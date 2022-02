El «estafador de Tinder» desmiente las graves acusaciones en su contra

23 febrero, 2022

Shimon Hayut rompió el silencio luego de las increíbles repercusiones que tuvo el documental de Netflix basado en su relación con mujeres que conoció mediante la famosa aplicación.

Shimon Hayut, hombre acusado de estafar mujeres a través de la aplicación Tinder, rompió el silencio luego de las repercusiones generadas por el documental de Netflix, «El estafador de Tinder».

El documental dirigido por Felicity Morris cuenta la historia de varias mujeres cuyos corazones y billeteras fueron engañados por Hayut. El impostor se presentaba supuestamente como Simon Leviev, hijo del magnate de los diamantes ruso israelí Lev Leviev.

La historia lideró la tabla de visualización semanal global de Netflix, convirtiéndose en el primer documental lanzado por la empresa en liderar la prestigiosa clasificación. A su vez, las críticas en las redes sociales y en los medios hacia Hayut aumentaron proporcionalmente con el éxito en las pantallas.

“No soy un fraude y no soy una falsificación. La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme. Soy el caballero más grande del mundo”, le dijo Hayut al medio Inside Edition en una entrevista esta semana.

“Me sorprendió cuántas chicas me querían y cuántas chicas se ofrecieron a viajar para encontrarse conmigo sin que me conocieran. No soy ese monstruo que todo el mundo ha creado”, agregó.

Hayut cumplió dos años y medio en una prisión finlandesa luego de ser declarado culpable de estafar a tres mujeres. También fue sentenciado 15 meses en una prisión israelí después de ser declarado culpable de cuatro cargos de fraude, pero fue puesto en libertad rápidamente.

El joven aseguró que su dinero lo hizo «gracias a las criptomonedas», y que las mujeres entrevistadas en el documental de Netflix “no fueron estafadas ni amenazadas”. «No hice nada malo, quiero limpiar mi nombre», finalizó.