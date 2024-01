Alex Bein, historiador de fuste y coraje

por Dr. Israel Jamitovsky

Alexander (Alex) Bein es el historiador del Movimiento Sionista por excelencia .Un reciente trabajo del historiador Moshe Mossek así como otras fuentes, posibilitan analizar la significativa trayectoria de este osado historiador israelí.

Alex Bein nació el 21 de enero de 1903 en Saale localidad situada en Bavaria en el norte de Alemania en el seno de una familia de sólida raigambre judía. Cuando poseía diez años, su familia se traslada al distrito de Nuremberg. Comienza sus estudios académicos en la Universidad de Erlangen y un año después los continúa en la Universidad Friedrich Wilheim. En este espacio fue alumno de Friedrich Meinecke, uno de los historiadores germánicos mas importantes de la época. Es bajo su égida que Alex Bein elaboró su tesis doctoral en la que abordó la aproximación del Estado de Alexander Hamilton.

Bein fue activo en marcos sionistas de Berlín y paralelamente comienza a trabajar en el Archivo Gubernamental Alemán de Potsdam exhibiendo especial interés por toda la documentación relativa al líder socialista Ferdinand Lasalle, al demócrata Robert Blum así como al economista y político germano Frederich Hamacher que al principio detentaba posturas de extrema izquierda y posteriormente se convirtió en un representante de la clase media alta alemana .Todo este proceso suscitó el interés de Bein quien precisamente escribió su primer biografía política sobre Hamacher cuando todavía trabajaba en el Archivo Gubernamental Alemán. Fue la primera incursión en el espacio de la biografía política que lo llevará años después, a escribir una monumental biografía sobre Theodor Herzl.

Con el ascenso de Hitler al poder, en setiembre de 1933-Bein que a la sazón estaba casado y con un hijo- es despedido del Archivo Gubernamental Alemán por su condición judía ,pero felizmente poco tiempo después obtuvo los certificados pertinentes para ascender a la Tierra de Israel.

En el trayecto, aprovechó su paso por Viena para trabar contacto con los primos y conocidos de Theodor Herzl, de los cuales obtuvo una valiosa documentación que le sería de enorme utilidad para escribir su biografía sobre el fundador del estado judío.

En la Tierra de Israel residió un breve tiempo en Tel-Aviv para posteriormente radicarse en Jerusalén, todo lo cual le posibilitó acceder a trascendente documentación sita en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Central Sionista que casualmente se había inaugurado ese mismo año.

Finalmente en 1934, elabora su monumental biografía sobre Theodor Herzl precursor y visionario del estado judío, precisamente al cumplirse 30 años de su fallecimiento y se publicó simultáneamente en hebreo y alemán acaparando encendidos elogios todo lo cual lo acercó a su futura labor en el Archivo Central Sionista. En 1935 comienza a trabajar en dicho archivo y año después es designado vice director de dicho organismo, en 1955 es designado director del mismo, cargo que detentaría hasta el año 1971.

Biógrafo requerido y comprometido

El Dr. Arthur Ruppin que en aquellos años encabezaba el Departamento de Asentamiento de la Agencia Judía le propuso a Bein reunir documentación relativa a la historia de la colonización judía en la Tierra de Israel. Bein aceptó la oferta sujeto a la condición que él mismo elaboraría un volumen sobre la colonización judía en base a la documentación que pudiera acceder, habida cuenta que casi no existía evidencia escrita alguna en este espacio, tanto en los archivos como en las bibliotecas existentes a la sazón.

Para cristalizar su misión, Bein tuvo que recorrer personalmente las distintas áreas en las que afloraba la presencia judía a las que accedía en autobús, ferrocarril y a veces a pie…Finalmente siete años después, en 1942, vería la luz su volumen sobre el asentamiento judío en la Tierra de Israel, el primero en publicarse en esta órbita.

En su calidad de Director del Archivo Sionista Central, desplegó una intensa e incesante gestión para adquirir colecciones personales y de instituciones de valía e interés judío por la vía diplomática y a veces, cuando las circunstancias así lo requirieron, echar mano a la imaginación y a medios no convencionales.

En declaraciones que formuló Bein a un cotidiano israelí en abril de 1987 con motivo de hacerse acreedor al Premio Israel, señaló que en la Alemania Oriental de aquellos años, existía un numeroso y valioso patrimonio relativo a las comunidades judías, se encontraban en ese espacio partidas y manuscritos del Siglo 16 de gran valía. El problema era cómo sacar dicha documentación de Alemania Oriental habida cuenta que las autoridades pertinentes de este país, se negaron a entregarla. Ante ello, durante varias semanas, Bein fue sacando del Museo de Alemania Oriental en forma sigilosa, sistemática y tomando las precauciones del caso, documentación de excepcional valor para entender y comprender la vida judía en Alemania durante siglos.

La cuestión no terminaba ahí. El desafío era cómo sacar dicha documentación de Alemania Oriental . Bein echó mano a su imaginación y a los buenos oficios del Presidente de la Comunidad judía local, quien era además miembro del parlamento. Habida cuenta de su inmunidad, las autoridades locales no revisaron su automóvil y de tal modo, Bein sorteó el escollo, atravesó la frontera sin problemas y pudo sacar de ese espacio ni mas ni menos que 50 cajones que contenían un valiosísimo material , que en la actualidad se encuentra depositado y custodiado en distintos Muesos de Israel. En dicho reportaje, Bein confesó que fue un paso riesgoso , estaba atemorizado a tal punto que poco tiempo antes de abandonar Alemania Oriental le escribió a su mujer: «No te asombres si mi próxima carta la vas a recibir de Siberia».

En el año 1956, Bein es designado primer archivero del Estado de Israel, posteriormente encabezó la Asociación de Archiveros de Israel siendo igualmente miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Internacional de Archiveros.

Incursionó con éxito en el campo académico. Impartió su especialidad en la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue miembro del Instituto de Investigación del Sionismo de la Universidad de Tel-Aviv, miembro de la Sociedad Israelí de Historia, miembro del Instituto Baeck y de la Asamblea del Instituto Yad Vashem de Jerusalén.

Formó parte de la Enciclopedia Judaica y la Enciclopedia Hebrea. Prolífero autor, entre sus libros, cabe destacar:

La idea del Estado a la luz de Alexander Hamilton, 1927.

Frederich Hamacher, 1932

El Sionismo y su emprendimiento, 1939

Historia de la Colonización Sionista, 1942

La Colonización Agrícola en la Tierra de Israel, 1944.

Biografía de Theodor Herzl, 1934, (versiones ampliadas: 1961 y 1977).

Herzl y Dreyfus, 1945

El Antisemitismo Moderno, 1958.

El interrogante de los judíos, biografía de un problema mundial, 1986.

En el año 1988 y cuando contaba 84 años, Alex Bein se hizo justicieramente acreedor al Premio de Israel por su contribución a la Historiografía Sionista ,en ceremonia celebrada el Día de la Independencia de Israel y que contó con las presencia de las máximas autoridades del Estado de Israel.

Falleció un año después, a la edad de 85 años en el transcurso de una visita a Suecia, dejando su impronta en la moderna historia del pueblo judío.

