierra y aire y el despliegue de unos 1.000 combatientes, con el objetivo de desarticular a la Brigada de Yenín, que aglutina a las organizaciones terroristas de todas las facciones unidas desde el año pasado, incluidas Hamás y la Yihad Islámica.



Estos grupos son considerados por Israel como el «mayor foco de terrorismo en la zona», ya que no sólo se atacan a las tropas cuando entran a Cisjordania (Judea y Samaria), sino que han cometido medio centenar de atentados contra objetivos israelíes en lo que va de año.



Según analistas, un colapso de la AP probablemente crearía caos y un vacío de poder en Cisjordania, así como una oportunidad para que las organizaciones terroristas tomen el control, algo similar a lo que ocurrió en Gaza, donde Hamás gobierna de facto desde 2007.



El conflicto palestino-israelí vive este 2023 su peor pico de violencia desde hace dos décadas.



En total, 160 palestinos han muerto ya sea por el intercambio de fuego con las Fuerzas de Defensa de Israel, por ataques de colonos judíos u otros incidentes violentos tales como atentados perpetrados en Cisjordania o Israel en lo que va de año, en su mayoría terroristas durante enfrentamientos armados, pero también civiles, lo que incluye un total de 27 menores.



Por otro lado, la proliferación de nuevos grupos terroristas palestinos y el aumento de ataques también ha dejado 27 muertos del lado israelí, entre ellos cinco menores. EFE y Aurora