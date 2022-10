Allegri: «Somos conscientes de la importancia del partido» ante Maccabi Haifa

10 octubre, 2022

El entrenador italiano Massimiliano Allegri dijo que “será un partido complicado porque son un equipo que mostró cosas muy buenas en el Juventus Stadium. Son buenos tiradores y habrá un ambiente caliente”

El italiano Massimiliano Allegri, entrenador del Juventus, aseguró este lunes que su equipo es «consciente de la importancia» del partido ante el Maccabi Haifa israelí de Liga de Campeones, en el que necesitan la victoria para mantener sus opciones de clasificarse a los octavos de final de la competición continental.



«Tenemos la oportunidad de recuperarnos, somos conscientes de la importancia de este partido y será un partido complicado también por el entorno que nos espera: tendremos que ser compactos, es lo más fácil y rentable en estos momentos», dijo el técnico blanquinegro en la rueda de prensa previa al choque en Israel.



«No debemos seguir cometiendo ciertos errores que no debe cometer un equipo que aspira a ganar. Necesitamos un juego de concentración, corazón y pasión», añadió.



En el encuentro de ida, la ‘Juve’ se impuso por 3-1 al Maccabi, pero en los compases finales del partido, con el partido todavía abierto, el conjunto isrelí se topó hasta en tres ocasiones con el palo en disparos desde larga distancia, que pudieron cambiar el devenir del choque.



«Mañana será un partido complicado porque son un equipo que mostró cosas muy buenas en el Juventus Stadium. Son buenos tiradores y habrá un ambiente caliente. Lo importante será tener mucha atención en la fase defensiva y en todo lo relacionado con las cosas que hemos hecho mal hasta ahora. Ahora, los detalles marcan la diferencia», comentó.



La victoria les colocó como terceros de grupo con tres puntos, a cuatro del Benfica y del PSG, que esta jornada se enfrentan entre ellos y contra los que la ‘Juve’ todavía tiene que jugar una vez más. Una derrota ante el Maccabi, prácticamente dejaría sentenciada a la ‘Vecchia Signora’, que tendría que pelear por la tercera plaza del grupo para poder disputar la Liga Europa.



Además, Allegri habló del estado físico del italiano Federico Chiesa, que ya entrena con el grupo casi con normalidad pero que no entra en la convocatoria para viajar a Israel y que no estará este fin de semana en el derbi ante el Torino.



«No estará (Chiesa) disponible para el derbi, debe recuperar la confianza en sus movimientos y en el terreno de juego, aunque está mucho mejor. Mañana seguirá trabajando en la ciudad deportiva», sentenció. EFE