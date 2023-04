El bloque liderado por Irán huele la oportunidad para amenazar la vida en Israel

19 abril, 2023

¿Cree Irán que cuenta con una oportunidad en las fisuras de la sociedad israelí?

Por Jonathan Spyer

Los acontecimientos recientes en Siria, Líbano, Gaza, Israel y Cisjordania sugieren que el bloque regional liderado por Irán está realizando un esfuerzo concertado para aumentar la presión sobre Israel. La evidencia sugiere que se ha tenido en cuenta la posibilidad de que esto pueda desencadenar una guerra; no obstante, los iraníes y sus aliados están decididos a seguir adelante y asumir el riesgo.

La infiltración desde el sur del Líbano por parte de un operativo que transportaba una mina Claymore el 13 de marzo y el lanzamiento de 34 cohetes desde el sur del Líbano por parte de Hamas el 6 de abril son los principales indicios de que se está llevando a cabo un intento concertado. Estos ataques han ido acompañados de una serie de ostentosas reuniones entre los líderes de Hezbollah en el sur del Líbano y delegaciones tanto de Hamás como de la Yihad Islámica, y de mensajes incendiarios de los líderes de varios componentes de este bloque.

“Los sionistas están luchando entre sí y tienen prisa por destruirse a sí mismos”. Ebrahim Raisi

Las declaraciones de altos funcionarios iraníes en los últimos días, por ejemplo, predicen con entusiasmo el inminente colapso de Israel. El presidente Ebrahim Raisi, citado por el canal Tasnim vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijo que “los sionistas están luchando entre sí y tienen prisa por destruirse a sí mismos”. El jefe del ejército iraní teniente general Abdolrahim Mousavi manifestó que “estamos observando la confusión y desorientación del sistema hegemónico, especialmente en las señales más claras del colapso y la quiebre del régimen sionista”.

Los rumores en los medios regionales pro-iraníes, como el periódico libanés Al Akhbar, repiten la estrategia según la cual el símbolo unificador de la Mezquita al Aqsa se usará para “unir las arenas” del Líbano, Gaza, Jerusalén, Cisjordania y el Israel anterior a 1967.

La respuesta de Israel, hasta ahora, ha sido vacilante e incierta. Un informe reciente de los medios de comunicación israelíes citó una evaluación dada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al Gabinete según la cual los líderes de Hezbollah no fueron advertidos del plan de Hamás de lanzar cohetes desde el sur del Líbano, no dieron el visto bueno para ello y, por lo tanto, no se debería hacerlos responsables de ello.

El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (IRGC) lanza un ejercicio militar masivo en el Golfo Pérsico el 17 de enero de 2023, empleando misiles crucero navales y vehículos aéreos no tripulados (VAN). Foto: Fars News Agency CC BY 4.0i

El ejército, por supuesto, está al tanto de fuentes de información mucho más allá de las que tiene este autor. Sin embargo, es inevitable cierto escepticismo hacia esta evaluación. Tal vez inusualmente entre los corresponsales basados en Israel, he tenido la experiencia de viajar por el Líbano al sur del río Litani en un contexto no militar. Se trata de una de las zonas más vigiladas del mundo.

Vehículos sin placas de matrícula, a menudo con ventanas oscuras, son omnipresentes en todos los pueblos y ciudades. Estos y otras motocicletas sin marcas similares son la evidencia visible de la presencia de Hezbollah. Detrás de esta representación, sin duda, hay un círculo aún más amplio de vigilancia invisible.

La noción de que Hamás o cualquier otra organización palestina podría haber llevado a esta zona los efectivos y el equipo necesarios para lanzar 34 cohetes contra Israel sin el conocimiento de Hezbollah es una prueba para la credulidad.

Aparte de las dificultades prácticas, parece poco probable que en un momento de acercamiento visible entre las dos organizaciones, Hamás se haga cargo por su propia voluntad de involucrar a Hezbollah en sus acciones contra Israel. El Hamas suní y el Hezbollah chií apoyaron bandos diferentes en la guerra civil siria.

Hamas, con sus raíces en los Hermanos Musulmanes, buscó alinearse con lo que pensó que era un nuevo bloque emergente de regímenes islámicos conservadores. Hezbollah, por supuesto, como franquicia chií del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) [iraní], se mantuvo junto a su patrón. Pero el bloque islámico sunita del que Hamás pretendía formar parte nunca surgió. Hamas se vio obligado a intentar encontrar el camino de regreso al bloque pro-Irán. Con el período de la Primavera Árabe como un recuerdo que se desvanece, en gran medida lo ha hecho. No tiene sentido que ahora ponga en peligro este proceso.

