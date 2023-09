EEUU asegura que la transferencia de fondos a Irán a cambio de prisioneros ya comenzó

13 septiembre, 2023

Estados Unidos aseguró que comenzó la transferencia de los 6.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados que Washington autorizó a cambio de la liberación de cinco prisioneros estadounidenses.

«Todavía no están en Catar. No quiero hablar de en qué etapa del proceso se encuentran, aparte de decir que están en proceso de ser transferidos. Y no me gustaría ponerle un calendario», indicó en una conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.



La dispensa concedida por las autoridades estadounidenses para la transferencia de esos fondos -provenientes de deudas contraídas por la compra de gas- fue comunicada este lunes al Congreso y es parte de un plan para liberar a cinco estadounidenses detenidos en Irán.



«A la hora de traer de vuelta a ciudadanos estadounidenses se deben tomar duras decisiones, pero el presidente (Joe Biden) y el secretario de Estado (Antony Blinken) decidieron que la primera prioridad era traerlos de vuelta», dijo Miller.



Los fondos están siendo transferidos de bancos surcoreanos a Suiza para su cambio de la moneda coreada a euros y posteriormente serán enviados a varias cuentas en Catar, que ha ejercido de mediador.



La exención autorizada por Washington implica que los bancos extranjeros no violarán las sanciones estadounidenses al transferir esos fondos congelados, que Irán solo puede usar con fines humanitarios.



«Nadie le ha dado aquí un dólar a Irán. Son fondos iraníes», subrayó el portavoz del Departamento de Estado.



Miller recordó que Irán no es un país con el que Estados Unidos tenga una relación de confianza y subrayó por ello que vigilarán el proceso «muy de cerca». Asimismo, rechazó especular con la posibilidad de que Irán utilice ese dinero para financiar la guerra en Ucrania.



«Seguimos preocupados por todas las actividades desestabilizadoras y continuaremos monitoreando y tomando medidas para limitar esas actividades en los próximos meses y años», añadió ante la prensa.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, se mostró optimista sobre el intercambio de prisioneros, que dijo que se producirá «en un futuro cercano», después de que se complete la transferencia de los 6.000 millones de dólares.



«A efectos de planificación, esta semana no se debería esperar ningún movimiento relativo a la liberación de los estadounidenses «, concluyó Miller en Washington. EFE