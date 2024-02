Carta abierta al presidente de España

Señor Pedro Sánchez

Presidente del Estado Español

De mi consideración:

He leído su “post” que figura en la red X para todo público, y que transcribo a continuación a los efectos de que mis lectores lo conozcan.

@ sanchezcastejon

El compromiso de la UE con los derechos humanos y la dignidad no puede tener excepciones. Ante la crítica situación en Rafah, Irlanda y España acaban de solicitar a la @EU Commission que revise urgentemente si Israel está cumpliendo con sus obligaciones de respetar los derechos humanos en Gaza. También recordamos el horror del 7 de octubre y pedimos la liberación de todos los rehenes y un alto el fuego inmediato que pueda facilitar el acceso de los suministros humanitarios que se necesitan con urgencia.

lamoncloa.gob.es/president/act

1:00 p.m. – 14 feb. 2024

Declaro estar completamente de acuerdo con el texto: el compromiso de la UE con los derechos humanos y la dignidad no puede tener excepciones.

Me pregunto, mejor le pregunto a usted: por qué su contradicción haciendo

-junto con Irlanda- una excepción pretendiendo investigar únicamente al Estado de Israel, y no pide la investigación de: Rusia y sus satélites (Federación rusa), Irán, Yemen, Arabia Saudita, Qatar, Siria, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Sudán, Turquía, Paquistán.

Y paro aquí por razones de espacio.

Quisiera su respuesta directa, pero es clara y evidente por sus dichos y hechos, no la menciono para no adjetivar. Usted comprenderá.

Queda claro que su primera frase es muy loable, pero usted es el primero en incumplirla.

Un poco más adelante usted recuerda el horror del 7 de octubre. Señor Sánchez, usted recuerda, pero no condena. Aquí reitero que no me atrevo a adjetivar su actitud, tengo cierto grado de educación que me lo impide. En cuanto a recordar el 7 de octubre el pueblo judío se encargará de no olvidarlo jamás, así como no olvidaremos a los cómplices y los indiferentes.

También pide usted la liberación de todos los rehenes, me parece muy bien, aunque dudo mucho de su sinceridad ya que decidió dar usted más dineros al UNWRA, socio de Hamás culpable de que existan rehenes y muertos. Está usted haciendo claramente lo que un antiguo refrán español indica: a Dios rogando y con el mazo dando.

También pide usted un alto el fuego inmediato. Pídaselo a Hamás y a Jihad Islámica directamente, ya que usted se muestra amigo y benefactor de esa gente.

Le aclaro que Israel no hará un alto el fuego hasta no terminar la tarea. Y esa tarea es que de Hamás quede solamente el recuerdo, y que los rehenes queden en libertad. Aclaro también a usted porque con su pedido está demostrando ignorancia de la realidad, que la ayuda humanitaria está entrando a Gaza, más de la necesaria, pero es robada a punta de pistola (ametralladoras en este caso) por los asesinos de Hamás, que después se la vende a la población civil de Gaza a precios de joyería.

Para terminar, creo que los españoles acostumbran decir “presidente por la gracia de Dios”. Si esto es así francamente no creo que a Dios -si existe- le haga ninguna gracia que usted sea presidente. A muchos españoles tampoco, y a mí personalmente me encantaría decirle a usted cara a cara mi opinión al respecto. Pero no creo que estemos alguna vez frente a frente, porque me prometí no pisar nunca más su país netamente antisemita, y usted nunca será bienvenido en el Estado de Israel.

Mauricio Aliskevicius

