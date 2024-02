Carta abierta al presidente de Brasil

Señor presidente de Brasil

Luiz Inácio da Silva

De mi consideración:

En el estado de guerra absoluta que se encuentra Israel, cada detalle es importante, cada opinión del exterior tiene valor, sea positivo o negativo.

Usted, señor da Silva, tiene en su haber muchas medidas de gobierno en etapas anteriores, que fueron muy positivas para el pueblo que usted gobierna. Eso es un buen motivo de elogio especialmente en un continente donde vemos dos por tres pésimos gobiernos tanto de izquierda como de derecha o dictaduras lamentables de derecha y de izquierda.

Entendemos que su mayor virtud fue elegir a sus colaboradores y asesores, ya que según datos que circulan en diferentes medios, sus estudios llegaron solamente a cinco años de escuela primaria. Personalmente siempre tuve entendido y también aconsejo el tener buenos asesores tanto si se tiene alguna responsabilidad política o comercial, como también en la vida personal y familiar. Los conocimientos que no poseemos hacemos bien en pedirlos a quienes estudiaron para tenerlos.

Pero a veces se cometen errores que pueden parecer que no lo son, y en el caso que me ocupa usted cometió el error de declarar algo sin asesorarse y sin siquiera visitar el sitio implicado ni hablar con las personas directamente involucradas.

Quiero creer dado su historial, que su declaración fue un error involuntario y no un hecho derivado de sus buenas relaciones con lo que estamos llamando -adjetivado con exactitud- el actual eje del mal. El anterior eje del mal era Alemania-Italia-Japón, el actual lo encabeza Irán, y entre sus asociados tenemos a Venezuela.

Paso a detallar sus errores, señor da Silva:

1 – “…anunció ayer jueves que su país aportará nuevos fondos a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNWRA, siglas en inglés)” (sic agencia Xinhua, Brasilia-UYPRESS)

2 – “ …y pidió un urgente cese de fuego para detener la “terrible catástrofe humanitaria” en la Franja de Gaza” (sic Xinhua-UYPRESS)

3 – “La reacción desproporcionada e indiscriminada de Israel es inaceptable y constituye uno de los episodios más trágicos de este largo conflicto”. (sic Brasilia-Xinhua-UYPRESS).

4 – “…en el momento que el pueblo palestino necesita más apoyo, los países ricos deciden recortar la ayuda humanitaria” a la UNRWA.

“La reacción desproporcionada e indiscriminada de Israel es inaceptable y constituye uno de los episodios más trágicos de este largo conflicto (…) no podemos trivializar la muerte de miles de civiles como meros daños colaterales” (…) “en Gaza hay casi 30.000 víctimas mortales, en su mayoría niños, ancianos y mujeres”.

“El 80 por ciento de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares. La situación en Cisjordania, que ya era crítica, también se está volviendo insostenible”

Según el presidente brasileño, las recientes acusaciones de Israel por presunto apoyo al terrorismo contra el personal de la UNRWA deben investigarse adecuadamente, pero no pueden paralizarla, por lo que llamó a todos los países a mantener y aumentar sus contribuciones y “poner fin a esta inhumanidad y cobardía”.(…) “La tarea más urgente es establecer un alto el fuego definitivo que permita el suministro de ayuda humanitaria sostenible y sin trabas y la liberación inmediata e incondicional de los rehenes. La persistencia del conflicto en Palestina va mucho más allá de Oriente Medio” (…) Brasil defendió resoluciones por el alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que apoya la demanda presentada ante el Tribunal Internacional de Justicia por Sudáfrica sobre la aplicación de la Convención para la Represión y la Sanción del Delito de Genocidio.

“Es urgente detener la matanza. La posición de Brasil es clara. No habrá paz hasta que exista un Estado palestino, dentro de fronteras mutuamente acordadas e internacionalmente reconocidas, que incluyan la Franja de Gaza y Cisjordania”, apuntó.

Según el jefe de Estado, ya no hay excusas para impedir que Palestina se incorpore a la ONU como miembro de pleno derecho y la reanudación de las negociaciones de paz es una causa universal.

“La paz es la única oportunidad que tenemos de construir un desarrollo económico sostenible y mejoras reales en la vida de las personas”, concluyó. (sic UYPRESS-Xinhua).

