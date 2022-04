Alemania acoge a 47 sobrevivientes del Holocausto ucranianos

7 abril, 2022

Alemania ha acogido a 47 judíos ucranianos, todos ellos supervivientes del Holocausto, según anunció este jueves la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser.

«Como parte de nuestra responsabilidad especial como alemanes, hemos evacuado y acogido a 47 personas judías dependientes supervivientes del Holocausto,» escribió Faeser en su cuenta de Twitter.



«Tenemos que proteger a las personas de Ucrania de los ataques, terriblemente brutales,» agregó la ministra socialdemócrata en su tuit, al que acompañaba una foto que mostraba a tres de las evacuadas en una residencia de ancianos en Fráncfort (sur).



En declaraciones al grupo mediático «Funke», Faeser explicó que es preciso dar a los refugiados ucranianos «un hogar temporal», algo que, según dijo, a nivel europeo se ha conseguido hacer muy bien «en estas primeras semanas de guerra».



La ministra recordó además que la Fiscalía General del Estado y la Oficina de Investigaciones Criminales (BKA) están reuniendo pruebas de posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania.



«Es especialmente importante, por ejemplo, interrogar a refugiados en Alemania como testigos e investigar en profundidad cualquier indicio,» subrayó.



«Todo apunta a que Vladímir Putin y su ejército han cometido en Ucrania terribles crímenes de guerra,» aseguró la ministra.



Según datos de la policía, Alemania ha recibido hasta ahora a unos 300.000 refugiados procedentes de Ucrania, aunque los datos no son precisos ya que no hay controles fronterizos con Polonia y los ciudadanos ucranianos no están obligados a registrarse de inmediato ante las autoridades. EFE