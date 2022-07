Científicos israelíes celebran un avance en el área de la fertilidad

27 julio, 2022

Los expertos estiman que encontraron una forma de que los ratones machos sin esperma produzcan descendencia.

Con la investigación recién iniciada, los científicos israelíes ya trabajan en planes para probar un método y adaptarlo a humanos. Con la prueba en ratones macho, los mismos cultivaron pequeños testículos artificiales con microchips para generar espermátidas que pueden usarse para fertilizar óvulos.

Los investigadores detallaron su avance en un artículo para la revista Biofabrication. La función del microchip es mantener automáticamente el ambiente ideal para las células. Y los expertos tomaron células madre de testículos y las cultivaron con éxito en los artificiales que produjeron espermátidas redondas.

Estas son las formaciones de células que se convierten en espermatozoides, pero que se usaron con éxito para crear bebés animales y humanos. En los próximos días, se espera que envíen algunas de las espermátidas a un laboratorio estadounidense para un mejor enfoque para la siguiente etapa: fertilizar óvulos.

“Esta investigación representa un gran avance que podría proporcionar una forma para que los hombres infértiles que no producen esperma tengan hijos”. Esto le dijo a The Times of Israel el biólogo Mahmoud Huleihel de la Universidad Ben-Gurión del Néguev, quien dirigió la investigación.

Y agregó: “También puede proporcionar una forma para que los pacientes jóvenes con cáncer, que aún no producen espermatozoides, conserven células antes de la quimioterapia que podrían usar más adelante en la vida para tener hijos. Los pacientes adultos con cáncer pueden congelar el esperma en caso de que la quimioterapia dañe la fertilidad. Pero si los niños aún no producen esperma, hasta ahora no ha habido una solución para ellos”.

El análisis incluyó a ratones jóvenes que no producen espermatozoides. Se recolectaron células madre de sus testículos y se colocaron en microchips que crearon el entorno perfecto para su evolución. De cinco a siete semanas después, Huleihel y su equipo observaron estructuras en forma de tubo con células en etapa avanzada que se llaman espermátidas redondas.