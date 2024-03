Bolsonaro quiere permiso de la Corte Suprema para visitar Israel en medio de la crisis diplomática

Jair Bolsonaro Foto: Mara Lima / Asamblea Legislativa de Espíritu Santo vía Flickr CC BY 2.0

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que tiene prohibido salir de Brasil por la Justicia, solicitará autorización a la Corte Suprema para visitar Israel y atender una invitación que le hizo el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en medio de la crisis diplomática entre ambos países.



La intención del líder brasileño fue confirmada por su abogado, Fabio Wajngarten, quien, en declaraciones a medios locales, afirmó que la próxima semana presentará un recurso ante la Corte para que le devuelvan el pasaporte a su cliente y le autoricen viajar a Israel.



Bolsonaro, un aliado de Netanyahu y fuerte crítico del grupo terrorista islámico palestino Hamás, tuvo que entregarle su pasaporte a la Justicia el 8 de febrero pasado, cuando le prohibieron abandonar Brasil mientras la máxima corte investiga su posible participación en un supuesto complot para promover un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Su intención de visitar Israel para manifestar apoyo a la operación israelí en la Franja de Gaza contra Hamás se produce luego de que el Gobierno de Netanyahu declarara a Lula como «persona non grata» por sus aberrantes declaraciones antisemitas.



Lula, líder del progresismo en Brasil y principal rival político de Bolsonaro, calificó la operación militar israelí contra la organización terrorista Hamás en Gaza como un «genocidio» comparable al impulsado por Adolf Hitler contra los judíos.



Ambos países llamaron a sus embajadores a consultas y protagonizan una crisis diplomática que se ha agravado por la insistencia del jefe de Estado de Brasil en tildar de genocidio la actual guerra contra Hamás en Gaza.



En medio de la crisis, Bolsonaro aseguró el viernes, en un acto político en la ciudad de Salvador, que recibió una invitación de Netanyahu para visitar «aquella región del conflicto, o mejor, de masacre, de cobardía, de blanco del terrorismo practicado por Hamás contra Israel».



Wajngarten explicó que en su petición al Supremo precisará las fechas en que Bolsonaro saldrá y regresará a Brasil, así como detalles sobre su agenda en Israel, que incluiría visitas a los familiares de los israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre del año pasado y que aún permanecen como rehenes.



Según el abogado, la Justicia no tiene razones para justificar la retención del pasaporte de Bolsonaro, incluso porque su cliente tan solo figura en el proceso como investigado y no ha sido imputado.



Bolsonaro es investigado por haber participado en una presunta trama golpista anterior a la investidura de Lula, quien asumió el 1 de enero de 2023 tras vencer en las elecciones de 2022.



La investigación está centrada en la asonada del 8 de enero de 2023, cuando, una semana después de la toma de posesión de Lula, miles de activistas asaltaron violenta y simultáneamente las sedes de los tres poderes del Estado.



Durante las averiguaciones, la policía halló presuntos indicios de conspiraciones anteriores a esa fecha, entre los cuales un borrador de un decreto que Bolsonaro llegó supuestamente a discutir con algunos de sus colaboradores y con militares para imponer el «estado de sitio»; intervenir en la Corte Suprema y el Tribunal Electoral, e invalidar las elecciones.

