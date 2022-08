“Back to Maracanã” filme de Jorge Gurvich

31 agosto, 2022

Jorge Gurvich, un veterano y muy reconocido director de fotografía israelí que goza además de fama internacional, acaba de estrenar su película titulada “Back to Maracanã” (o como lo titularon en Israel: “Brasil, mi amor”). Es una coproducción de Israel, Brasil y Alemania que recibió muy buenas críticas. En estos días se está presentando en 25 salas de cines del país. Vimos el filme y nos gustó mucho, como a otros espectadores que aplaudieron emocionados tras el emocionante final. Un buen guión, que conlleva a una muy buena actuación, todo a favor de este querido director. Es de destacar que la real “latinidad” del director y su amor por el futbol, ayudaron mucho en la autenticidad del filme.

Jorge Gurvich

El filme cuenta sobre un inmigrante brasilero (Assaf Goldstein) que regresa con su padre (Antonio Petrin) y su pequeño hijo a su país natal Brasil, en la época del Mundial de Fútbol de 2014, aspirando a cumplir un sueño: el de asistir al juego final. En Brasil este simpático trio vive aventuras físicas para llegar al estadio, se embarca en enfrentamientos familiares que terminan en reencuentro, solucionando problemas muy antiguos y traumas del pasado. Samuel decide utilizar el poco dinero que le queda y volar con su hijo flamante divorciado y desempleado a Brasil para ver los partidos de la Copa Mundial. Al paseo llevan también al nieto, porque Samuel desea revivir su infancia brasileña con las personas más importantes de su vida. Alli aparecen las tensiones, surgen contratiempos que deben solucionar y, al final, triunfa el perdón y el amor. Completan el elenco Hadas Calderón, Ola Ardma y Leticia Isander

El director nació en Argentina y emigró a Israel a los veinte años, estudió cine en la Universidad de Tel Aviv y poco después se convirtió en uno de los fotógrafos destacados del cine israelí. Como director realizó los cortos “Así rompimos”, el emocionante y premiado “La ducha” y el largometre “De camino a los gatos”. Jorge ha estado enseñando cine durante unos treinta años y se convirtió en un profesor titular que influyó en una nueva generación de decenas de jóvenes cineastas. Ganador del premio del Ministerio de Educación y Cultura para directores y guionistas en 1998.

De las declaraciones del director en el estreno del filme: “Como todo nativo de Sudamérica, la pasión por este juego, el fútbol, ​​arde en mi sangre. La idea de la película se basa en las reacciones de mis tres hijos a un pedido mío: Después de que me muera, no vayan a mi tumba solo para hablarme de los nietos que no conoceré o de tu trabajo, por favor, vengan cada cuatro años a contarme qué pasó con Argentina en cada Mundial. Con el telón de fondo de la competencia de fútbol de la Copa Mundial, el abuelo, el padre y el hijo llegan a la tierra natal del abuelo, Brasil, y se embarcan en un viaje que se convierte en enérgico y animado, y es también un viaje mental demoledor durante el cual los tres no logran entrar en ningún juego, pero poco a poco aprenden qué es un hijo y qué es un padre, sobre la complejidad de las relaciones”.

Agrega “En realidad, a veces llamo a la historia de la película ´Volver a ser padre, volver a ser hijo´. Los tres héroes comienzan como tres seres individuales y terminan el viaje como una familia. Es un melodrama familiar que lleva al trío y al público entre momentos de alegría y risas a momentos de tristeza y los conduce a refrescantes momentos de corrección y plenitud que solo existen en la vida y en el campo de fútbol”.