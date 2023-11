4 noviembre, 2023

Por primera vez desde que comenzó la guerra en Israel y Gaza el 7 de octubre, el líder de Hezbollah, Hasan Nasrallah, rompió su silencio para hablar sobre este Medio Oriente al borde de la guerra regional.

Por la Tte. Cnl. (retirada) Sarit Zehavi

La exoficial de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Sarit Zehavi analiza el discurso de Nasrallah del 3 de noviembre de 2023.

Análisis del discurso del líder de Hezbollah por la Tte. Cnl. (retirada) Sarit Zehavi

Shabat Shalom a todos. Quiero decir algunas palabras sobre el discurso de Nasrallah. Aquí hay algunas citas del discurso antes de dar mi interpretación (y estoy parafraseando).

En su discurso de una hora y media, Nasrallah negó cualquier conexión con las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre. Creo que está mintiendo.

Nasrallah felicitó a Yemen y a Irak por su entrada en la campaña. Con respecto a Irak, no estoy seguro de si se refería sólo a los ataques contra Estados Unidos en Irak o tal vez haya algo más detrás.

Dijo que la victoria de los palestinos es un interés de todos los países de la región, ante todo un interés nacional del Líbano.

Nasrallah dejó muy en claro que Hezbollah entró en esta campaña hace mucho tiempo y que su muy limitada participación puede ampliarse.

“Lo que está sucediendo en la frontera libanesa con Israel no había sucedido desde 2006. Todos en la frontera están expuestos a los ataques diarios de Hezbollah, las comunidades y los puestos de las FDI con tanques, vehículos aéreos no tripulados [drones], soldados y posiciones e infraestructuras. Hezbollah está librando una guerra en esta frontera y quienes están en la frontera lo saben”.

Hezbollah afirma que logró reducir las tropas de las FDI que están atacando en Gaza, ya que tuvieron que estirarse y enviar el doble de fuerzas también a la frontera [norte], y considera que la evacuación de 60.000 israelíes de la frontera con el Líbano es un logro.

Enfatizó que todas las posibilidades en el frente libanés están abiertas, lo que significa que él decidirá cuándo y cómo ampliarla si es necesario. Si vamos a la interpretación, puedo decir que podemos ver este discurso de dos maneras:

Una forma es decir que Nasrallah tiene miedo de entrar en una guerra de gran intensidad con el Estado de Israel, pero está comprometido a participar en la campaña y por eso preserva la situación de una guerra de baja intensidad.

Personalmente creo en la segunda opción. Creo que si analizo la política de Hezbollah en la frontera durante el último año y medio, y luego agrego lo que acaba de suceder, creo que Hezbollah quiere arrastrar a Israel a la guerra en lugar de iniciarla por sí mismo, como lo hizo Hamás. La legitimidad dentro del Líbano es muy importante para él, especialmente entre su propia base.

Creo que Nasrallah no es menos cruel que Hamás, simplemente es más sofisticado. También creo que una parte de lo que dijo es correcto, la realidad en la frontera norte de Israel hoy es una realidad insoportable. Es una realidad que Israel no podrá aceptar durante mucho tiempo. Los israelíes no podrán aceptar la situación de que 60.000 personas que fueron evacuadas de sus hogares no puedan regresar. No toleraremos la situación.

Los misiles antitanques lanzados todos los días contra nuestras comunidades y soldados en la frontera. No toleraremos una situación en la que no podamos conducir con seguridad en aquellas áreas que forman parte del Estado de Israel.

Y es por eso que creo que la conclusión es que una vez que hayamos terminado con Gaza y una vez que la campaña en el Sur se estabilice (ni siquiera completamente); Israel tendrá que encontrar la manera de lidiar con Hezbollah y Nasrallah lo sabe.

Por eso calificó de muy realista la opción de ampliar la guerra. Pone a Israel en una situación que es insoportable, y que no podrá tolerar durante mucho tiempo. Y creo que esto es exactamente lo que planeaba hacer y esto es exactamente lo que quería lograr.

Fuente: Alma Research and Education Center