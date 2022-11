«Demasiado jóvenes, demasiado éxito»: el fenómeno Tequila resucita en los cines

30 noviembre, 2022

Documental del grupo liderado por Ariel Rot y Alejo Stivel

«Demasiado jóvenes, demasiada droga, demasiado éxito» dice la actriz argentina Cecilia Roth sobre la historia del grupo capitaneado por su hermano, Ariel Rot, y por su compatriota Alejo Stivel, en el documental «Tequila: Sexo, drogas y rock and roll», que se estrenó en cines españoles.



Después de inaugurar el fenómeno fan en España y protagonizar un buen número de portadas de la revista Súper Pop, la banda formada por los dos argentinos junto a los españoles Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias se separó en 1982 antes de que sus componentes hubieran cumplido los 24 años.



Todos sus componentes estaban enganchados a la heroína, que más tarde acabó con las vidas de Julián y Manolo.



«Tequila siempre me marcó, me fascinaban», explicaba en una entrevista el pasado septiembre, cuando se estrenó en el Festival de San Sebastián (España), el director del documental, el cineasta español Álvaro Longoria, que ha trabajado junto a la productora Anna Saura para Morena Films.



En cuatro años, los Tequila grabaron temas que ahora son «historia de España» como «Salta!!!», que originalmente empezaba con la estrofa «Estoy en Buenos Aires/tan aburrido…», y que sus compositores cambiaron por Madrid.



Ariel Rot y Alejo Stivel llegaron a España en 1976 con sus familias, huyendo de la dictadura de Videla, año en que fundaron el grupo. «Hicimos un enroque, cuando empezaba la época dura allí, aquí estaba acabando», recordaban los dos argentinos el pasado septiembre en San Sebastián.



El documental muestra imágenes de aquellos últimos años setenta y primeros ochenta, de una juventud con muchas ganas de divertirse tras los años grises, y cómo Tequila, con su aspecto glam y su actitud de «rock stars», logró conectar con aquella necesidad.



«De repente nos convertimos en un suceso», rememora Rot, del que fueron conscientes en momentos como el mítico concierto que ofrecieron en el Parque de Atracciones de Madrid ante más de 10.000 fans.



Un éxito que les generó cierto rechazo en el incipiente movimiento de la movida, que pretendía ser mucho más alternativo y alejarse de los grupos ya reconocidos, situación que también se aborda en el documental.



Los padres de Alejandro Stivelberg Katz (Argentina, 1959) y Ariel Eduardo Rotenberg Gutkin (Buenos Aires, 1960) se conocieron antes de que ellos nacieran, al coincidir en la Sociedad Hebraica Argentina, un club deportivo y cultural en el que sintonizaron por sus inquietudes intelectuales, artísticas y políticas. También por ser hijos de inmigrantes ucranianos que habían huido de la pobreza y el antisemitismo.



Amigos desde la infancia, con una capacidad musical excepcional, fascinados por los Rolling Stones y con pocas ganas de estudiar, Alejo y Ariel pronto se dedicaron a componer y tocar y adoptaron un estilo de vestir sofisticado y extravagante: «Tuvimos una actitud que nos ayudó a explotar», dice Alejo.



En el documental se entrevista al único español del grupo superviviente, Felipe, su bajista, que ahora vive de una pensión de invalidez y relata algunos hechos con resquemor.



«Ahí me perdí algo», dice Ariel Rot, «pero nunca hubo una división entre los argentinos y los españoles», remarca. «Una mala gestión del destino», resume el músico que después fundó Los Rodríguez junto a su compatriota Andrés Calamaro.



Dice no arrepentirse de haber liquidado a Tequila, el grupo que en palabras del periodista musical Diego A. Manrique «desvirgó a España». EFE