Católicos, musulmanes y judíos piden una ética en la Inteligencia Artificial

10 enero, 2023

Líderes de las tres religiones abrahámicas -judaísmo, cristianismo e islam- firmaron un acuerdo conjunto para pedir que los avances en Inteligencia Artificial (IA) sigan principios éticos y respeten la dignidad humana.

El documento, promovido por Pontificia Academia para la Vida, ya sentó sus primeras bases en 2020, pero ahora ha logrado sumar el apoyo de delegaciones judías e islámicas, algo que el papa Francisco celebró, ya que amplía el objetivo de un desarrollo tecnológico «al servicio de la justicia y la paz en el mundo».



«Toda persona debe poder disfrutar de un desarrollo humano y solidario, sin que nadie quede excluido. Se trata, pues, de estar atentos y trabajar para que no haya uso discriminatorio de estos instrumentos en detrimento de los más débiles y excluidos», justificó el pontífice.



En este sentido, Francisco, que recibió en audiencia a los firmantes de la petición reunidos hoy en Roma, puso como ejemplo el desarrollo de herramientas de IA que son capaces de gestionar las solicitudes de asilo de personas migrantes.



«No es aceptable que la decisión sobre la vida y el destino de un ser humano se confíe a un algoritmo», denunció el papa, antes de recordar que «la aceleración de las transformaciones de la era digital plantea problemas inesperados, que imponen nuevas condiciones al ‘ethos’ individual y colectivo».



La petición, apodada «Rome Call for AI Ethics» (Llamamiento de Roma para la ética de la IA), solicita a instituciones académicas, empresas privadas y Estados que todos los avances en esta materia observen su impacto en tres áreas: la ética, la educación y los derechos humanos y medioambientales.



Asimismo, promueve seis principios, entre ellos que los sistemas de inteligencia artificial no fomenten la discriminación, que su mecanismo sea conocido por todos y que siempre haya alguien que asuma la responsabilidad por las acciones de una máquina.



El respeto a la privacidad de los usuarios, su fiabilidad y la obligación de no asociar los algoritmos a prejuicios sociales completan el reglamento.



En representación de la comunidad judía, el documento sumó la firma del Rabino Eliezer Simha Weisz (Miembro del Consejo del Gran Rabinato de Israel) y por parte de la religión musulmana lo hizo el imam Abdallah bin Bayyah (Jefe del Foro de Abu Dabi para la Paz y Presidente del Consejo de EAU Fatwa).



Entre los signatarios anteriores figuraban representantes de compañías como Microsoft e IBM y de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).



«El Llamado de Roma puede ser una herramienta útil para un diálogo común entre todos, a fin de alentar el desarrollo humano de nuevas tecnologías», concluyó el papa Francisco en una audiencia. EFE