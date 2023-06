El Ejército jordano derriba un dron cargado con armas procedente de Siria

16 junio, 2023

El Ejército de Jordania anunció este viernes que ha derribado un dron cargado con diferentes armas, procedente de Siria.

El hecho se produce tres días después de un incidente similar en el que las Fuerzas Armadas jordanas derribaron otro dron con medio kilo de metanfetamina.



«Las fuerzas de la Guardia Fronteriza, en coordinación con las autoridades de seguridad militar, abortaron el intento de un dron no tripulado de cruzar la frontera de manera ilegal desde el territorio sirio al territorio jordano y fue derribado dentro de Jordania», dijo una fuente militar no identificada de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas jordanas en un comunicado.



Agregó que, después de derribar el dron, «se vio que contenía diferentes armas», que fueron «requisadas» y «enviadas a las autoridades competentes».



Es el segundo derribo de un dron que efectúan las Fuerzas Armadas jordanas esta semana en la frontera con Siria, en una ruta habitualmente utilizada para cruzar droga de contrabando.



Este pasado martes derribaron otro no tripulado cargado con medio kilo de metanfetamina, conocida como cristal, procedente del país vecino que en los últimos años se ha convertido en un centro importante de narcotráfico.



El pasado 7 de mayo, los ministros de Exteriores árabes votaron la vuelta de Siria como miembro de pleno derecho de la Liga Árabe con la condición de luchar contra el tráfico de drogas a los países vecinos, sobre todo la anfetamina «captagón».



Siria se ha convertido en un centro de producción de droga, debido a la inestabilidad en el país por el conflicto armado iniciado en 2011, y exporta a sus vecinos a través de las porosas fronteras con Irak, Líbano, Jordania y Turquía. EFE