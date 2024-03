EEUU derriba cinco drones hutíes tras el ataque contra un petrolero chino en el mar Rojo

Estados Unidos anunció este domingo que sus fuerzas entraron en acción contra seis drones de los rebeldes hutíes yemeníes y derribaron cinco de ellos en las aguas del mar Rojo, después de que el grupo chií pro iraní atacara con cinco misiles balísticos un petrolero chino en esa estratégica vía marítima.



El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) explicó hoy en su cuenta en X que «el 23 de marzo, entre las 2.50 y 4:30 hora local (11.50 y 1.30 GMT) los hutíes lanzaron cuatro misiles balísticos antibuque (ASBM) en el mar Rojo en las cercanías del M/V Huang Pu, un petrolero con bandera panameña, de propiedad china y operado por China».



Según la nota de CENTCOM, pocas horas más tarde del sábado, «a las 16.25 (hora de Saná), se detectó un quinto misil balístico disparado hacia el M/V Huang Pu. El barco emitió una llamada de socorro pero no solicitó asistencia».



«El M/V Huang Pu sufrió daños mínimos y un incendio a bordo se extinguió en 30 minutos. No se reportaron víctimas y el barco retomó su rumbo», añadió la nota, y destacó que «los hutíes atacaron el MV Huang a pesar de haber declarado previamente que no atacarían a los buques chinos».



Subrayó que sus fuerzas, «incluido el USS Carney (DDG 64), se enfrentaron entre las 6:50 y las 9:50 hora local a seis vehículos aéreos no tripulados (UAV) hutíes sobre el sur del mar Rojo. Cinco se estrellaron en el mar y uno voló hacia áreas de Yemen controladas por los hutíes».



«Se determinó que estos vehículos aéreos no tripulados presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes, de la coalición y estadounidenses en la región», añadió la nota.



Enfatizó que «estas acciones se toman para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras para los buques estadounidenses, de la coalición y mercantes».



Los hutíes proiraníes han lanzado centenares de ataques desde noviembre pasado contra buques en el mar Rojo para exigir el cese de las operaciones militares israelíes contra el grupo terrorista islámico Hamás en la Franja de Gaza.



En respuesta a esos ataques, Estados Unidos y el Reino Unido iniciaron una campaña de bombardeos contra posiciones de los hutíes a mediados de enero. Aurora y EFE

