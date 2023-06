Brasil quiere evitar una nueva sorpresa de Israel

3 junio, 2023

Las selecciones de Israel y Brasil se enfrentarán hoy sábado en los cuartos de final del Mundial sub-20, en un encuentro en el que los sudamericanos buscarán evitar una nueva sorpresa de su rival de turno.

Clasificados por primera vez a un certamen de este tipo, los de Ofir Haim se convirtieron en la gran revelación. Colombia, Japón, Senegal y Uzbekistán pasaron de largo y el subcampeón de Europa sigue firme.



De acuerdo con esto, Israel buscará sumar una nueva victoria para meterse entre los cuatro mejores del torneo y seguramente lo hará con el mismo once que viene de eliminar al campeón asiático con un gol de Anan Khalaili sobre la hora.



Del otro lado, Brasil intentará seguir demostrando que es uno de los más firmes candidatos al título y también el gran favorito, luego de que Argentina e Inglaterra quedaran por el camino.



En busca del hexacampeonato, el conjunto dirigido por Ramón Menezes intentará encadenar su cuarta victoria al hilo y demostrar que la derrota ante Italia en la primera fecha fue solo un golpe que quedó atrás.



Expulsado en el último encuentro ante Túnez, el defensor Robert Renan se perderá el encuentro, mientras que está en duda la presencia del portero Mycael.



El número 1 se lesionó en el calentamiento previo al anterior partido y si no se recupera volverá a dejar su lugar a Kaique, quien respondió bien cuando fue exigido por el ataque de Túnez.



Quien sí será de la partida será el atacante Marcos Leonardo, una de las figuras del Mundial y el principal encargado de que su equipo goleara en el encuentro correspondiente a los octavos de final.



El delantero del Santos volverá a integrar el ataque con Sávio y Guilherme Biro, al tiempo que Marlon Gomes, Andrey Santos y Marquinhos liderarán el centro del campo del campeón del último Sudamericano.



De esta forma Brasil, intentará ganar para retornar a la ciudad de La Plata, donde se jugarán las semifinales y la final del Mundial, mientras que Israel intentará seguir sorprendiendo a propios y extraños.



– Alineaciones probables:



Israel: Tomer Zarfati; Ilay Feingold, Stav Lemkin, Or Israelov, Roy Revivo; Ilai Madmoun, Roy Navi; Omer Senior, Tay Abed, Ariel Lugassy y Dor Turgeman. Seleccionador: Ofir Haim.



Brasil: Mycael o Kaique; Arthur, Jean Pedroso, Douglas Mendes, Kaiki; Marlos Gomes, Andrey Santos, Marquinhos; Sávio, Marcos Leonardo y Guilherme Biro. Seleccionador: Ramon Menezes.



Hora: 14.30 hora local (17.30 GMT).



Cancha: Estadio Bicentenario de San Juan. EFE