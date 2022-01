Cesan a diplomático polaco tras calificar de «estúpida» la ley sobre el Holocausto

11 enero, 2022

Jaroslaw Nowak criticó las políticas de Varsovia sobre la memoria del Holocausto en una entrevista al semanario británico “Jewish News”

El plenipotenciario de Polonia para la diáspora judía, Jaroslaw Nowak, fue destituido tras criticar en una entrevista las leyes del Gobierno polaco que convierten en delito atribuir culpas a este país en el Holocausto y limitan la restitución de bienes a los judíos.



La información fue confirmada por el portavoz de Asuntos Exteriores polaco Lukasz Jasina en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que se limita a afirmar que Nowak «fue destituido el día 8 de enero».



Durante una visita oficial a Reino Unido, Nowak, que asumió su cargo en julio de 2021, concedió una entrevista al semanario británico «Jewish News» («Noticias judías»), en la que arremetió contra la política de su Gobierno, en concreto acerca de dos recientes reformas legales relativas a la comunidad judía.



Acerca de una ley de 2018 que impone tres años de cárcel por acusar a Polonia de complicidad con los nazis en el Holocausto, Nowak dijo que se trataba de «una de las reformas más estúpidas jamás hechas en cualquier ley».



La ley, que según el Gobierno pretendía «preservar el buen nombre de Polonia», fue cambiada unos meses más tarde para eliminar la pena de cárcel, pero se usó para obligar a los historiadores Jan Grabowski y Barbara Engelking a disculparse ante el familiar de un polaco que según los académicos participó en crímenes de guerra junto a los nazis.



En la entrevista, el diplomático explicó que, a su juicio, la discusión sobre este tema debe ser resuelto con debates entre investigadores, y no «por jueces que no tienen conocimientos».



Otro cambio legal introducido en verano de 2021 limitaba las reclamaciones de restitución de bienes en Polonia a los últimos 30 años, lo que afectó a los judíos que sufrieron saqueos de los nazis, así como a sus descendientes.



En medio de un intercambio de declaraciones hostiles con el ministro israelí de Exteriores, Yair Lapid, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó que su Gobierno no pagaría «ni un zloty (moneda polaca), ni un euro ni un dólar por los crímenes nazis».



«Desde que conseguimos la independencia (del régimen comunista) en 1989, nos estamos alejando cada vez más de una solución a este problema. Se trata de un asunto crítico en la percepción de Polonia en el extranjero, no puedo subrayar lo suficiente cuán importante es», afirmó Nowak.



El diplomático destituido, que desde hace décadas asesora a Polonia en el diálogo con la comunidad judía, afirmó que «en algún momento Polonia tendrá que llegar a la conclusión de que hay que hacer algo al respecto. Pero no me parece que se vaya a hacer nada en los próximos dos años, antes de las elecciones». EFE.