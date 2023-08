Benjamín y Sara Netanyahu hablaron con la madre de un soldado fallecido luego de un conmovedor llamado a la unidad nacional

10 agosto, 2023

La comunicación se dio después de los comentarios en la ceremonia conmemorativa de su difunto hijo, el comandante Benaya Rhein, en la que habló contra la negativa a servir en las FDI y pidió la unidad en la nación.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y su esposa Sara hablaron por teléfono con Hagit Rhein, la madre del difunto mayor Benaya Rhein: «Nos conmovieron mucho sus comentarios verdaderamente convincentes sobre la lucha contra la negativa a servir. Muchos entre el pueblo israelí están con tú.»

Benaya Rhein murió en la Segunda Guerra del Líbano en un tanque cuya dotación reflejaba tanto el carácter israelí como el de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como ejército popular.

Benaya, un soldado religioso del asentamiento de Karnei Shomron, comandó un equipo cuya composición especial casi parece haber sido elaborada por un dramaturgo que quería ilustrar por qué las FDI siguen siendo el ejército del pueblo.

La tripulación del tanque de Benaya incluía al sargento. Alex Bonimovich, un inmigrante de Rusia, al sargento Adam Goren, un kibbutznik secular, y al sargento Uri Grossman, un sabra de Jerusalén, hijo del aclamado y muy crítico escritor de izquierda David Grossman.

«Nos conmovieron mucho sus comentarios verdaderamente convincentes sobre la lucha contra la negativa a servir, que es, en efecto, una lucha por la existencia de nuestro estado, y quién sino usted podría decir estas cosas con poder y desde las profundidades de tu alma», señaló Bibi.

«Queremos decirles que muchos entre el pueblo israelí están con ustedes y quieren que continúen. Esto es importante para todos nosotros y para el futuro de nuestro país», aseguró el mandatario.

Según un comunicado oficial, Hagit agradeció «el apoyo, porque no soy de los que buscan publicidad y medios. Fue muy difícil para mí pero sentí que era simplemente de corazón. Todos los años en el cementerio le cuento a Benaya lo que me ha pasado el año pasado y este año es lo que me ha pasado, y necesitaba decírselo».

«Creo que Benaya ciertamente está orgulloso de su madre, como tú estás ciertamente orgulloso de él. Todos hemos oído hablar de él», cerró Sara Netanyahu.