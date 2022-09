Roger Federer anunció su retiro como tenista profesional y recibió una catarata de elogios del mundo del deporte

15 septiembre, 2022

El ahora extenista ganó 20 Grand Slam, un oro olímpico y fue número uno del mundo cinco veces.

Considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Roger Federer anunció hoy su retiro a los 41 años, tras 24 de carrera. De cara a su último torneo, la Laver Cup, el extenista confirmó la noticia menos deseada por redes sociales.

“La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto. Pero no en Grand Slams ni en el circuito”, dijo en una carta que publicó en sus redes sociales junto con un video.

Ganador de 20 Grand Slam, el suizo fue número uno del mundo 310 semanas (237 consecutivas y récord) entre cinco periodos distintos (récord), ganó el oro olímpico en dobles en Beijing 2008 y disputó más de 1500 partidos. Entre estos, se destacan 1251 triunfos y 275 derrotas.

Contando los títulos grandes y la medalla dorada de China, logró 103 en total, incluida la Copa David 2014 con su país. “De todos los regalos que el tenis me dio a lo largo de los años, el mejor de todos, sin dudas, ha sido la gente con la que me he cruzado en el camino. Mis amigos, mis rivales, y sobre todo los fanáticos que dan vida al deporte”, añadió en un fragmento de su carta.

Entre todos los saludos de colegas, rivales, deportistas de otras disciplinas, amigos y familiares, hay uno que se destaca sobre el resto. Ese es el del tenista argentino judío Diego Schwartzman. A continuación, la imagen de la historia de Instagram que publicó hoy el “Peque”.

Foto: Instagram @diegoschwartzman

Es el único jugador de la historia en conseguir cinco o más estrellas en tres de los cuatro Majors (seis Australian Open, ocho Wimbledon y cinco US Open). Sin embargo, las lesiones en los últimos tres años lo alejaron de las canchas y del ranking ATP. Sin dudas, el deportista se va, pero empieza la leyenda.