La conclusión inevitable es que esta evaluación probablemente sea inexacta. En cuanto a si se ofreció para apoyar una preferencia política según la cual Israel respondería al lanzamiento de cohetes de forma limitada, evitando todo daño a las instalaciones de Hezbollah, solo se puede especular.

Ataques estratégicos sobre la retaguardia israelí

La serie aparentemente coordinada de ataques que Israel está experimentando actualmente debe verse como el resultado de una estrategia y praxis de larga data de Irán y sus diversas franquicias y clientes. El veterano periodista y analista israelí Ehud Yaari, escribiendo poco después de la Segunda Guerra del Líbano de 2006, denominó a esta perspectiva como la “Doctrina Muqawama [Resistencia]”.

Esta doctrina, según Ya’ari, aboga por una campaña abierta de presión militar contra Israel, llevada a cabo en su mayor parte por fuerzas no estatales. El objetivo, como él lo expresó, es la “erosión metódica de la determinación del enemigo”. La creencia que subyace a este proyecto es que Israel es una sociedad internamente débil, acosada por contradicciones. Por lo tanto, la intención es someter este frágil recipiente a una presión implacable, en la creencia de que eventualmente comenzará a resquebrajarse y finalmente se desmoronará.

Los adherentes a esta doctrina evidentemente piensan que se ha llegado a un momento importante en este proceso, dada la actual crisis interna en Israel. Por lo tanto, están dispuestos a aumentar la presión y preparados para asumir riesgos significativos y apartarse de los patrones de operación anteriores.

La perspectiva descrita anteriormente es, en muchos sentidos, descendiente de anteriores percepciones nacionalistas árabes y palestinas de Israel, que se remontan a los primeros días del conflicto con el sionismo. El desafío actual difiere de las manifestaciones anteriores, sin embargo, en que esta vez están encabezadas por un Estado (Irán) con una comprensión particular y sofisticada de la fusión del poder estatal con la actividad militar irregular, y la combinación de formas militares, paramilitares y políticas convencionales de actividad. Los métodos de Irán en este sentido le han brindado logros significativos en otras partes de la región, en Siria, Yemen, Irak y Líbano.

El enfoque de esta campaña se remonta a los primeros días del régimen islamista en Irán y, de hecho, precede a la Revolución Islámica de 1979, en el pensamiento de quienes la dirigieron. El ayatolá Khomeini, escribiendo en 1968, por ejemplo, afirmó que “el peligro está dirigido a la esencia misma del islam, es deber de todos los musulmanes, y específicamente de los estados islámicos, tomar la iniciativa para la destrucción de este estanque de descomposición [Israel] con todos los medios posibles”.

El jeque Naim Qassem, un veterano funcionario de muy alto rango del Hezbollah libanés, citó la Surah al-Israa del Corán en la historia de su movimiento, para explicar la naturaleza de su campaña. La cita dice: «Y revelamos a los hijos de Israel en las Escrituras: Corromperéis la tierra dos veces y os convertiréis en unos tiranos arrogantes. Y cuando corrompisteis la tierra por primera vez, enviamos contra vosotros siervos Nuestros de gran fortaleza y violencia que penetraron por completo en vuestros hogares (para destruiros). Esa fue una predicción que se cumplió…Y cuando se cumpla la última predicción, vuestros enemigos os humillarán y entrarán en el Templo, como ya hicieran la vez primera, y destruirán todo lo que se encuentre ante ellos».

La evidencia disponible sugeriría que los líderes de este bloque han vislumbrado un momento de oportunidad para el avance del proyecto descrito anteriormente. Los planificadores israelíes pueden haber llegado a la conclusión de que la actual Casa de Israel dividida no estaba en condiciones de embarcarse en una respuesta decidida ante los recientes actos de agresión. Si es así, los líderes de Israel deben ser conscientes de que, dada la naturaleza del pensamiento del otro lado, es probable que la proyección de debilidad y vacilación infunda una mayor confianza, lo que lleve a una mayor erosión de la disuasión y aumente la probabilidad de acciones adicionales y movidas aún más temerarias en el período que se avecina.

Fuente: The Jerusalem Post