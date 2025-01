Asesor de Seguridad Nacional elegido por Trump: “No habrá lugar para Hamás en Gaza tras la guerra, EEUU aumentará su apoyo a Israel”

Michael (Mike) Waltz, el asesor para la Seguridad Nacional del presidente electo, Donald Trump, manifestó que Hamás debe ser destruido y que el grupo terrorista islámico palestino no debe tener ningún papel en la Gaza, una vez que finalice la guerra.

Durante una entrevista ofrecida al columnista estadounidense Daniel Senor, que protagoniza el pódcast “Call Me Back”, Waltz expresó también que el apoyo de la Administración entrante a Israel será mucho mayor de lo que fue el gobierno del demócrata Joe Biden.

“Hemos sido claros en que Gaza tiene que ser desmilitarizada completamente, Hamás tiene que ser destruido hasta el punto de que no pueda reconstituirse, y que Israel tiene todo el derecho a protegerse completamente”, aseveró Waltz. “Hamás no puede tener ningún papel. El Estado Islámico (ISIS) no puede ningún tener un papel. Al Qaeda no puede tener ningún papel”.

“Son secuestradores, asesinos, violadores, torturadores que nunca deberían tener ningún papel en el gobierno”, recalcó.

Waltz destacó que Israel se encuentra en una posición estratégica mucho mejor después de la guerra, con las amenazas de Hezbollah e Irán francamente disminuidas, en gran medida porque el Gobierno de Jerusalén ignoró la presión de Washington para que se moderara.

“Creo que estamos en una muy buena posición porque el Gobierno israelí no escuchó a veces los consejos no tan buenos que salieron de esta Administración”, manifestó Walz.

“Y ahora estamos donde estamos, Irán está en la peor posición en la que alguna vez haya estado. Y eso no quiere decir que esta Administración no haya ayudado a derribar los misiles, no haya ayudado con las armas, pero también frenó de una manera que no me parece racional”.

Waltz añadió que Estados Unidos, bajo el mando de Trump, no suspenderá la provisión de armas como lo hizo la Administración Biden cuando retuvo el suministro de bombas pesadas.

“No van a ver a esta Administración pisando el freno para asegurarse de que Israel pueda armarse”, puso de relieve.

Waltz agregó que, tras la guerra, Estados Unidos presionará para que Arabia Saudita normalice sus relaciones con Israel.

“Es una gran prioridad y llamémoslo por su nombre. Es la siguiente ronda de los Acuerdos de Abraham. Siempre he tenido la sensación de que la Administración actual cambió su lenguaje para llamarlo normalización en lugar de llamarlo por su nombre, que es, creo, un tremendo acuerdo histórico entre Arabia Saudita e Israel que cambiará la región”, subrayó Walz.