Me permito contestar a usted, informando la realidad, la verdad comprobada y comprobable:

Averigüe usted antes de aportar dinero a UNWRA por qué muchos países decidieron no dar un centavo más a ese organismo. ¿Cree usted que tantos países de diferentes formas de pensar son los equivocados? ¿Cuándo pide usted un cese de fuego, a quién debe dirigirse? Dada su intención le sugiero que se dirija a quien empezó todo este inmundo revoltijo actual en Oriente Medio: República Islámica de Irán, organización terrorista Hamás, organización terrorista Hezbollah, gobierno de Qatar, dictador de Siria. Cuando todos ellos dejen de bombardear a Israel y de intentar borrarla del mapa, esté seguro señor da Silva que Israel volverá a vivir tranquilo. Incluyo además la devolución de los rehenes que están retenidos en Gaza en las peores condiciones posibles y sin saber cuántos son los que aún están vivos. La “terrible catástrofe humanitaria en Gaza” que existe es causada pura y exclusivamente por Hamás, le ruego que les pida a ellos que dejen en paz y en libertad a los pobladores de Gaza y también a los pobladores de Israel. No existe “reacción desproporcionada e indiscriminada” de Israel. La reacción de un país atacado en forma traicionera, bárbara, inhumana, es simple: una banda de asesinos terroristas que quiere eliminar a todo un país debe ser eliminada totalmente. Proporción: 1 a 1. Me permito remarcar en cuanto a proporcionalidad, que no les pida a nuestros soldados que hagan las bestialidades que hicieron los asesinos de Hamás (violar, descuartizar, quemar gente viva, degollar bebés) porque nuestros soldados tienen moral y están obligados a defender a nuestro país y a sus habitantes respetando las leyes de guerra, contra asesinos que no las respetan ni siquiera las conocen. ¿Usted es tan ingenuo que cree lo dicho por Hamás? Ya se ha demostrado que los números de muertos los da Hamás mintiendo descaradamente, que son imposibles, y que también es mentira que sean mayoría de mujeres y niños. Sí son mayoría mujeres, niños y civiles en general los asesinados por Hamás en territorio israelí.

También mienten al decir que sus muertos (terroristas) son 6.000 cuando el ejército israelí declara el doble.

Catástrofe humanitaria existe, aclaremos: por un lado, la ayuda humanitaria que entra a Gaza es robada a punta de metralleta por los de Hamás, y no llega a los gazatíes civiles. Por otro lado, hay cientos de miles de israelíes que no pueden vivir en sus casas por peligro de bombardeo (Hamás al sur, Hezbollah al norte), que están en hoteles en el resto del país, y son familias enteras incluido niños que se privan de ir a sus escuelas entre otras cosas como hacer una vida normal. Por último, la catástrofe de los rehenes, a quienes ni siquiera se les entregó los medicamentos que se le enviaron desde Israel. La “situación en Cisjordania” nada tiene que ver con Israel. Allí manda un gobierno de palestinos con un presidente -eterno- llamado Mahmud Abbás o Abu Mazen según si está de traje y corbata o empuñando una ametralladora. Diríjale a él sus quejas. Su apoyo a Sudáfrica ante la Corte Internacional queda en ridículo como quedó en ridículo el país sudafricano. Recuerde el viejo refrán español: dime con quien andas y te diré quién eres, se lo repito en su idioma:

Diga-me quem são seus amigos e eu direi quem você é.

En cuanto a que habrá paz cuando haya un país palestino, le pido que no sea ingenuo, y si no tuvo la posibilidad de estudiar historia, puede leer la declaración de 1947 de las Naciones Unidas donde se daba un lugar para judíos y otro para árabes. El pueblo judío aceptó la injusta adjudicación y en 1948 declaró su independencia. El pueblo árabe (esos que hoy se llaman palestinos) y los gobiernos de los países árabes por no querer en toda la zona (y en el planeta todo) otros que no sean musulmanes, no aceptó hasta hoy. Ese es el motivo de que no exista un país palestino. Lo puede leer también en el Corán, escrito hace unos 1.500 años, que dice además que a personas como usted (cristianos) los van a limpiar del mapa si no se convierten al islam. Así que el problema no es Israel ni el pueblo judío todo, el problema es el islam, lo puede ver fácilmente leyendo lo que sucede en Europa con los musulmanes inmigrados, no precisa mucho estudio para leer periódicos europeos, especialmente las páginas policiales.

Lamento no poder invitarlo para que vea qué bien están los “palestinos” que viven en Israel, muy diferente a los de Cisjordania y Gaza, porque nuestro gobierno declaró a usted persona non grata. Cuando se arrepienta y haga una declaración pública sin errores y sin repetir mentiras de otros, será muy bienvenido, y también lo llamaremos “Lula” con mucho cariño.

Mauricio Aliskevicius

Compartir