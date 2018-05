Una mañana en la Universidad de Tel Aviv

Isaac Lupa

El martes 15 de mayo me propuse pasar una mañana agradable visitando la exposición con el nombre de “Modales en la mesa” en el museo de arte de la Universidad de Tel Aviv.

El museo se encuentra en la explanada de la entrada principal a la Universidad, para mí ese martes era un día cualquiera, pero gran sorpresa la mía al momento de llegar a la explanada: me encontré con una manifestación de palestinos todos vestidos de negro, recordé que era el día de Nakba para ellos.

Según Wikipedia, “es un día de luto nacional entre los palestinos que evoca la Nakba, la expulsión o huida de gran parte de la población palestina de sus hogares como consecuencia del nacimiento del Estado de Israel en 1948.”

Como lo mencioné antes, todos los manifestantes estaban vestidos de negro, por el día de luto. Como tenía tiempo y me encontraba en el lugar me acerqué a la manifestación, no todos los manifestantes parecían estudiantes, algunos, sobre todos los oradores parecían líderes de sindicato u organizadores de eventos.

Después de estar un buen rato observándolos y escucharlos, ver como se calentaban los aires, en ese momento sentí que después de los años que vivo en el país no sé árabe, en ese momento hubiese sido interesante poder escuchar y entender lo que decían que enervaba tanto a los manifestantes. Cerca de ellos se encontraban policías, y gente de seguridad de la Universidad.

Por no entender perdí el interés en la manifestación, seguí con mis planes y me fui al museo a ver Modales, ya que los “modales” que había visto en la manifestación no eran nada agradables. Modales de odio en las caras, mientras que el museo esperaba encontrarme con otro tipo de modales.

Toda la exposición trata sobre comida, cocina y mesas. En la planta baja hay una mesa con un mantel blanco que tiene 49 panes y 49 cuchillos que cortan los panes, su autor Striniere, pretende relacionar la mesa con la última cena. Para mí lo más interesante de la exposición está en el segundo piso. Allí se encuentra una exposición de fotografías recolectadas por la organizadora Nirit Nelson, que dan una revista histórica de actos importantes. Con personas igualmente importantes que hicieron historia el siglo pasado, todos sentados alrededor de una mesa comiendo o que brindan por algún acontecimiento, además de una serie de pinturas y un video relacionados todos con comida.

La idea de la exposición es llegar a la conclusión que no solo de pan vive el hombre, en las fotos y pinturas que se expusieron se busca composición, diversificación de alimentos y bebidas, ya que en el folleto de la exposición dan una receta de platillos.

En las fotos encontramos personalidades como Stalin, Lenin, Mussolini, Fidel Castro, Roosevelt, y otros más.

Al ir bajando las escaleras de la exposición me quedé pensando, aquí hay tranquilidad, afuera hay una manifestación, seguí penando en las palabras escritas en el folleto de la exhibición escritas por Virginia Woolf: “No se puede pensar correctamente, amar correctamente, dormir correctamente, si no se come correctamente.”

Seguí pensativo, no se si podrán algún día sentarse dirigentes israelíes y palestinos, en una mesa para comer y platicar correctamente, sin insultarse uno al otro, pensar correctamente en el bien de ambos pueblos, no pensar en manifestaciones, muertos, túneles y cohetes, por una vez en la vida hacer las cosas correctamente.■