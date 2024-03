Blinken reitera al ministro de Defensa de Israel la oposición de EEUU a una operación en Rafah

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, recibió en Washington al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, a quien pidió que descarte una campaña terrestre en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, por las supuestas consecuencias humanitarias que esa operación tendría.



Según el Departamento de Estado, Blinken trasladó a Gallant el apoyo estadounidense para «derrotar» a Hamás, pero «reiteró su oposición a una operación terrestre en Rafah que pondría en peligro aún más a los 1,4 millones de civiles palestinos que se refugian allí».



El jefe de la diplomacia estadounidenses planteó al ministro alternativas a una operación terrestre que «garantizarían mejor la seguridad de Israel y protegerían a los civiles palestinos», aunque el Departamento de Estado no ofreció más detalles a respecto.



Blinken insistió una vez más al Gobierno de Jerusalén para que abra nuevas vías de acceso y permita la entrada de más ayuda humanitaria dentro del enclave costero.



La reunión entre Blinken y Gallant tuvo lugar el mismo día en que Estados Unidos facilitó, mediante su abstención, la aprobación de la primera resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pide un alto el fuego en Gaza, tras cuatro intentos fallidos en los últimos meses.



Aunque la resolución no es vinculante; enfureció al primer ministro , Benjamín Netanyahu, quien canceló el viaje de un grupo de asesores que esta semana tenía que visitar Washington para reunirse con autoridades estadounidenses.



El propio Gallant respondió a la resolución de la ONU asegurando que Israel no tiene el derecho moral de detener la guerra y aseguró que combatirán a Hamás «en todas partes», en una referencia a Rafah.

Con colaboración de agencias

