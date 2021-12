Bennett: Israel no se opone a un “buen” acuerdo con Irán

28 diciembre, 2021

Cuando se le preguntó sobre las capacidades para actuar contra Irán, el primer ministro dijo que prefiere “hablar poco y hacer mucho”.

El primer ministro, Naftali Bennett, aseguró hoy que Israel no se opone sistemáticamente a un pacto nuclear entre potencias mundiales e Irán y que apoyaría un «buen acuerdo».



“No somos detractores automáticos. Estamos adoptando un enfoque práctico», indicó Bennet durante una entrevista ofrecida a Galei Tzáhal (Radio del Ejército)



Sin embargo, Bennett indicó que son «mínimas» las posibilidades de que salga un «acuerdo adecuado a los intereses de Israel» en las negociaciones en Viena, que se retomaron ayer en la octava ronda de contactos.



«A diferencia de otros, no buscamos luchar por luchar; más bien, estamos tratando de obtener un resultado», matizó el primer ministro, quien se encuentra en aislamiento después de que su hija diera el fin de semana positivo de covid-19 con la variante ómicron.



“Al final del día, por supuesto que podría haber un buen trato, conocemos los parámetros. Pero, ¿se espera que eso suceda actualmente en esta dinámica? No, porque se necesita una posición mucho más fuerte. Irán tiene cartas muy débiles, pero el mundo actúa como si estuviera negociando desde una posición de fuerza», puntualizó Bennett.



El ministro de Exteriores y socio de gobierno de Bennett, Yair Lapid, advirtió ayer en una sesión parlamentaria que Israel está listo para emprender acciones contra Irán en solitario si las negociaciones de Viena fracasan, aunque prefirió contar con el apoyo de la comunidad internacional si falla la vía diplomática.



«Estoy a favor de hablar poco y hacer mucho», dijo hoy Bennett al ser preguntado sobre las capacidades de Israel para actuar contra Irán en otra entrevista que ofreció a la radio pública israelí Kan. EFE y Aurora