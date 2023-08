Anthony Hopkins es el elegido para interpretar a Sir Nicholas Winton, “el schindler británico”, en la nueva película One Life

12 agosto, 2023

Sir Nicholas Winton es reconocido por su contribución a la protección de 669 niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Sir Nicholas Winton fue un agente de bolsa británico de origen judío. Sus padres, alemanes de origen judío, Rudolph y Barbara Werthheimer, decidieron cambiarse el apellido a Winton cuando llegaron a Londres. Allí nació Nicholas, y por esa misma razón decidieron bautizarlo.

En 1938, su amigo Martin Blike le ofreció un trabajo en Praga, necesitaba ayuda en los campos se refugiados.

Esa experiencia, ver con sus propios ojos las condiciones en las que viviían las familias judías, lo hizo idear un plan. Se propuso sacar del país a la mayor cantidad de niños judíos que pudiese. En total, Winton logró rescatar a 669 niños, y nadie se enteró de su hazaña hasta que, 50 años después, su mujer halló las pruebas en un maletín.

Conocido desde ese momento como “el Schindler Británico”, ahora Winton tendrá su propia bio-pic. One Life contará su historia, y se centrará en su experiencia en Praga y sus esfuerzos por salvar a lo casi 700 niños judíos.

La película, que será protagonizada por Hopkins, famoso por sus papeles en Hannibal, El silencio de los inocentes, ¿Conoces a Joe Black?, entre otros, está basada en el libro “It’s Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton”, una biografía escrita por la hija de Winton.